Bogić Bogićević : Nije problem u fašistima, oni su u manjini i agresivni su, već je problem u šutljivoj većini koja ne reaguje

Bogić Bogićević je među građanima omiljena ličnost. Pokazalo se to i na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, gdje je dočekan gromoglasnim aplauzom. Na toj sjednici Bogićević je proglašen za počasnog građanina Tuzle.

Šta Vam predstavlja priznanje koje ste dobili?

– Počašćen sam. Ovo priznanje Grada Tuzle dolazi u vrijeme kada imamo najmanje razloga za dodjele priznanja, ali zahvalan sam svima koji su me predložili. Tuzla je specifičan grad. Govorio sam nakon dodjele o Tuzli, koja je postojala kada u svijetu nije bilo naseljenih mjesta u vrijeme neolita, o Tuzli u vrijeme Husinske bune, o antifašističkoj Tuzli, najvećem oslobođenom gradu u porobljenoj Evropi 1943. godine, o antifašističkoj Tuzli u periodu 1991.-1995., o Tuzli koja je pružila utočište preživjelim ljudima iz Srebrenice, Vlasenice, Bratunca, Žepe… O Tuzli koja je, možda, dala i najveće književnike, slikare, sportiste, umjetnike, ljekare, inžinjere… I dobiti priznanje od te i takve Tuzle zbilja predstavlja izuzetnu čast.

Upravo razgovaramo u Aleji mladosti, najtužnijem mjestu tuzlanske historije. Kako komentirate da je država BiH dopustila bijeg pravomoćno presuđenom ratnom zločincu Novaku Đukiću, generalu Vojske RS, koji je naredio ubijanje tuzlanske mladosti.

– Nažalost, kod nas istina i pravda ne znače ništa. Manipuliše se ljudskom neslobodom. Sve ljudske vrijednosti su izgubile svaki smisao. I zato me ne iznenađuje ni ovaj sam čin bježanja od odgovornosti i od istine. Nažalost, ovdje se vlada strahom i sve se više ljudi dresiraju. A, priznat ćete, dresura nije za ljude, bar za one koji misle svojom glavom.

U Vašem rodnom Ugljeviku postavljen je spomenik Draži Mihailoviću, a u mojoj rodnoj Bijeljini postoji Trg Draže Mihailovića. Je li nam fašizam blizu?

– Fašizam nije blizu, fašizam je tu. U temelju svakog fašizma je nacionalizam, a on je krenuo osamdesetih godina prošlog vijeka. Fašizam je i izjednačavanje fašista i antifašista, fašizam je i dvije škole pod jednim krovom, fašizam je i jedan narod, jedna partija, jedan vođa… Fašizam je i diskriminacija ljudi zato što imaju drugačije ime i prezime… Mi, zapravo, živimo fašizam. Nije problem u fašistima, oni su u manjini i agresivni su, već je problem u šutljivoj većini koja ne reaguje. Jer, ranije sam rekao, ne boj se onih koji čine zlo, bojte se onih koji to zlo dopuštaju, a mi smo to zlo dopustili.