Azra Selimović – Bosanka čije inovacije možemo naći u Volvo električnim kamionima i autobusima

“Upoznajte Banjalučanku prof. dr. Azru Selimović koja više od 16 godina razvija inovacije u elektromobilnosti u sklopu Volvo Group, radeći na motorima, baterijama, pogonskim sistemima i svemu između vozila”.

Ovu lijepu informaciju objavio je dr. Edhem (Eddie) Čustović, Tuzlak koji živi u Melbournu u Australiji gdje radi na renomiranom La Trobe univerzitetu, veliki filantrop i doktor elektrotehničkih nauka.

Kako je napisao, inovacije profesorice Selimović se danas mogu naći u Volvo električnim kamionima, autobusima, građevinskoj, pomorskoj i industrijskoj opremi.

“Diplomirala je i doktorirala mašinstvo na Lund University, Švedska, sa fokusom na toplotnu energiju i gorivne ćelije.

2005 godine počela je raditi za Volvo kao inženjer za istraživanje i razvoj. Njena karijera je zaista eksponencijalno napredovala od ove tačke do danas, smatra se jednim od ključnih lidera u elektromobilnosti za Volvo.

Odjel za električni pogon u CampX-u u kojem je radila na zamjeni motora sa unutrašnjim sagorevanjem elektromotorom i upravljačkom jedinicom, a Volvo grupa je došla do tačke u kojoj je moguća masovna proizvodnja električnih vozila. Prava tehnološka promjena je sada neminovna nakon decenija istraživanja i razvoja, a naša Azra Selimović je dio liderskog tima koji donosi tehnološku promjenu.

Jedan izazov je stvoriti visoko efikasne i još uvijek pristupačne proizvode. Moramo sagledati sistem kao cjelinu i pobrinuti se da nam poboljšanja, na primjer, električnog pogona daju uštedu energije koja nam je potrebna, kako bismo smanjili broj baterija i posljedično smanjili cijenu sistema”, kaže Azra.

Drugi izazov je činjenica da će se električni motor koristiti u mnogim različitim tipovima vozila: autobusima, kamionima i građevinskoj opremi, kao iu pomorskoj i industrijskoj primjeni. Mora odgovarati željenim performansama i trajati tokom životnog ciklusa ovih vozila.

‘Tražili smo zajedničke imenitelje i razvili platformu koja se može koristiti, uz prilagođavanja, za većinu naših aplikacija’, objašnjava Azra Selimović.

„Očigledno je to komplikovan proces, ali nam takođe daje prednost u odnosu na mnoge konkurente. Imamo koristi od sinergije i ekonomije obima, jer ne radimo samo s kamionima ili autobusima.”

Na osnovu brojnih godina rada na najsavremenijoj tehnologiji, vodeći velike timove u različitim odjelima u Volvu, Azra je zajedno sa kolegicom Heijem Vestbergom objavila knjigu pod nazivom ‘Komplet prve pomoći za nove menadžere’ (The First Aid Kit for New Line Managers). Knjiga je fokusirana na savjete i upute kako da započnete svoju novu ulogu menadžera. Knjiga je ustvari priručnik i pruža praktične savjete, smjernice, strukturu, predloške i alate koji su potrebni pri preuzimanju nove uloge“, napisao je Čustović.