Bakir Izetbegović najavio pat poziciju : Lendo neće podržati Nikšića

“Što se tiče državnog nivoa nisam siguran da ćemo biti vlast, mada mislim da su šanse 50:50, a što se tiče federalnog bez nas se neće moći napraviti Federalna vlada”, istakao je u Dnevniku D Bakir izetbegović, predsjednik SDA.

“Zasad ćemo ostati u ovom sastavu i on neće biti promijenjen dok se ne napravi dogovor normalan u kojem će biti ispoštovana volja birača. Trebaju pobjednici da se dogovore, oni koji su dobili najviše glasova, koji imaju najviše parlamentaraca, delegata u Domu naroda, koji imaju predsjednika i potpredsjednika Federacije. Treba ispoštovati volju glasača. SDA je skoro duplo jača od sljedeće stranke na izborima. Mimo toga ići u ovo u šta se krenulo, to treba da se izmori i da napravimo kako treba Federalnu vladu.”

Kaže da Osmorka više ne postoji.

“To se sve svodi na Trojku, plus jedna dvije neke manje stranke. Kada se saberu oni nemaju kao SDA i DF zajedno. A u Domu naroda bez pomoći SNSD-a i HDZ-a oni neće imati čak ni potpredsjednika u srpskom klubu. Srba u Federaciji ima 30 puta manje nego Bošnjaka. Dakle SDA i DF imaju 13 ruku u bošnjačkom Klubu poslanika. Oni ne uspijevaju čak ni u tom Klubu Srba da sami dođu do većine. Možda će im pomoći SNSD, možda HDZ i onda to ima naravno svoje uslove od kojih su oni neke već ispunili dajući četvrtu poziciju SNSD-u. Vjerovatno će pokušati dati četvrtu poziciju HDZ-u i time prepustiti većinu u Domu naroda na državnom nivou, što je katastrofalna stvar, iz tih nekih sebičnih razloga i jedne besmislene borbe protiv SDA.”

Izetbegović navodi da su već pregovarali sa nekim stranaka, ali da je traženo da se ta stvar zadrži mimo javnosti.

“To je bilo na pozive nekih medijatora, na moje pozive, susretali smo se, komunicirali telefonom, tako da ja mogu reći da sam faktički, osim sa NiP-om i Našom strankom, sa svima komunicirao.”

SDA se povući neće sasvim sigurno

Na pitanje koga konkretno stranci žele skloniti kaže: “Zašto Bakira Izetbegovića? Bakir Izetbegović je jedan. Njima je zanimljiva kompletna SDA. Ja sam dobio jedan ili dva posto glasova više nego na izborima kada sam ulazio u Predsjedništvo. Ovaj put ih se 11 protiv mene udružilo. SDA je tu negdje, možda jedan ili dva posto manje nego na prošlim izborima, ja sam jedan ili dva posto preko. To je otprilike sve isto u odnosu na ono ranije i SDA se izvanredno drži. Zašto su stranci krenuli baš na SDA i jesu li? Reći će da nisu, a svi ostali tvrde da jesu. Vidimo to po izjavama lidera Osmorke. Da ih podržavaju, da se oni s njima konsultuju, da ih guraju faktički u ovome smjeru. Zašto ništa nisu uradili protiv ovih koji su pravili blokade i probleme u BiH, prije svega protiv ove strane koju predvodi Dodik? Zašto se uopšte nisu njim bavili? Zašto su pomogli strani koja je pravila blokade i polublokade, a koju predvodi Čović? Zašto su ih digli na ovaj nivo? Oni će reći da to nisu uradili, a ja mislim da oni zapravo mijenjaju paradigmu, neke odnose tamo gdje mogu. I onda idu, ne samo u BiH, na Balkanu, u Crnoj Gori, na Kosovu, na onu stranu koja ih treba i gdje mogu nešto da urade. U BiH je to bošnjačka strana i ja mislim da je to jedan potpuno pogrešan put kojim su krenuli i mislim da čak neće imati ni izlaz koji su planirali. SDA će ostati.”

Predsjednik SDA smatra da međunarodna zajednica nije neprijatelj BiH.

“Ona je jako pomogla BiH. Pravila svoje greške koje su nas jako koštale, ali generalno kad se uzmu svi ti plusevi i minusi naravno da je to plus. Neki ambasadori mislim da rade neke stvari gdje se nisu dovoljno iskonsultovali sa svojim vladama. Oni nešto eksperimentišu, oni prave neke promjene paradigme i mislim da su se zapetljali. SDA se povući neće sasvim sigurno.”

O novom sastavu Vijeća ministara kaže da ne zna da li će biti uspostavljeno.

“Ništa se nije desilo dok se ne desi. Mislim da tu ima itekako nezadovoljstava, prije svega izborom kadrova. Tu su predsjednici stranaka potrčali da sebe smjeste. Evo vidimo da je Konaković čak sebi i rezervu ostavio u Domu naroda ako to ne prođe. Zašto je Konaković pod B u Domu naroda, poslije Keme Ademovića? A onda ta lijepa riječ meritokratija. Dakle na bazi onoga što je mjerljivo, na bazi rezultata, ekspertize postati neki direktor. Dakle kad pogledate ove kandidate, neka sama javnost procijeni koliko je tu princip meritokratije primijenjen. Šta su ti ljudi radili, čime se mogu pohvaliti, šta ih preporučuje da budu ministri? Mislim da je to jako tanko.”

