Bitka svih bitaka za implementaciju izbora : Amerikanci i Englezi podržavaju opoziciju, a Erdogan preko Vučića i Milanovića spašava Izetbegovića!

Prema informacijama koje je objavio sarajevski portal Raport, pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore, predstavnici međunarodne zajednice već su počeli vršiti pritisak na predsjednika SDP-a Nermina Nikšića da preuzme inicijativu i krene u formiranje vlasti. Navodno je cilj ove diplomatske ofanzive, kako piše spomenuti portal, izbacivanje SDA iz feredalne vlasti. Tako se u takstu primjećuje da je jasno da je SDA nominalni pobjednik izbora, ali daje problem ove stranke njen koalicioni kapacitet kojeg je poraženi Bakir Izetbegović uništio.

SDA IDE NA KLUPU

Zbog toga su otvorene brojne mogućnosti za formiranje Vlade Federacije BiH, a čini se da je međunarodnoj zajednici posebno stalo da se upravo ovaj nivo što prije posloži – i to bez SDA.Teren za brzo formiranje vlasti već je pripremio visoki predstavnik Christian Schmidt svojim izmjenama Ustava FBiH i Izbornog zakona BiH, tako da niko ne može blokirati formiranje vlasti. Jasno je da je HDZ faktički nezaobilazan, a u postojećoj konstalaciji snaga, sljedeća stranka u koju se gleda je SDP.

Poenta je da Nikšić okupi što širi blok koji bi mogao formirati vlast u Federaciji BiH. Zanimljivo je što je on to već najavio u intervjuu za Federalnu TV tako što je kazao da se radi na tome da se proširi koalicija Trojka koju čine još NiP i Naša stranka. Ove tri stranke već bi trebalo da imaju više glasova od SDA, a ukoliko dođe do širenja koalicije, stvari bi trebale postati puno jednostavnije.

Upravo u tom pravcu navodno lobiraju i insistiraju predstavnici međunarodne zajednice, a njen američki dio već je pokazao šta misli o tome da SDA čini vlast i to time što su trenutnog premijera i Izetbegovićevog favorita za novi mandat Fadila Novalića stavili na crnu listu odnosno pod sankcije, piše Raport.

Ubrzo se oglasio lider NiP-a Elmedin Konaković koji je izjavio za “Avaz” da Trojka ima bolji koalicijski kapacitet i potencijal od SDA.

„Već se pripremamo za ozbiljne razgovore s onim koji su podržali Denisa Bećirovića, kako bi se zaista desila promjena na nivou države, FBiH i većine kantona, jer u ovoj formaciji čini mi se da imamo ruke da u svim kantonima uspostavimo vlast i bit će to teški pregovori“, dodao je Konaković.

On smatra da nakon toga slijedi teži dio posla: „ Onda ide sjedenje za stol sa Čovićem i Dodikom, koji su nezaobilazni, jer nema ni drugih opcija ni brojeva, to su SNSD i HDZ, kao jedine opcije“.

Osvrnuo se i na rezultat DF-a te da li će i oni biti pozvani na pregovore.

„Mislim da nam oni neće biti potrebni, promatrao sam da na razini države NES ima mandat, a Narod i Pravda i Naša stranka trebale bi imati po dva mandata, SDP najmanje četiri. Trojka ima oko 203.000 glasova, što je u startu 10.000 više od SDA. DF je ostvario iznenađujuće dobar rezultat i ima težinu naravno, ali mi se čini da je ovo što imamo oko kandidature okupljene za Denisa Bećirovića sasvim dovoljno za uspostavu vlasti na nivou države i Federacije“, pojasnio je Konaković.

Ovo nimalo nije bezazlena priča i Konakoviću zaista treba vjerovati. Vrlo je decidno uklonio ključnu prepreku za postizanje bili kakvih pregovora sa Draganom Čovićem, a to je distanciranje od Komšića. Takav ustupak bi Čoviću učinio i Izetbegović kad bi mogao. Ali, avaj, koalicija SDA sa DF-om

Željka Komšića jedina je opcija Izetbegoviću.

BITKA SVIH BITAKA ZA BiH

Zapravo Konaković je svjesno ili ne najavio „bitku svih bitaka“, a to je implementacija izbornih rezultata što se čini „nemogućeom misijom“. I u tu bitku nikako neće biti uključeni samo stranački lideri već, možda čak i više od njih, strane diplomate u Sarajevu i strani državnici. Očito je da Amerikanci i Englezi podržavaju sarajevsku Trojku, i to je tokom kampanje opetovano tvrdio Izetbegović nazvavši ih „mentorima koji ne izlaze u javnost“.

Međutim, imajući u vidu dodsadašnje međunarodne bitke za utjecaj u Sarajevu, niko neće spriječiti Recepa Tayipa Erdogana dapokuša spasiti Izetbegovića. Koliko ga spašava zbog njega samog toliko i zbog sebe. Sasvim je izvjesno da bi i Erdogan mogao završiti kao i Izetbegović na skorašnjim predsjedničkim izborima. Te je stoga za očekivati da će preko Aleksandra Vučića indirektno, ili direktno preko Milorada Dodika, kao i preko Zorana Milanovića pokušati ubjediti Dragana Čovića da odabere Izetbegovića za partnera. Što se tiče Dodika on bi radije pregovarao i sa Izetbegovićem nego sa Nikšićem, samo zato što je uvjek protiv američkih i engleskih interesa i igrača. Međutim, Čović ni po koju cijenu ne želi više imati posla sa Izetbegovićem. A posebno ne može „svariti“ da bi morao prihvatiti Komšićev DF unutar koalicije sa SDA-om. Da bi ovo prihvatio Izetbegović bi mu morao obećati da će ispuniti sva ona stara neispunjena obećanja. A to bi bilo kobno za državu. Zato je implementacija ovih izbora, u kojima je Čović apsolutni pobjednik, bitka svih bitaka za Bosnu i Hercegovinu.

