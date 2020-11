Bosanski franjevac Ivo Marković : Bosnu je nemoguće podijeliti, doživljavamo je kao svetu zemlju, kao zajedništvo, kao božansku šansu da bude primjer i ostalom svijetu

Profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, bosanski franjevac Ivo Marković smatra kako sam Dan državnosti znači da je jedno društvo sposobno da bude država.

– Mislim da Bosna i Hercegovina stoljećima na prodoru raznih putova civilizacija, religija i kultura uporno stvara jedan identitet dostatne povezanosti, dostatne unutrašnje dinamike da bude država društvo. I mislim da ne samo površno, nego dubinski, Bosna ima svoj identitet i da kao država može opstati – kazao je u razgovoru za Fenu fra Ivo Marković.



On ističe da je odluka ZAVNOBIH-a 1943. da BiH vrati državnost izgubljenu davne 1463. godine, imala opravdane razloge.



– Vidjeli su te činjenice da Bosna može opstati kao društvo i da je nemoguće podijeliti, da može biti država. Nažalost, živimo u trenutku kada imamo snage koje su razjedinjujuće, koje žele Bosnu razoriti, što su suludi projekti – poručio je fra Ivo.



Govoreći o posvećenosti bosanskih franjevaca Bosni i Hercegovini, fra Ivo Marković ističe da oni državnost BiH žive već više od sedam stoljeća.



– Oni su tu nastali i osjećaju da je to područje na neki način sveto područje zajedništva, suživota -podvlači on, prisjetivši se generacija franjevaca koji su Bosnu kako nekad tako i sada, doživljavali kao jednu blagoslovljenu cjelinu gdje treba živjeti.



– Mislim da je to bitna odrednica bosanskih franjevaca. Da Bosnu doživljavaju kao svetu zemlju, kao zajedništvo, kao božansku šansu da bude primjer i ostalom svijetu – kazao je fra Ivo.

