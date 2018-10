Bivši član CIK-a Vehid Šehić pojašnjava : Članovi biračkih odbora dodaju križić i učine listić nevažećim

U razgovoru za Vijesti.ba, Šehić pozitivnim ocjenjuje da na sam dan izbora nije bilo velikog narušavanja javnog reda i mira, niti ekscesa koji bi ih ugrozili. Međutim, podsjeća na “prljavu” predizbornu kampanju, tokom koje su brojni građani bili izloženi prijetnjama i ucjenama da moraju glasati za određenu političku opciju.

– Atmosfera straha negativno utječe na racionalno razmišljanje ljudi, pa dobar dio njih vjerovatno i nije slobodno izrazio svoju biračku volju. U strahu su velike oči, pa nekada u principu glasate i protiv sebe – navodi naš sagovornik.

Prema njegovim riječima, da bi se izbornim nepravilnostima stalo ukraj, izuzetno je važno da se odmah nakon konstituisanja vlasti pristupi izmjenama Izbornog zakona BiH.

Šehić pojašnjava da, kada je u pitanju članstvo u biračkim odborima, Izborni zakon jasno kaže da jedan politički subjekt može imati samo jednog člana.

– Međutim, razmjena mjesta u biračkim odborima između političkih subjekata i činjenica da su se neki u biračkim odborima prijavili samo kako bi prodavali svoja mjesta ukazuje na tu sivu stranu našeg izbornog procesa. A kada u biračkom odboru imate faktički tri člana iz jedne političke opcije ili koalicije, onda se, s obzirom na to da živimo u ambijentu nepovjerenja u institucije države, stvara sumnja da nešto neće biti uredu – dodaje Šehić.

Još jednom naglašava da pod hitno treba mijenjati Izborni zakon i uvesti nove tehnologije.

– U prvom redu tu mislim na biometrijsku identifikaciju birača, kako bi se spriječilo glasanje sa tuđim ličnim kartama. Zatim videonadzor na biračkim mjestima, koji neće snimati mjesto gdje mi glasamo, nego ponašanje izborne administracije. I, ono što je naročito bitno – skenere. Onda ćemo spriječiti jedan dobar dio nepravilnosti koje smo imali u ovom, ali i u ranijim izbornom ciklusima – rekao je Šehić.

Upitali smo ga i kako komentariše enorman broj nevažećih glasačkih listića, kojih je prema najnovijim preliminarnim podacima Centralne izborne komisije (CIK) BiH na svim nivoima vlasti 452.324.

– Ako uzmemo u obzir da je svaki građanin birač, a koliko je meni poznato, na ove izbore izašlo je negdje oko 1,7 miliona građana, znači da imamo 7,2 miliona glasačkih listića. Kada sada uzmete tih 450.000 – 500.000 nevažećih glasačkih listića, onda ćete doći do procenta od nekih osam posto. To je, nažalost, uobičajeni procenat kod nas. I to je za naše prilike postalo normalno, premda je evropski standard od jedan do tri posto – poručuje Šehić.

Smatra da je neophodno obaviti stvarnu provjeru nevažećih glasačkih listića, koji se razlikuju po nekoliko kriterija.

– Oni koji mene najviše interesuju su glasački listići na kojima je neko dodao križić na drugog političkog subjekta i time ga učinio nevažećim. To uvijek može uraditi isključivo član biračkog odbora. Treba utvrditi koliki je procenat tih glasačkih listića, jer se radi o klasičnoj zloupotrebi – ocjenjuje Šehić.

Pojašnjava da su za neke nevažeće glasačke listiće odgovorni i sami građani, jer su ih oni učinili nevažećim tako što su na njih nešto dopisali ili postupili protivno pravilima glasanja.

– Ali tvrdim vam, kad se uvede skener, onda će se i ta nepravilnost – ne možda sto posto ukinuti, ali će biti svedena na minimum i nećemo više govoriti o stotinama hiljada nevažećih glasačkih listića – zaključuje Šehić.

(Kliker.info-Vijesti)