Tariq Ramadan, profesor za savremene islamske studije na Oxfordu : Neka se probude muslimani širom svijeta

“Postojala je potreba za zahtjevom za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid”, ističe u intervjuu za Al Jazeeru Balkans Tariq Ramadan, profesor za savremene islamske studije na Oxfordu i jedan od najutjecajnijih islamskih mislilaca današnjice.

Kaže da se nije smjelo dopustiti da situacija ostane takva kakva jest, a negiranje genocida neprihvatljivo je.

“Istina je jako važna i mislim da je negiranje [genocida] neprihvatljivo. Kako smo vidjeli u toliko genocida širom svijeta, ljudi koji su izvršioci tih djela često odbijaju priznati da su to uradili. Najvažnije je da se borba nastavi, jer je međunarodna zajednica već priznala činjenicu da se u Srebrenici desio genocid, oni ga kao takvog vide i priznaju”, objašnjava Ramadan.

Kad je u pitanju nova američka administracija, predvođena predsjednikom Donaldom Trumpom, Ramadan smatra da se neće biti lako izboriti s njom.

Ne smije biti emocija prema Trumpu

“Trump je potpuno nepredvidljiv i neće biti lako. Ali, ipak se mora reći da je njegova administracija mudrija od njega zato što znaju da će se neke njegove ideje jako teško provesti. Vidjeli smo kako sudije govore ‘ne’ njegovoj politici i nekim njegovim odlukama. Mislim da američki muslimani moraju raditi na nekim stvarima iznutra. Trump je izgubio kredibilitet na više načina i čak i ljudi koji su ga podržavali tokom izborne kampanje sada kažu da neke njegove odluke nisu u redu. Mislim da se strpljenjem, mudrošću i civilnim aktivizmom američki muslimani, ali i muslimani širom svijeta, trebaju fokusirati na svoje dostojanstvo i jednakopravnost. Ne smiju pasti u zamku da postanu emotivni kad je riječ o Trumpovim odlukama.”

Ramadan se osvrnuo i na nedavni napad SAD-a na vojnu bazu u Siriji nakon hemijskog napada snaga sirijskog predsjednika Bashara al-Assada u Idlibu.

“Kako sam čuo, kad je riječ o napadu na Siriju, to nije bila Trumpova odluka. Neki drugi utjecali su na njega. On je čak, prema nekim informacijama, odbio odluku svoje vojske, koja mu je sugerirala da se ne izvrši napad u Siriji. Mislim da se, kad je u pitanju ova američka administracija, ne smijemo fokusirati samo na njega. Najopasnija stvar u ovoj administraciji jest sama administracija i neki ljudi koji su uz Trumpa.”

U intervjuu za Channel 4 News Ramadan je pokušao objasniti da ljudi koji izvode napade širom Evrope nemaju veze s muslimanskim organizacijama. U njegovoj novoj knjizi The Essentials spominje da više ne želi stajati na odbrambenoj liniji i objašnjavati kako su “muslimani fini ljudi”. Na pitanje dokad će se muslimani morati opravdavati za napade koje čine neki “u ime islama” odgovorio je da će, nažalost, oni to morati raditi i u narednom periodu.

“Nekada mi to moramo raditi, ali ne smijemo gubiti vrijeme radeći to. Nekad moramo naša izlaganja početi opravdavanjem, ali onda moramo i nastaviti govoriti o drugim stvarima. Da bi nas ljudi čuli, moramo govoriti i o tome, jer ova diskusija o radikalizaciji neće završiti uskoro. Moramo razgovarati o realnosti i razlozima zbog kojih se te stvari događaju. Mi nemamo izbora. Medijsko izvještavanje takvo je kakvo jest. Moramo tačno znati šta želimo i na koji ćemo način to ostvariti. Zato, ipak, moramo odgovarati tim medijima koji nas optužuju za razne stvari, ali ne smijemo priznati da će se samo o tome razgovarati”, ističe Ramadan za Al Jazeeru.

Reformirajmo svoj um

U nedavnom intervjuu za britanski Guardian kazao je da muslimani moraju reformirati svoj um. Objašnjava da pritom misli da se muslimani moraju baviti savremenim pitanjima našeg društva.

“Pitanje je obrazovanja, ali riječ je o tome da neka naša braća i sestre, ‘obični muslimani’, moraju biti mnogo više uključeni u diskusije o islamu. Ne smijemo pustiti da nam drugi govore šta je islam, a šta nije, kada ti što to govore ustvari ne znaju o čemu pričaju. Ovo je stvarno poziv za buđenje svim muslimanima širom svijeta. Oni moraju razumjeti da neke stvari moraju raditi i govoriti.”

Na pitanje postoji li idealan model islama ili je to svetogrđe Ramadan odgovara da to nije ovo drugo, ali da muslimani imaju idealne principe, a nemaju idealne realizacije.

“Svi znamo da to nije perfektno i moramo biti samokritični kad su u pitanju naši principi i njihova realizacija širom svijeta. Moramo pokušavati zadržati vrijednosti koje imamo kao ideale koje želimo postići.”

Mnogim muslimanima “uši para” termin “islamski terorizam”. Ramadan je i sam pokušao objasniti da su islam i terorizam dvije nespojive svari. U njegovoj novoj knjizi piše da je veoma malo prilika da se u medijima i općenito u društvu predstavi i opiše islam.

“Ponavljam: stalno govorim muslimanima da trebaju prestati govoriti o islamu i da moraju jednostavno biti muslimani. Mi moramo biti svjedoci naše poruke. Ne smijemo samo reagirati na stvari koje se tiču islama nego mora nas biti svugdje – obrazovanje, ekonomija, okolina… Moramo biti vidljivi, ali ne kroz našu odjeću nego kroz naše ponašanje. Muslimani daju svoj doprinos društvu, ali to nije dovoljno vidljivo. Ima mnogo muslimana koji na raznim poljima rade dobre stvari, ali ih ne vidimo dovoljno.”

Umiješajmo desničare u diskusiju

Desničari jačaju širom Evrope, Evropska unija doživljava svojevrsnu krizu, ali Ramadan smatra da problem nije samo to što ekstremno desničarske stranke dobijaju sve više podrške nego i što je njihova retorika toliko proširena i što je ima svugdje.

“Mislim da je jedino rješenje za muslimane da izazovemo desničare i umiješamo se u diskusiju. Ti ljudi nisu opasni samo za nas, muslimane, nego i za Evropu i Zapad. Ne smatram, naprimjer, da će Marine Le Pen pobijediti na izborima u Francuskoj, ali problem s njom jest što ona, ako i ne pobijedi, na neki način pobjeđuje. Ona tjera druge ljude iz drugih stranaka da prate nju i ono što govori”, objašnjava Ramadan.

Po sadašnjim statistikama, navodi, favorit na izborima u Francuskoj jest bivši premijer te zemlje Francois Fillon. “Ako ga slušate”, smatra Ramadan, “on je manje ekstreman u nekim segmentima nego Le Pen, ali isto tako promovira stvari koje ona kaže kad je u pitanju francuski identitet”. To je, po njegovom mišljenju, još opasnije jer je “Fillon dovoljno pametan da zna šta privlači ljude s obje strane”.

Harun Cero (Aljazeera)