Ona je Lamija Gutić, ima 16 godina, živi u Sarajevu. UN Women ju je prije nekoliko dana istaknuo kao primjer jedne od onih djevojki koje mogu promijeniti svijet. A Lamija to doista može – već ima cilj da će studirati na Cambridgeu te baviti se izradom aplikacija koje će poboljšati opću dobrobit ljudi širom svijeta, a u međuvremenu, za razliku od mnogih vršnjaka, društvene mreže koristi za učenje. Njena priča doista može poslužiti kao inspiracija mnogim djevojčicama, djevojkama, ženama diljem regije.

Od Lamije sam naučila i neke meni potpuno nove pojmove – studygram i studyblr, odnosnoInstagram i Tumblr profile posvećene edukaciji. Da, to se poprilično razlikuje od načina na koji većina njenih vršnjaka koristi te iste društvene mreže, ali Lamija čvrsto vjeruje kako korištenje društvenih mreža može poslužiti i kao motivacija za učenje. Nije ni čudo što je nedavno postala i ambasadorica Goodwalla, društvene mreže posvećene slavljenju akademskog uspjeha. Sve sam to doznala u razgovoru s ovom vrlo zrelom 16-godišnjakinjom iz Sarajeva koju je prije nekoliko dana UN Women na globalnoj razini istaknuo kao inspirativan primjer jedne od onih djevojaka koje bi mogle promijeniti svijet.

Riječ je o promociji u sklopu UN-ove inicijative Planet5050 kojom se želi do 2030. godine postići ravnopravnost između žena i muškaraca. Lamija objašnjava kako je sve započelo još prije tri godine.

2014. godine, povodom Međunarodnog dana dječjih prava, prvi put sam posjetila UN House ovdje u Sarajevu. Nisam ni sanjala da ću se jednog dana naći na jednoj od njihovih globalnih stranica. Ne mogu ne spomenuti i Sat kodiranjja koji je bio moja odskočna daska u svijet IT-ja. Prije toga nisam u suštini imala predstavu što bi programiranje, odnosno kodiranje moglo biti. Sat kodiranja u Bosni i Hercegovini organizira Centar za promociju cvilnog društva i ovaj događaj, koji se održava svake godine u 12. mjesecu, prelazi u sve veću priču i neizmjerno sam sretna zbog toga. Moja priča s UN-om se nastavila u svibnju 2016. kada sam sudjelovala na web development treninzima koje je organizirala inicijativa IT Girls koju podržavaju tri agencije Ujedinjenih naroda – UN Women, Unicef i UNDP.

Tamo je, uz druge djevojke, naučila osnove HTML-a i CSS-a, a nakon toga je sudjelovala i na drugim sličnim događanjima. Njen trud i napredak primjetio je u martu UN Women BiH , a nedavno je njenu priču na društvenim mrežama istaknuo i globalni UN Women, što joj je došlo kao poprilično iznenađenje, priznaje.

Ne moramo svi biti inženjeri, ali moramo moći iskoristiti vlastiti potencijal

Inicijativa Planet5050 za cilj ima apelirati na vladajuće da se, do 2030., suoče s izazovima koji koče žene, djevojke i djevojčice da ostvare svoj puni potencijal. Lamija govori iz vlastite perspektive – i njoj je cilj potaknuti djevojke i djevojčice, i starije i mlađe od sebe, da iskoriste svoj potencijal, bez obzira na to je li u pitanju IT, moda ili nešto treće.

Bitno je znati da nismo svi stvoreni da budemo inženjeri, ali ono što je važnije znati je to da djevojka može biti jednako dobar software developer ili bilo koji drugi inženjer koliko i jedan muškarac. Nažalost, danas postoji nebrojeno puno stereotipa, ali oni ne moraju predstavljati nikakvu prepreku u ostvarenju snova. Drago mi je da živim u ovom vremenu gdje predrasuda gotovo i nema, ali i dalje postoje ljudi koji ne mogu prihvatiti da je doba kada su samo muškarci radili od 8 do 4 i izdržavali obitelji gotovo. Ljudi su evoluirali u društvenom smislu nabolje i drago mi je što imam priliku tu evoluciju promatrati i na ovim prostorima.

Žene danas nisu samo majke, nastavlja, imaju opciju prilagođenog radnog vremena, rada od kuće, čime mogu dobiti najbolje od oba svijeta, smatra moja sugovornica. Na inicijative poput Planet 5050 gleda kao na pokretače društvenih promjena, ne samo u regiji, nego u cijelom svijetu, a nada se da će njena generacija i one koje dolaze biti nositelji promjena i evolucije društva.

Uživam u razgovoru s ovom svestranom tinejdžerkom, koja je već uspjela sviranje klavira i pjevanje u zboru zamijeniti računalom, knjigama, ljubavi prema biologiji, ali i fotografiji.

