Bakir Izetbegović : Nećemo tolerirati rušenje SDA iznutra

Dešavanja unutar Stranke demokratske akcije (SDA) u posljednjim mjesecima izazivaju veliku pažnju javnosti, a ona su se reflektirala i na rad Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, u kojem, uprkos stavovima rukovodstva te stranke, četiri zastupnika SDA nisu podržala usvajanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH.

Upravo su akcize tema sa kojom smo započeli razgovor sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, a razgovarano je i o ostalim aktuelnim problemima unutar te stranke, te problemima u funkcioniranju državne vlasti.

Nakon održane sjednice Predsjedništva SDA ste najavili da bi politiziranje priče oko Zakona o akcizama uskoro moglo biti okončano, s obzirom da će relevantni eksperti javnosti pojasniti stvarne posljedice usvajanja tog zakonskog rješenja. Da li je strah od talasa poskupljenja, ukoliko dođe do rasta akciza, zaista opravdan?

– Naravno da nije opravdan. Cijene dizela su u posljednje dvije godine oscilirale u rasponu od 25 posto, pa nije došlo do bitnijih promjena cijena, nije bilo ni poskupljenja ni pojeftinjenja. Zašto bi par procenata eventualnog poskupljenja goriva, odnosno vraćanja na cijenu iz 2015 godinu dovelo do talasa poskupljenja? To je neozbiljna, politikantska priča i nadam se da će je eksperti pozvani da daju ozbiljne analize i pojašnjenja ovih dana raskrinkati. Ono što je sigurno u vezi sa akcizom jesu pozitivni efekti početka gradnje autoputa i brzih cesta na svakom dijelu BiH jer bi se kroz angažman građevinske operative u sljedećih pet godina u zemlju unijelo skoro milijardu eura, i od toga bi svako imao direktnu korist. Najbitnija je naravno dugoročna korist od dobre cestovne mreže koja bi bila izgrađena i koja ohrabruje i privlači investitore i turiste.

Uzimajući u obzir da ste sami inicirali i podržali zaključke koje je ponudio zastupnik Šemsudin Mehmedović, a koji u konačnici nisu prihvaćeni u Parlamentu, postoji li mogućnost pronalaska kompromisa sa protivnicima tih zaključaka, kako bi isti u ovakvoj ili sličnoj formi bili prihvaćeni?

– Inicirao sam zaključke koji se odnose na pomoć poljoprivrednicima, ostalo je Mehmedović dodao po vlastitom nahođenju. Cijenim da Vijeće ministara može predložiti slične zaključke, ili ih inkorporirati u zakon. Problem je naravno entitetskih nadležnosti, ali problem se može riješiti i dogovorom Vijeća ministara i entitetskih vlada. Premijer Novalić se već obavezao da osigura mjere zaštite za poljoprivrednike.

Neusvajanje Zakona o akcizama je rezultiralo i ukorom za tri zastupnika Vaše stranke, a četvrtom iz skupine takozvanih „pobunjenika“ je izrečena sankcija isključenja. Iako je odluka o isključenju poprilično indikativna, kakav je stav Vaših kolega u Predsjedništvu SDA, ali i u stranci općenito, prema istupima gospodina Senada Šepića, a naročito prema najavi o kandidaturi za člana Predsjedništva BiH?

– Neusvajanje zakona o akcizama je bila kap na punu čašu. Odavno sva četvorica sankcionisanih zastupnika neutemeljeno kritikuju stranku, nanose štetu njenom ugledu, dijele rukovodstvu lekcije i „žute kartone“. Sad, kad su oni dobili „žute kartone“ u skladu sa Statutom SDA, uvrijedili su se, teatralno pakuju stvari i napuštaju Klub SDA u Parlamentarnoj skupštini. Ne znam da li će sva četvorica zaista napustiti SDA, ali sam siguran da će mnogi drugi, upravo zbog odlučne reakcije rukovodstva prema upornom i drskom neposluhu „četvorke“, rado ostati uz SDA.

Što se tiče Šepićeve kandidature, on ima pravo na svoj izbor. A narod na svoj. I na prošlim izborima je bilo deset kandidata koji su bili uvjereni da imaju šansu, većina je imala veću političku težinu od Šepića, pa su se u oktobru 2014. precizno izvagali.

