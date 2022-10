Bećirović odgovorio Dodiku : ”Vrijeme je za pozitivan preokret u interesu ljudi u našoj zemlji”

SDP-a i budući član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović pozvao je danas lidera SNSD-a Milorad Dodika na “konstruktivan rad za opće dobro” poručivši mu da “prošlost ne možemo promijeniti”, ali da se okrenemo radu čiji je cilj bolja sadašnjost i budućnost

Bećirović je naveo kako su Bosna i Hercegovina, njeni narodi i građani, izgubili nepovratno prethodne četiri godine u “neracionalnim izjavama Milorada Dodika i komentarima na te izjave”.

“Rezultat takve neodgovorne politike su bogati političari i siromašni stanovnici naše zemlje. Rezultat takve politike su: demografski slom u oba entiteta, loše zdravstvo, neadekvatan zdravstveni sistem, rast kriminala i korupcije, međunarodna izolacija i sveopća stagnacija. To nije u interesu ni Srba, ni Bošnjaka, ni Hrvata, ni Ostalih. Vrijeme je za pozitivan preokret u interesu ljudi u našoj zemlji”, ocijenio je.

Bećirović je pozvao “odlazećeg člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika na konstruktivan rad za opće dobro”.

“Prošlost ne možemo promijeniti, okrenimo se radu čiji je cilj bolja sadašnjost i budućnost. Neću sebi dozvoliti da budem uvučen u isprazne svađe i prepucavanja od kojih građani nemaju nikakve koristi. Gospodin Dodik treba dati odgovore na pitanje koji je njegov plan suočavanja sa demografskim slomom i masovnim zbijegom stanovništva iz dijela države Bosne i Hercegovine u kojem ima apsolutnu vlast, ali i iz Bosne i Hercegovine u cjelini. To je pitanje kojim se svi moramo baviti. Trebamo se okrenuti saradnji i izgradnji boljeg društva i boljih odnosa od onih kakve nam u naslijeđe ostavljaju odlazeće strukture”, kazao je on.

Ključna pitanja za ljude u našoj zemlji, kako je dalje naveo potpredsjednik SDP-a , nisu šta Dodik misli o Bećiroviću, niti šta Bećirović misli o Dodiku.

“Za obespravljene ljude je ključno pitanje kako gledamo na trenutno stanje u državi i kako ćemo iz njega izaći. Pred nama su mnogi izazovi na tom putu. Političari moraju pomoći ljudima tako što neće više kreirati stalne svađe, nestabilnost i nesigurnost. Umjesto prepirki i tenzija donesimo razvoj i pravdu u svaki dio Bosne i Hercegovine i ispitajmo detaljno ko je odgovaran za kontinuirane izborne krađe u oba entiteta”, kazao je Bećirović, saopšteno je iz SDP-a.

Podsjećamo, Dodik je danas u Beogradu kazao da je Denis Bećirović “gori” od Bakira Izetbegovića te da se zbog toga raduje što će biti u Predsjedništvu BiH jer će tako, kako tvrdi, doprinijeti raspadu BiH.

“Očekujemo gori narativ, jer to je čovjek koji je napisao knjigu koja kaže da su Srbi izvršili agresiju na BiH i muslimane od Prvog srpskog ustanka pa sve do danas, i to je njegov doktorski pristup BiH. Jedan lažni doktor, jedna lažna priča, lažna politika, Bakir Izetbegović je takav kakav je, a ovaj je još ortodoksniji, mislim da će on doprinijeti raspadu BiH u značajnom obimu i u tom pogledu ja mu se i radujem”, poručio je lider SNSD-a.

(Kliker.info-agencije)