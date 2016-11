Argentina bolja od Hrvatske u finalu Davis Cupa : Čilić razočaran, Del Potru ‘najveći trijumf u karijeri’

Argentina je u Zagrebu svladala Hrvatsku u finalu Davis Cupa i tako prvi puta postala pobjednica tog natjecanja.

Nakon što je trećeg, odlučujućeg dana nakon vodstva od 2:1 u mečevima, Juan Martin del Potro svladao Marina Čilića sa 3:2, nakog Čilićevog vodstva 2:0 u setovima, Federico Delbonis uvjerljivo je svladao u odlučujućem petom meču Ivu Karlovića sa 3:0 u setovima i Argentina je slavila sa 3:2 u mečevima.

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić rekao je da se osjeća jako razočaran nakon poraza od Juana Martina del Potra u četvrtom meču finala DavisCupa, u kojem je propustio vodstvo 2:0 u setovima, pogotovo zato što je osjećao da je tijekom cijelog meča bio bolji, čak i u ona tri seta koja je izgubio.

Čilić razočaran, Del Potru ‘najveći trijumf u karijeri’

“Razočaran sam jako, teško mi je prihvatiti poraz, pogotovo što smo došli tako blizu pobjedi. Mislim da sam bio bolji tijekom cijelog meča. Osjećao sam se bolje i u ta tri seta koja je on dobio. Teško mi je prihvatiti poraz u ovakvoj situaciji, kad smo napravili tako puno”, izjavio je Marin Čilić koji je treći put u posljednja četiri meča u pet setova izgubio nakon što je izgradio dva seta prednosti.

“Nisam gubio od igrača koji su lošiji od mene. Sve su to odlični igrači. To se može dogoditi”.

Juan Martin del Potro je pobjedu i preokret od 0:2 u setovima protiv Marina Čilića posljednjeg dana Davis Cup finala u Areni Zagreb nazvao najvećim trijumfom u karijeri, do kojeg je stigao sa slomljenim malim prstom lijeve ruke.

“Dogodilo se u petom setu. Pokušao sam uhvatiti loptu, ali sam to krivo napravio. Uopće me nije briga za to, ako ćemo osvojiti Davis Cup. Sretan sam što sam osvojio ovaj bod. Vjerujem u Delbonisa”, rekao je najbolji argentinski tenisač na konferenciji za medije u trenutku dok je njegov suigrač iz reprezentacije već osvojio prvi set u dvoboju s Ivom Karlovićem, prenosi Hina.

Argentina je do prvog naslova u povijesti stigla velikim preokretom nakon što je u nedjelju dobila oba singla.

Argentina je do sada bila jedina reprezentacija u 116 godina dugoj povijesti ovog natjecanja koja je nastupila u četiri finala i sva četiri izgubila.

Hrvatska osvajač 2005. godine

Dva puta su ih dobili Španjolci (2008, 2011), a po jednom je gubila od SAD (1981) i Rusije (2006). Nažalost, svoj trenutak za povijest dočekali su protiv Hrvatske u Zagrebu.

U subotu su u meču parova Marin Čilić i Ivan Dodig svladali Juana Martina del Potra i Leonarda Mayera sa 7:6 (4), 7:6 (2), 6:3 i doveli Hrvatsku u vodstvo od 2:1.

U petak je najbolji argentinski tenisač Juan Martin del Potro izdržao pritisak zagrebačke publike i svladao Ivu Karlovića sa 6:4, 6:7 (6), 6:3, 7:5 te tako izjednačio rezultat u finalu Davis cupa na 1:1.

U meču prije Hrvatska je do prvog boda stigla zahvaljujući Marinu Čiliću koji je propustio vodstvo od 2:0 u setovima, ali nakon tri sata i 30 minuta borbe ipak je uspio svladati Federica Delbonisa sa 6:3, 7:5, 3:6, 1:6, 6:2.

Hrvatska teniska reprezentacija je 2005. osvojila Davis Cup. Tako je postala 12. zemlja pobjednica od osnutka kupa, no u drugoj prilici to im nije uspjelo.

(Kliker.info-Aljazeera)