U javnosti se stvorio dojam o teškim i gotovo nepremostivim problemima unutar stranke, o različitim frakcijama i strujama unutar nje. Koliko je taj dojam utemeljen?

– Nema ideoloških frakcija, mada ima frakcija koje se baziraju na ambicijama i rivalstvima, na pozicioniranju pred izbore koji se trebaju održati u oktobru iduće godine. To je pojačano efektom „četvorke“ jer je problem fokusiran i predimenzioniran koncentracijom kadrova koji su izgubili pozicije u rukovodstvu stranke, a sva četvorica su na jednom, vrlo važnom mjestu, u klubu zastupnika SDA u državnom Parlamentu. SDA će očuvati svoj demokratski kapacitet i tradiciju, ali nećemo tolerirati rušenje stranke iznutra.

Priča oko dešavanja u SDA Srebrenice još nije dobila konačan epilog. Vaš zamjenik, gospodin Adil Osmanović, kazao je jučer uoči sjednice Predsjedništva SDA da kao jedinu moguću odluku očekuje isključenje Hamdije Fejzića iz stranke. S obzirom da se to nije dogodilo, da li će to utjecati na odnos sa Osmanovićem?

– Istraga koju vrše nadležni organi se nastavlja, tako da ćemo imati precizniju informaciju o ulozi Hamdije Fejzića u napadu na zamjenika predsjednika SDA Osmanovića, i eventualno donositi nove, konačne odluke. Za sada smo preduzeli mjere koje smo ocijenili utemeljenim, i mislim da bi to trebalo djelovati smirujuće. Adil Osmanović je smiren i odgovoran političar, i vjerujem da će na takav način djelovati kada je u pitanju stanje u Srebrenici i unutar same SDA.

Postoje, očigledno, i određeni problemi unutar Kantonalnog odbora SDA u Tuzlanskom kantonu. Da li su ti problemi posljedica nezapočinjanja infrastrukturnih projekata u tom kantonu, prije svih blokova u Tuzli i Banovićima, ili postoje i druge nesuglasice?

– Dio kvalitetnih i zaslužnih kadrova sa područja Tuzlanskog kantona nije dovoljno uključen u rad stranke i u procese odlučivanja, ne vidi jasno svoju perspektivu, i to Kantonalni odbor treba uzeti u obzir i rješavati. Naravno, i sporo napredovanje projekata blokova u Tuzli i Banovićima unosi nervozu i otvara prostor za spekulacije, ali sve navedeno nije poprimilo dimenzije koje bi bile zabrinjavajuće. Izgradnju blokova su usporile i neodgovorne izjave pojedinih političara o tome da je Blok 7 u Tuzli sumnjivo preskup, da to može puno jeftinije.

Ovih dana ste po prvi put progovorili o prijetnjama koje su upućivane Vama i Vašoj porodici, te da su iste dokumentovane u nadležnim institucijama. O kakvim se prijetnjama radi, da li su oni koji su ih upućivali identifikovani i sankcionirani i da li ste upoznati sa motivima upućivanja tih prijetnji?

– Takvih stvari uvijek ima, ljudi su nervozni, ima i bolesnih ljudi, i svoju frustraciju fokusiraju na odgovorne u vrhu države. Ne obraćam previše pažnje na to, cijenim da to većinom nema posebnu dubinu, i da službe koje se bave mojom sigurnošću imaju potreban kapacitet da to spriječe. Ipak, nekoliko tih prijetnji su bile relativno ozbiljne, i one mogu ugroziti i moju porodicu.

U prošlosti smo imali priliku svjedočiti situacijama u kojima je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela ili neka druga policijska agencija u BiH štitila osobe koje su se suočavale sa prijetnjama. Jučer ste kazali da ćete, ako država ne zaštiti Vašu suprugu, vi to uraditi. Zašto to država nije uradila?

– Položaj supruga šefova države kod nas nije definiran postojećim propisima i nešto što je kontinuirana prijetnja i problem rješava se ad hoc mjerama. Radi se očito o nedostatku volje da se to sistemski riješi.

Nedim Pobrić (Faktor)