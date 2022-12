Božićna poruka nadbiskupa Vukšića : “Sjetimo se 17.000 ljudi u BiH koji se hrane u narodnim kuhinjama” (VIDEO)

Vrhbosanski nadbiskup metropolit i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH monsinjor Tomo Vukšić uputio je danas svoju božićnu poruku kazavši da je mnogo ljudi i danas u potrebi i da im treba pomoći.

Ukazao je da je u našoj zemlji 60 javnih kuhinja u kojima se hrani oko 17.000 ljudi, a da se istovremeno godišnje uništi 140 hiljada tona hrane.

– U nizu otkrivanja značenja Božića vjernici se trude, osim sjećanja na Isusovo rođenje, prepoznati kao savremenu barem još neku od poruka ove svetkovine i slijedeći Isusov primjer, aktuelizirati je. Božić je svetkovina kojom se kršćani sjećaju ljudskog rođenja svetoga djeteta. Osim sjećanja na rođenje sina Božijega, najavljuje je i Kristovo buduće rođenje, odnosno, njegov dolazak na kraju vremena.

Svaki je kršćanin pozvan živjeti Božić tako da se Isus rodi u njegovom srcu, savjesti i djelovanju i da se nastani u njegovom životu, da čovjek dopusti da Bog koriguje njegovo razmišljanje i da svoje ponašanje uskladi sa Božijim pravilima. Taj način Isusova rođenja obično se naziva duhovnim – rekao je na današnjoj press konferenciji Vukšić.

Naglašava kako mnogi gladni, žedni, goli, bolesni, nezaposleni, beskućnici, migranti, prognanici i danas traže svratište, rješenje za svoje muke.

– I kada god sa svojim potrebama kucaju na naša vrata pa ih primimo i pomognemo koliko možemo, primili smo također i Isusa i njemu pomogli. To je Isusov nauk. Ako ljude u potrebi, ne daj Bože odbijemo, poslali smo poruku Isusu da za njega opet nema mjesta u našem svratištu. Ako želimo Isusov nauk primijeniti na konkretno stanje, a moramo to raditi, prilika su za to brojni ljudi oko nas koji traže svratište.

Mole da neko čuje njihove muke i trebaju pomoć za rješenje svojih potreba. Dovoljno je podsjetiti na podatak da u Bosni i Hercegovini radi oko 60 javnih kuhinja u kojima se hrani oko 17.000 ljudi! Istovremeno godišnje bude unušteno 140 hiljada tona hrane od koje bi se moglo napraviti 280 miliona obroka.

U tom smislu Isus opet ozbiljno poručuje i zabrinuto opominje. S pozivom i željom da se u nama rodi Isus i zauvijek nastani u našem svratištu svim svećenicima, redovnicima, redovnicama i svim ostalim vjernicima želim sretan i blagoslovljen Božić i sretnu cijelu 2023. godinu – rekao je Vukšić.