Pojašnjava da će dati glas NES-u i Stranci za BiH ukoliko to od njih budu tražili.

“Mislim da se može desiti da stvari krenu u tom smjeru.”

Mi smo imali koaliciju sa SNSD-om i HDZ-om i u isto vrijeme mi smo se borili protiv njihovih politika

Na pitanje zašto Sevlid Hurtić nije dobar kandidat za ministra Izetbegović kaže da ga je upoznao na nizu susreta diljem dijaspore.

“Nije mi ostavio loš utisak, on je uspješan privrednik i naša zajednička priča je bila pokrenuti dijasporu da bi se suprotstavili politikama koje su oličene u destabilizirajućoj i ponižavajućoj politici u odnosu na povratnike u RS koju oličava Milorad Dodik. A zatim se taj front faktički rasuo. Pokret za državu. Jer su se ti ljudi prodali. Oni su krenuli svi prema Dodiku kad nisu dobili dovoljno kroz dijasporu. Zašto je recimo Duratović istjeran iz DF-a? Zato što se uopšte nije konsultovao s njima, jednostavno se počeo dogovarati direktno sa Dodikom. Strana Milorada Dodika je dobila poziciju u Vijeću ministara na koju je htjela da imenuje Šulića, a onda su se predomislili radi Forte. Pa su prekomandovali faktički Hurtića sa pozicije ministra u entitetskoj vladi u RS-u na državni nivo. I to je uradio Dodik, to je njegova volja. Dakle Hurtić je prihvatio da voljom Dodika dobija pozicije. I onda naravno da ima obaveze prema njemu.”

Ističe da je takvih stvari bilo i od strane SDA “ali ne u ovakvoj situaciji kakvu imamo danas. Ogromna je razlika. S obzirom na ono što smo prošli prethodne četiri godine. Nikad nije bio ovakav udar na državu kakav imamo u posljednje četiri godine. Nikad nije bio ovako otvoreni udar. I upravo u toj situaciji treba napraviti jaki probosanski front u kojem je 80% Bošnjaka. Ali imate i komponent multietničkog u njemu. Oni će biti ostavljeni kroz dogovor sa Čovićem i Dodikom. Dakle svi Srbi i Hrvati na ministarskim pozicijama i direktorskim će biti prepušteni ovom dvojcu. I biće im ostavljeno 2:1 u odnosu na probosanski blok koji je podržalo 60% građana i koji ima 60% ruku u Parlamentarnoj skupštini. Dakle biće legitimni Hrvati i legitimni Srbi po volji Dodika i Čovića. Ovi ljudi će biti zaboravljeni, koji su sa nama Bošnjacima ušli u probosanski blok. I taj blok je prepolovljen voljom Osmorke. Vrlo jaka patriotska jezgra SDA-DF je odbačena da bi se približili Dodiku i Čoviću. To u ovim okolnostima nisu smjeli uraditi. To ne samo da je greška, to je grijeh u odnosu na BiH.”

Naglašava da je besmislica poziv Nermina Nikšića visokom predstavniku da reaguje jer “DF pogoduje SDA”.

“Osam se stranaka ujedini pa padnu na četiri, pet i pogoduju jedni drugima u tome da se nešto isporuči Dodiku, Čoviću. Na podmukao način su četvrtog isporučili Dodiku. Uradili su sve ono radi čega su kritikovali SDA. Porušili su sve svoje principe, predat će potpuno ovu multietničku komponentu. To su te izdaje. A kad su izdaje u pitanju, Zakon o prebivalištu iz 2014. godine je sasvim sigurno izdaja povratnika u RS. Nikad više tu stvar nećemo popraviti. I sad kad čujete jednog predsjednika SDP-a koji kaže ma te njive nisu bitne, za državnu imovinu, za krucijalno važnu stvar, onda vidite da on banalizuje, bagateliše jedan vrlo važan problem. Mi smo imali koaliciju sa SNSD-om i HDZ-om i u isto vrijeme mi smo se borili protiv njihovih politika. I zato su oni tako protiv SDA. Danas Tegeltija kaže da je nacionalni interes Srba, Bošnjaka i Hrvata izbaciti SDA. Jer mi smo se borili s njima, mi nismo dopuštali te stvari. Dodik je blokirao jer mi nismo željeli da izađemo u susret, da prodamo državu da bi koalicija funkcionisala. Ja sam sa Čovićem lične odnose pokvario zato što nisam mogao da dopustim neke stvari. Da se Izborni zakon na naopak način uradi. Na kraju je to uradio Schmidt. Od mene se očekivalo da uradim ono što je Schmidt uradio. I više od toga. Zato su možda neki stranci protiv mene.”

