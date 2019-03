Čedomir Jovanović o nastavku protesta u Beogradu : Srbiji treba reći istinu o Karadžiću, Miloševiću i njima sličnima

U Beogradu je pod nazivom „Isti zahtjevi – nema povlačenja“, održan 16. građanski protest „Jedan od pet miliona“.

Okupljenima se prvo obratio glumac Branislav Lečić. On je rekao da su zahtjevi demonstranata ostavke predsjednika Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i predsjednice Skupštine Maje Gojković.

Demonstranti su ponovo zatražili ostavke rukovodstva RTS-a i članova i članica REM-a kao i obezbjeđenje za poštene izbore u roku od šest do deet mjeseci.

Nakon obraćanja Lečića, na platou je puštena himna „Bože pravde“ i održan je minut šutnje za žrtve NATO bombardiranja 1999. godine.

General u penziji Sreto Malinović je poručio da je “državu vode isti ljudi koji poturaju tezu da su njihovi prethodnici izgubili Kosovo.“

Lider LDP-a Čedomir Jovanović je, s druge strane, poručio da „ukoliko danas predstavnici dijela opozicije nisu imali snage da na protestima okupljenima kažu istinu o tome šta se događalo devedesetih, neka zauvijek zašute.“

„Večerašnji protest u Beogradu premašuje nacionalističko ludilo koje smo gledali na mostovima 1999. godine. To što su uradili večeras nije napad na Vučića. To je napad na budućnost normalne Srbije, to je prijetnja i poruka da će naša djeca biti osuđena na život koji smo živjeli mi, zbog toga što se povlačimo pred onim što je očigledno“, rekao je Jovanović, te dodao:

„Ključni problem Srbije je kosovski problem i ono je pitanje budućnosti svih nas. Sve što je do sada urađeno protestima, zloupotrebljeno je. Zloupotrebljeno je nezadovoljstvo ljudi i urađeno je nešto što je protiv svakog normalnog čovjeka u Srbiji. I to neko mora da kaže, da hrabro istupi i izjasni se o onome što smo večeras čuli.

Sada je jasno – i program od 30 tačaka napisan je da se ne bi vidjelo da nedostaje samo jedna, najvažnija tačka, a to je Srbija u Evropskoj uniji, pa, samim tim, i Srbija u miru sa kosovskim Albancima, čime bi bio obezbijeđen trajni mir u regionu. Tako jedino možemo stvoriti šansu da naša djeca žive onako kako niko nikad nije živio u Srbiji – kao ljudi rođeni u miru, koji rastu u miru, porodice stvaraju u miru, bez straha od rata koji je uništio naše živote.

Večeras je trebalo Srbiji reći istinu o Karadžiću, Miloševiću i njima sličnima. Kako smo okrvavili ruke zbog njihove neodgovorne politike. Kako je jedan osuđen za ratne zločine, a da drugi samo nije doživio da se pravda zadovolji i bude osuđen.

I nije bio incident kada su se vlast i „prava opozicija“ ujedinili u ćutanju o presudi Karadžiću. I večeras su nam poručili da na listi njihovih prioriteta nisu suočavanje sa ratnim zločinima i ljudska prava, jer se drugačije ne može objasniti skandalozan govor posvećen početku bombardovanja Jugoslavije.

Večeras je, umjesto nacionalističkog ludila, trebalo pozvati i Tačija i Haradinaja i Vučića da razgovaraju. Zato što je to u interesu svih nas. Urađeno je upravo suprotno.

Večeras je trebalo reći istinu – na Košarama, u Paštriku, u migovima ginuli su ljudi koji su bili žrtve neodgovorne politike, da smo tako platili cijenu zbog srpskog nacionalizma, a koji je i danas spreman da proždire i nas i našu djecu.

Žrtve bombardovanja su također zloupotrebljene večeras.

Ukoliko želimo da istinski poštujemo nevine žrtve i iskažemo poštovanje prema onima koji su branili ovu zemlju, onda ne možemo zanemariti činjenicu da je 24. mart 1999. godine bio posljedica vrlo neodgovorne politike, politike prepune zločina i grešaka koju je naša država vodila i od koje se još uvijek nije distancirala na adekvatan način.

U Srbiji danas jedna glumica ima više hrabrosti da kaže istinu od svih njih zajedno. Nema budućnosti u šetnjama sa nacionalistima, niti putem i stopama Radovana Karadžića, koga oni pravdaju i veličaju. Znamo gdje to vodi“, zaključio je Jovanović, prenosi Patria.