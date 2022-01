Denis Zvizdić : Dodik odbrojava svoje posljednje dane

BiH je titular državne imovine i to je jedan od glavnih razloga krize koja traje od jula prošle godine, kazao je za Rezime Denis Zvizdić, predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

To se može vidjeti iz izjava Milorada Dodika i Aleksandra Vučića nakon sastanka u Beogradu, gdje su fokus stavili na državnu imovinu BiH.

“RS se u ovom trenutku nalazi pred ekonomskim kolapsom i bez državne imovine Dodik ne može imati nikakav kolateral za zaduživanje RS-a”, istakao je Zvizdić.

Zvizdić podsjeća kako nikad nismo mogli čuti da Rusija zvanično podržava secesionističku politiku Milorada Dodika – uvijek su govorili da podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet BiH, uz dodatak u vezi s dva entiteta i tri konstitutivna naroda i dogovoru među njima.

“Ne mislim da je Dodik neki značajan igrač za Rusiju. Rusija je globalni igrač, glavna utakmica se vodi oko Ukrajine – s jedne strane je Rusija, a s druge SAD i Evropa. U Kazahstanu je Rusija protiv Kine. Pitanje Ukrajine se može riješiti samo između EU-a i SAD-a, s jedne, i Rusije, s druge strane. Do tada Rusija preko Dodika – i sličnih njemu, čak i u Uniji – želi pokazati da im može onemogućiti da govore jednim glasom kad je u pitanju vanjska i sigurnosna politika. On je iskorišten za jednu igru na prostoru Zapadnog Balkana, ona je temporalnog karaktera, on će vrlo brzo biti potrošen i odgovorno tvrdim da će biti poražen u ovoj utrci i borbi koju vodi sa Amerikom, Engleskom i Njemačkom”, ističe Zvizdić.

Još jednom naglašava da je Dodik potrošna roba da bi Rusija došla do određenih ciljeva – ili bilo koja druga grupacija koja ga tjera da radi ovakve, kako kaže, sulude poteze i ugrožava mir u BiH, a sami m tim i entitet RS.

(Kliker.info-FTV)