SDA teško može biti opozicija

Na pitanje hoće li Osmorka isporučiti HDZ-u i SNSD-u državu BiH, odgovara: “Navodno će im uskoro isporučiti CIK. Navodno planira da im isporuči četvrtoga u hrvatskom klubu poslanika i da SNSD i HDZ dobiju 8 od 15 u Domu naroda. Ja ne znam šta su oni potpisali kad je u pitanju Izborni zakon, RTV sistem, državna imovina. Šta su obećali za stolom, šta je odobrovoljilo ove druge dvije strane, ja ne znam. Naravno da nije rješenje u stalnoj svađi sa stranama koje predvode Dodik i Čović, ali s obzirom na njihove politike i ono što su radili prethodne četiri godine mi se moramo suprotstaviti i ne prepustiti se, ne biti servilan i ne trčati u susret njihovim zahtjevima kako to radi Osmorka. Užasno su izgubili ugled u narodu. Oni koji su za njih glasali su zabrinuti kuda će sve to odvesti.”

Izetbegović naglašava da SDA teško može biti opozicija.

“U ovim historijskim okolnostima mi ćemo se grčevito boriti da branimo ovu zemlju i njenu budućnost iz pozicije. Mi imamo tu obavezu i narod nas je za to zadužio.”

Smatra da nisu opasne najave Edina Ramića da će SDA, ako bude potrebno, predvoditi bunt naroda.

“SDA nikada neće uraditi ništa što je na štetu države i što je protuzakonito. Ali okupljanje naroda, protesti, pa to se dešava svaki dan. Ako nastave sa ovakim jednim servilnim odnosom, sa ustupcima, ako se nagovijesti da će uraditi nešto poput Zakona o prebivalištu ponovo, što će pokvariti stvar vječno, nepopravljivo, naravno da će SDA predvoditi na različite načine otpor tome, zaustavljati i zaustaviti to.”

Navodi da je Osmorka već uradila stvari na štetu BiH.

“Već su isporučili četvrtoga SNSD-u u vrlo teškom historijskim okolnostima i već se spremaju da to urade u odnosu na HDZ. I već su spremni da promijene sastav CIK-a. I već su nešto obećali Čoviću kad je u pitanju Izborni zakon i kad je u pitanju imovina.”

Nije dobro da se Srbi i Hrvati dogovore da izaberu Bošnjaka

Predsjednik SDA smatra da će Refik Lendo dobiti podršku za potpredsjednika Federacije BiH.

“Mislim da će proći. Neće podržati Nermina Nikšića za mandatara za sastav nove Vlade. Podržat će nekoga ko je dobio recimo desetostruko ili pedesetostruko veću podršku na izborima od Nikšića. Nekog jakog kadra iz koalicije koju će praviti SDA. Mislim da i Naša stranka sigurno neće čitav ovaj mandat izdržati sa ovakvim politikama. Inače će biti pometena na idućim izborima jer to je izdaja principa na kojima se podigla Naša stranka.”

Kaže da SDA traži da se ispoštuje volja naroda, glasača i Dom naroda.

“Oni koji su pobijedili, koji imaju najviše predstavnika treba da se dogovore. Moraju uvažavati pobjednika izbora. Sve ostalo je naopak put. Ako mogu da zaobiđu pobjedničku SDA, patriotsku, bazičnu, prvu stranku u BiH neka to urade. Zašto to ne urade HDZ-u koji u Predstavničkom domu ima duplo manje ruku nego SDA i koji otprilike ima isti broj ruku u Domu naroda kao SDA? Je li to HDZ bolji od SDA, je li im bliži? Zašto DA HDZ-u, zašto NE SDA-u? Te će stvari morati da objasne javnosti.”

Smatra da nije dobro da srpski i hrvatski klub izaberu Bošnjacima predstavnika.

“SDA to nikada nije radila. Nije dobro da to rade. Mi ne smatramo da trebamo birati Srbina ili Hrvata u domovima. Nije dobro da se Srbi i Hrvati dogovore da izaberu Bošnjaka. To nije put.”

Na pitanje zašto je koalicija SDA-HDZ-SNSD učinkovitija, korisnija, bolja u odnosu na koaliciju Osmorka-HDZ-SNSD, odgovara: “Mi ne znamo kakva bi bila koalicija sa onim što je ostalo od Osmorke tako da su to neuporedive stvari. Unatoč blokadama koje je radio SNSD, polublokadama koje je radio HDZ, Federacija je imala porast BDP-a koji je na nivou Hrvatske, a RS 50% manji BDP. Tri četvrtine ekonomskog života je tamo gdje SDA ima predominantan uticaj. To je ono što smo mi mogli u takvim okolnostima uraditi. Mislim da je SDA historijski teret koji je imala u prethodne četiri godine dobro iznijela.”

“Ukoliko bi Ustavni sud prihvatio apelaciju ona bi bila na štetu pozicije SDA, ali mislim da bi trebao da je prihvati. Nije fer, civilizacijski, nedemokratski je noć kada se izbori završavaju uraditi ovo što je uradio Schmidt. Tako da ja nisam još uvijek siguran kako će postupiti Ustavni sud, vidjećemo”, zaključio je Izetbegović.

(FTV)