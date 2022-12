Bakir Izetbegović : “Ja nisam bogat čovjek. Mi smo sasvim pošteni i skromni ljudi“ (VIDEO)

Bez Stranke demokratske akcije nije moguće praviti jake i stabilne vlade u Bosni i Hercegovini. Na činjenicu da stranke nakon Općih izbora ne žele koalirati sa SDA uticao je međunarodni faktor, kazao je u razgovoru za BHRT predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović.

“Izbori su faktički završeni prije desetak dana, kada je završen izbor za klubove u federalnom Domu naroda. Neki su potrčali prije toga da prave koalicije, sporazume, dogovore. Mi insistiramo na tome da nije moguće bez SDA napraviti, akcentiram, stabilne vlade. Jake, kompetentne vlade, od kantonalnog nivoa, preko federalnog do države. Da li će se u Federaciji moći ikako to uraditi bez SDA – sumnjam”, kazao je Izetbegović u emisiji BHT1 uživo.

Uprkos izbornom rezultatu stranke, u javnosti se stiče dojam da niko nije želio koalirati sa SDA. Izetbegović smatra da je na to uticao međunarodni faktor.

“Glasovi za SDA, DF i još nekoliko manjih stranaka predstavljaju više od polovine volje Bošnjaka ili patriotski orijentiranih građana koji glasaju za probosanske stranke. Kad saberete rezultat SDA i DF-a, on je jači od onoga što su uradili Jedanaestorka ili Osmorka. Mislim da je tu u velikoj mjeri kumovao međunarodni faktor. Jedna čudna stvar u kojoj se nisu bavili SNSD-om i njihovim predsjednikom Miloradom Dodikom onako kako je zaslužio poslije svega što je radio u zadnjoj deceniji. Zatim način na koji su se bavili HDZ-om, HNS-om i gospodinom Draganom Čovićem, da pomognu tu stranku i da je podignu na poziciju s koje ona može, recimo, narediti da DF ne može da uđe u vlast. A zatim napad na SDA, podjela probosanskog bloka i uporni rad na tome da se taj blok podijeli i da ne uđe kompletan u vlast. Zašto su to radili, to je pitanje za njih”, istakao je Izetbegović.

Predsjednik SDA je ponovio svoj stav da je visoki predstavnik Kristijan Šmit nametanjem Izmjena izbornog zakona i Ustava Federacije BiH pogodovao stranci HDZ BiH.

“To se sasvim jasno vidi. Mislim da je i visoki predstavnik Šmit bio pod uticajem izvjesnih vrlo uticajnih ambasada, američke ambasade na prvom mjestu. To je već javna tajna. Vidjeli smo po odnosu američke ambasade prema SDA pola godine pred izbore, gdje je ona počela da kompromitira SDA, da proziva SDA na zvaničnim sastancima i u javnosti kao jednu korumpiranu stranku, u kojoj kadrovi imaju uticaj na sudove… Koješta se znalo reći na sastancima s kojih zapisnici idu u Stejt department. U svakoj stranci ima takvih ljudi, pa se nisu bavili SNSD-om”, napomenuo je Izetbegović te dodao:

“Ja nisam bogat čovjek. Mi smo sasvim pošteni i skromni ljudi, za razliku od drugih predsjednika i drugih stranaka koje su unosile destrukciju, pravile probleme, blokade, udruživale se, radile sa ruskim faktorom, radile sa Beogradom, sa Zagrebom. Njima se nisu bavili. Ako su se bavili, onda su im pomogli“, stava je Izetbegović, dodavši kako je uvjeren u nevinost člana SDA i premijera Federacije BiH Fadila Novalića u aferi Respiratori.

Na pitanje da li je neko iz američke ambasade na sastancima tražio nešto od SDA, Izetbegović otkriva da se od njega očekivalo da iza zatvorenih vrata sa predsjednikom HDZ BiH Draganom Čovićem “završi stvar onako kako je to na kraju uradio Kristijan Šmit”.

