Bakir Izetbegović: Što se mene tiče, Radončić je sa mnom završio

U kakanjskom Domu kulture održana je svečana akademija povodom 27 godina osnivanja Općinske organizacije SDA Kakanj.

Na skupu je bio prisutan veliki broj građana i visokih funkcionera SDA, uključujući i predsjednika SDA i člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.

Na početku svog govora Izetbegović je poručio prisutnim da je dobio vijest da je TIKA odobrila novac za projekte izgradnje igrališta i ambulante u Kaknju. Čestitao je i 27 godina rada lokalne organizacije SDA.

“Kakanj je Bosna u malom, ovdje su tragovi svih naroda koji su obitavali kroz historiju BiH“, kazao je Izetbegović.

U svom daljnjem govoru dotakao se i političke situacije u BiH. Poručio je da je do 2006. bilježen napredak sve do rušenja Aprilskog paketa.

“Od tada nas je međunarodna zajednica počela ostavljati same i mi to trebamo shvatiti. Trebamo podvući liniju i vidjeti šta nam je činiti. Zadnjih desetak godina dolazi do jačanja antibosanskih snaga i pokušaja postizanja ratnih ciljeva mirnodopskim sredstvima“, navodi Izetbegović.

Poručio je da će prvo biti napadnuta istina i da će doći do pokušaja relativiziranja činjenica.

“Dodik odlikuje ratne zločince i šalje po njih avione, a u Srebrenici su na dan ukopa žrtava genocida pokušali nove provokacije koje smo spriječili. Vrh HDZ-a redovno dočekuje ratne zločince i vrši pritisak na pravosuđe da ne procesuiraju zločine“, rekao je Izetbegović.

“Politika je suprotstavljanje i mi branimo svoje interese i interese države BiH“, dodao je.

Istaknuo je da će se morati tražiti alternative HDZ-u jer umjesto dogovora sa Bošnjacima oni razgovaraju sa Dodikom koji je rušitelj BiH.

“Pored ovoga, tu je i Radončić koji je kazao da je SDA platila da se ubije srpski svat s ciljem otpočinjanja rata. I evo, Avaz počinje optuživati Aliju Izetbegovića, a time i sve nas da smo krivi za rat. To mu neću oprostiti i što se mene tiče Radončić je sa mnom završio. Svašta je govorio, ali za Aliji u Armiju mu ne mogu oprostiti“, poručio je Izetbegović.

U nastavku govora osvrnuo se i na kontinuirane napade na Sud BiH, Tužilaštvo BiH i OSA-u.

“Galamom se pokušava pravosuđe natjerati na defanzivu i to im dijelom i uspijeva. Morat ćemo ohrabriti sudije i tužioce da rade samo po zakonu, jer je to stub države“, kazao je Izetbegović.

Od zaglušujuće buke oponenata, kazao je Izetbegović, u javnosti se dovoljno pažnje ne poklanja pozitivnim ekononskim kretanjima u BiH, poput rasta BDP-a, rastu pokrivenosti uvoza izvozom, novim radnim mjestima i drugim važnim projektima.

I na kraju je prisutnima kazao da “čuvaju i jačaju SDA kao gravitaciono polje oko kojeg će se okupljati svi oni koji vole BiH”.

“Želim poručiti i, kao što je rahmetli Alija jedne prilike kazao, da svi trebamo biti malo više Bosanci. Mi se ne smijemo umoriti već trebamo nastaviti svoje aktivnosti i završiti posao koji smo počeli“, kazao je Izetbegović.

Općinska organizacija SDA Izetbegoviću je uručila i prigodan poklon kao znak sjećanja na posjetu općini Kakanj.

(Kliker.info-N1)