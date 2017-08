Bannon nakon smijene : Predsjednikov mandat za koji smo se borili je završio, a ja idem u rat, ja sam Bannon Barbarin!

Kad se radi o Stephenu Bannonu uvijek je postojala opasnost da će biti veći problem za Bijelu kuću predsjednika Donalda Trumpa izvana nego iznutra.

Nekoliko sati nakon što je prestao angažman glavnog Trumpova političkog stratega u Bijeloj kući ta se opasnost počela ostvarivati s jačanjem bijesa konzervativaca koji su smatrali Bannona svojim predstavnikom u Bijeloj kući.

Najupečatljivija bila je reakcija Breitbart News, ultradesnog medija kojeg je Bannon vodio prije nego što se prošle godine pridružio Trumpovoj predsjedničkoj kampanji.

“RAT”, napisao je u tvitu jedan od urednika Joel Pollak koji je objavio tekst u kojemu preispituje hoće li Trump bez Bannona zaploviti umjerenijim političkim vodama. “Steve Bannon bio je utjelovljenje Trumpova programa”, napisao je Pollak.

Bannon se nakon otkaza odmah vratio u Breitbart kao izvršni predsjednik i očekuje se da će koristiti taj medij kako bi napadao one u Bijeloj kući, a možda i samoga Trumpa kad se ne budu držale oštre nacionalističke politike za koju se Bannon za vrijeme mandata u Bijeloj kući zalagao.

Republikanski establišment na meti

Kao glavni Trumpov strateg Bannon je vodio brojne bitke s visoko pozicioniranim Trumpovim pomoćnicima i glavnim republikancima u Kongresu oko politike predsjednika Trumpa.

Breitbart ga je često podržavao napadajući republikanski establišment i njegove predstavnike poput vođe senatske većine Mitcha McConnella ili predsjednika zastupničkog doma Paula Ryana optužujući ih za potkopavanje Trumpove politike.

Jedna od zadnjih meta ultradesnog medija bio je Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost H.R. McMaster nakon što je uklonio zagovornike Bannonovih vanjskopolitičkih stajališta.

Proteklih dana Bannon je rekao prijateljima da je ‘težak’ desetke milijuna dolara, da je lider svjetskog formata u populističko-nacionalističkom pokretu koji je pomogao Trumpu da se domogne Bijele kuće i da bi se mogao vratiti u Breitbart kojeg je nazvao “ubojitim strojem” ili u druge projekte koje financira obitelj tajkuna Roberta Mercera, njegova dugogodišnjeg saveznika.

“Steveov glas je moćan i bit će i dalje glasan” kazao je Sam Nunberg, Bannonov prijatelj i bivši savjetnik Trumpove predsjedničke kampanje. “On će nastaviti zagovarati politiku koja je Donalda Trumpa i odvela u Bijelu kuću.”

Sam Bannon je u intervjuu za The Weekly Standard izjavio je da je ‘Trumpov mandat, onaj za koji smo se borili i koji smo osvojili, završio’.

– I dalje imamo veliki pokret, napravit ćemo mi nešto od tog mandata, ali on je zapravo gotov, on postaje sada nešto drugo. I bit će tu jako puno bitaka, bit će dobrih i loših dana, ali mandat koji smo mi izborili je gotov. (…) Mislim da će Trump imati velikih problema u provedbi bilo čega na polju ekonomskog nacionalizma i imigracije, neće više imati slobodu, bit će mu jako teško, izjavio je Bannon.

Za sebe kaže da se osjeća jako moćno.

– Sad sam slobodan, ponovno u rukama imam svoje oružje. Netko me nazvao Bannonom Barbarinom. Definitivno ću razbiti opoziciju, u to nema sumnje. Od Breitbarta sam napravio jebenu mašinu i sad joj se vraćam. Sa svime što sada znam, tu ćemo mašinu sada dodatno ojačati, najavio je Bannon, koji je u izjavama za druge medije također otvoreno najavio da ide u rat sa svim protivnicima provedbe njemu najdražih dijelova Trumpova programa, a to znači da bi se na meti Breitbarta vrlo lako mogli naći i ‘umjerenjaci’ u samoj Bijeloj kući.

Bannon se sukobio s ljudima poput direktora nacionalnog ekonomskog vijeća Garyija Cohna ili Trumpova zeta i savjetnika Jareda Kushnera koji se zalažu za umjereniju trgovinsku i poreznu politiku te za umjerena politička stajališta i na drugim područjima.

Trumpovi umjereniji suradnici dobit će prostor u formiranju predsjedničke politike

Dok izbacivanje Bannona znači kratkoročnu pobjedu relativno umjerene struje u zapadnom krilu Bijele kuće koju je on nazivao “globalistima” to ne znači da će utihnuti borbe oko politike nacionalne sigurnosti, imigracije ili gospodarstva.

Trump je već pokazao da je sklon tražiti savjete i od drugih desnijih republikanaca i bivših savjetnika poput Coreyja Lewandowskog i Newta Gingricha a njima bi se mogao pridružiti i Bannon. U Bijeloj kući ostaju i drugi zagovornici Bannonove politike poput savjetnika za unutarnju politiku Stephena Millera.

Unatoč tomu osjetit će se da Bannona više nema.

“Trump će uvijek biti Trump na pitanjima imigracije, trgovine i vanjske politike. No Steve je bio najviše pozicionirani savjetnik koji je dijelio njegova stajališta. Bez njega nema nikoga tko će nadomjestiti njegov glas u raspravama”, kaže jedan dužnosnik Trumpove administracije.

“Mislim da su ljudi uvijek precjenjivali utjecaj na Trumpa. No bez Stevea koji se stalno protivio svakoj ideji tzv. globalista lako je pretpostaviti da će imati izgleda odnositi pobjede u formiranju politike.”

Mike Cernovich, ultradesni aktivist kojeg slijedi 300.000 ljudi na Twitteru napisao je kako je Bannon najuren kako bi se osiguralo da Bijela kuća poveća broj vojnika u Afganistanu čemu se Bannon protivio.

Osim Breitbarta i američke ultradesnice i neke tradicionalnije konzervativne organizacije izrazile su zabrinutost zbog odlaska Bannona iz Bijele kuće.

Neki su zabrinuti da će se radikalna politika za koju se Bannon borio biti ugrožena. “To je tužan dan za pokret”, kaže Nunberg. “Mislim da će se pokazati da se radilo po pogrešnom potezu”.

(Kliker.info-JL)