“I pored toga, da se riješi pozicija člana Predsjedništva BiH, onako kako to pogoduje HDZ-u. Njihovi prijedlozi su išli u tom smjeru. Pritisak je bio međunarodnog faktora, predstavnika SAD-a i EU, da to ja uradim sam faktički. Na sastancima s Čovićem ja sam uporno govorio da se to tako završiti ne može. Ova stvar se gurala. Jesam li ja trebao da tu stvar isporučim i da s tim upropastim poziciju SDA, ali i poziciju Bosne i Hercegovine? Ja na to nisam pristao. Pokušao sam raditi balanse. Ako ćemo izaći ususret u nekim stvarima, kada je u pitanju Predsjedništvo Doma naroda, onda ima da riješimo pitanje Doma naroda, ali ne ovako kako to radi OHR. Dakle, svaki narod u BiH ima pravo štititi vitalni nacionalni interes i ništa preko toga u Domu naroda. To je ono što sam tražio i nisam dobio, da bi se u jednom momentu Dino Konaković okrenuo i, umjesto da stoji uz mene, on je počeo da advokatiše poziciju gospodina Čovića i HDZ-a. Od tada kreće čitava ova stvar. Stranci su tražili takvu stvar, Konaković je prišao tome i od tog momenta je faktički krenulo protiv SDA”, rekao je Izetbegović u emisiji BHT1 uživo.

Govoreći o tome da li očekuje intervenciju visokog predstavnika kada je u pitanju izbor članova Predsjedništva BiH, Izetbegović smatra da se Šmit neće odlučiti da nametne neku novu odluku.

“U ovom slučaju mislim da se neće usuditi. Dakle, kada je pozicija Hrvata, Bošnjaka i Srbina u Predsjedništvu u pitanju, Dejtonski mirovni sporazum je stvari postavio na način da oni nisu hrvatski, bošnjački, srpski predstavnik, nego su to Hrvat, Bošnjak i Srbin koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu i njen interes, ustavnopravno uređenje i sve građane ove zemlje. Dakle, to je Hrvat koji predstavlja BiH i sve njene građane. Takvu zakletvu polažu. Uraditi ovo što se pokušava – zloupotrijebiti presude Sejdić-Finci i slične koje daju pravo ostalima, da bi se to pretvorilo u hrvatskog člana Predsjedništva, ili bošnjačkog, na način da ga samo Bošnjaci ili samo Hrvati biraju, ne bih rekao da će se usuditi da to urade. To bi bilo rušenje Ustava Bosne i Hercegovine”, kategoričan je Izetbegović.

Osvrnuo se i na put Bosne i Hercegovine prema članstvu u NATO.

“Otvorite zvaničnu stranicu NATO-a i možete naći da je Bosna i Hercegovina u kandidatskom statusu u članstvu za NATO i to je počelo sa donošenjem prvog ANP-a na koji je Dodik morao pristati. NATO već sutra ujutro može primiti Bosnu i Hercegovinu u svoje članstvo”, ocijenio je Izetbegović.

Lider SDA je još jednom pozvao na formiranje jedne snažne probosanske koalicije, čiju okosnicu bi činile SDA, DF i SDP.

“Da tako kažem, jedna “semafor” koalicija, s tim da ja ne mislim da bi taj probosanski blok ušao tu da se ‘bori’ dalje sa HDZ-om i SNSD-om. U ovom času imamo jedan momentum. Rusima ne ide dobro u Ukrajini, Dodik se smiruje, u velikoj mjeri je i hrvatski faktor smiren s ovim odlukama. Dakle, na liniji toga povući snažno naprijed Bosnu i Hercegovinu ka članstvu u Evropskoj uniji, ka članstvu u NATO-u, ka stabilizaciji prilika. Ali biti zajedno, ne dozvoliti da nas podijele na ovaj način da se energija okrene u borbu sa SDA, sa pobjedničkom strankom. Trebalo je pobjedničke stranke SDA i DF uključiti, sa referentnim i iskusnim kadrovima. Svako je trebao od ta četiri ministarstva dobiti po jedno. SDA, DF, SDP i neko četvrti iz Osmorke. Da ta energija ide u borbu za Bosnu i Hercegovinu. To je ustvari problem ovoga što se radi i što stranci rade. Što unose podjelu i dijele taj blok, što izbacuju dvije snažne patriotske komponente iz tog bloka”, kazao je, između ostalog, predsjednik SDA Bakir Izetbegović u intervjuu za BHRT.

(Kliker.info-BHRT)