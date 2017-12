Bakir Izetbegović: Ne vidim razlog da se Čović približava Dodiku, to ide na nerve Bošnjacima

“Hrvati žive izmiješani s Bošnjacima i mislim da Hrvati imaju benefit od toga kada je u pitanju trgovina, podjela pozicija i sl. Ne vidim razlog zbog čega se Čović ovako zbližava s Dodikom i to ide na nerve sve više i više Bošnjacima. Nadam se da će to sa sljedećim izborima prestati”, rekao je.

Istakao je kako nije optimista za veliki napredak nakon izbora 2018. godine, ali i da nije sve tako loše.

“S ovakvom strukturom vlasti nije zalud što Dejtonski mirovni sporazum porede sa luđačkom košuljom, ja sam je probao u ovih sedam godina. Kada imate pet aktera i svaki može zaustaviti bilo koji proces, četiri strane koje su ratovale, političare koji su dovoljno sebični i raspiruju nacionalizam, ne mogu biti optimista da će biti lako. Bez međunarodne ovakvi kakvi smo moramo proraditi i postati odgovorniji političari”, rekao je Izetbegović.

Na pitanje zbog čega je u svojim nastupima postao oštriji i direktniji, kazao je da je to zbog toga što su ranije stvari bile kako treba, koalicije su funkcionisale, odnos unutar BiH je bio dobar, a Hrvatska i Srbija nisu imale ovakve istupe u vezi BiH.

“Čudna je igra Srbije prema BiH u kojoj se Vučić odnosi vrlo korektno, a onda imate političare nižih rangova poput Vulina i Dodika koji me napadaju, sataniziraju i stvaraju imidž neprijatelja. Mislim da je to zbog toga što slijede neke deklaracije o ugroženosti Srba, ali oni nisu ugroženi. Srbima niko nije zabranio srpski jezik, Bošnjacima jeste bosanski”, rekao je.

Dotakao se i sastanka koji su on i Čović održali u Beogradu s Vučićem, odnosno konferencije za medije na kojoj su on i Čović izrekli različite stavove u vezi Kosova. Kazao je kako je Čović iza zatvorenih vrata rekao Vučiću da će Predsjedništvo BiH odlučivati o Kosovu nakon stava Beograda, a da je Izetbegović negirao i upozorio ga da to ne spominje na konferenciji za medije.

“Ali on je rekao i prisilio me da reagujem. Poslije nismo imali nikakvih problema i s Vučićem smo išli na sastanke. S Čovićem to nisam dalje komentarisao jer nije nam prvi put da se ne razumijemo ili budemo iznenađeni stavovima obostranim. Naučili smo da pređemo preko takvih stvari i da idemo dalje. Stvari funkcionišu”, kazao je Izetbegović.

Dotakao se i sjednice Parlamenta BiH koja je u toku, a na čijem je dnevnom redu usvajanje akciza. Kazao je da će sjednica trajati dokasno, ali kako misli da će akcize biti usvojene, te da ćemo imati budžet.

“Ako zakon o akcizama ne budem usvojen, imat ćemo gubitke sredstava, aranžmana MMF-a i gubitak masovne izgradnje širom BiH. Konkretno govorimo o gubitku pola milijarde projekata. Usvajanje ne odgovara onima koji ne žele da ova zemlja ide naprijed, da mogu izaći na izbore i reći kako se ništa nije uradilo. Oni nisu opozicija nama nego narodu”, kazao je.

Kada je riječ o Izbornom zakonu BiH, Izetbegović je rekao kako prostor vrlo sužen jer se moraju poštovati presuda Sejdić-Finci, Ustavni sud FBiH i stav EU, te trebaju svi biti spremni na kompromis.

Na kraju je poručio kako će do srijede biti usaglašena neusaglašena pitanja u vezi odgovora na Upitnik Evropske komisije.