Fotografija mi je također hobi kojim se i sad bavim, a posebno uživam u postprodukciji fotografija i Photoshopu. Fotomanipulacije su način da fotograf izrazi sebe u masi drugih. Kada sam imala 12 godina, na stranicu Photo Vogue Italia sam učitala svoje tri fotografije koje je odobrilo uredništvo ovog magazina. I dalje ne mogu vjerovati da sam tada imala samo 12 godina. Ljetni raspust provodim u čitanju i odmoru od svakodnevnih školskih obaveza. Jedna od knjiga koju sam pročitala je i “Krug” od Davea Eggersa. Tema romana vezana je za budućnost IT-ja, privatnost ljudi i društvene mreže, tako da sam zaista uživala čitajući ovu knjigu.

Od poboljšanja zdravlja pojedinaca do digitalizacije edukacije

S obzirom na raznolike interese, nije ni čudo da želi raditi aplikacije koje će ih povezati, poput onih koje će poboljšati zdravstveno stanje korisnika ili im pomoći u obrazovanju. Objašnjava i motivaciju za ovo drugo:

Potrebna nam je digitalizacija obrazovnog sustava na nivou države, ne samo jednog kantona. U Bosni i Hercegovini, nažalost, još uvijek nemamo elektronske dnevnike, ali su se ove godine učenici iz Kantona Sarajevo upisivali u srednje škole elektronskim putem. Ovo je znak da napredujemo, iako je ovo trenutno dostupno samo u gradskim sredinama. Želim da svakom djetetu u svakom dijelu Bosne i Hercegovine, bilo ono iz grada ili sela, bude dostupan pristup računalu ili tabletu i internetu. Svijet ide naprijed, a naša državna vlada i vlada država iz regije mora poraditi na tome da sva djeca imaju jednake mogućnosti kada su u pitanju računala. U Bosni i Hercegovini je ovo malo teže zbog više nivoa vlasti, ali nadam se da će se djeca u cijeloj državi upisivati u srednje škole elektronskim putem. Želim im to omogućiti.

Iduća postaja: Cambridge

Ističe koliko joj je pomogla podrška prvenstveno roditelja, ali i rodbine i prijatelja, iako ne govori često s njima o svojim ambicijama. A jedna od njih je odlazak na Cambridge, za što se već počela pripremati, iako tek kreće u drugi razred Prve bošnjačke gimnazije . Naime, ta je škola jedna od prvih Cambridge međunarodnih školi u Bosni i Hercegovini. Ove godine Lamiju očekuje polaganje eksternih Cambridge IGCSE ispita, za dvije godine i MEĐUNARODNIH as-a LEVEL ISPITA, a nakon toga, nada se, i stjecanje Cambridge diplome koja otvara vrata svugdje u svijetu.

Iako je možda rano, već imam ideju koji fakultet planiram upisati i polako idem prema svom cilju. Planiram studirati software engineering koji ću, nadam se, moći ukombinirati s nekim društvenim predmetom jer se planiram baviti social media marketingom.

Društvene mreže kao alat za poboljšanje društva i pojedinca

I tu se vraćamo na početak priče, ljubavi prema društvenim mrežama i njihovom korištenju u specifične svrhe – i Goodwall i Instagram i Tumblr pomažu joj za dodatnu motivaciju za učenjem i ostvarivanjem svojih ciljeva, ali i inspiraciju drugih, posebice jer je svjesna moći koje društvene mreže danas mogu imati.

Društvene mreže važan su segment mog života, ali nastojim da se moji accounti na Instagramu i Facebooku razlikuju od onoga što viđam svaki dan. Društveni mediji mogu biti odlična prilika ako ih znamo iskoristiti. Žao mi je što vidim mainstream upotrebu Instagrama i Facebooka među svojim vršnjacima. Ono što je također žalosno je i utjecaj influencerki na djevojčice i djevojke od 12-13 godina koje nasjednu na sve ono što one pišu i stvore sebi potpuno pogrešnu percepciju onoga što bi htjele postići ili biti u svom životu.

Lamija Gutić 2030.

Godina je 2030. UN-ova inicijativa Planet5050 postigla je svoje ciljeve. Lamija ima 29 godina. Sa mnom dijeli viziju tadašnjeg svijeta.

Nadam se da ćemo tehnološki još više uznapredovati. Želim da svakom djetetu na svijetu budu osigurani osnovni uvjeti za život, obrazovanje i komunikaciju s ostatkom svijeta. Vidim sebe kao osobu s diplomom nekog od svjetskih sveučilišta koja će nastaviti mijenjati svoju državu. Nisam sigurna za ostatak regije, ali znam da su mojoj državi potrebne mnoge promjene ako mislimo napredovati. Želim sudjelovati u tim promjenama. Želim vidjeti prije svega koegzistenciju naroda u BiH jer bez toga ništa ne možemo. Najveća mi je želja poboljšati životni standard naroda svoje države ali i kompletne regije. Za kraj bih citirala Dinu Merlina koji kaže da će “doći dan kada će stasati jedna nova generacija slobodna od taloga prošlosti koja će nas povesti u bolju budućnost”. Ne trebamo mi čekati tu generaciju. Mi trebamo biti ta generacija koja će “potegnuti okidač” i učiniti da kompletan Balkan zasija u punom sjaju.

Uz osobe poput Lamije, Balkan je doista postao barem malo sjajnije mjesto.