Andrew Purcell : U SAD-u su nastupila nesigurna vremena za useljenike bez papira, svejedno gdje žive

Ilegalni useljenici, smatra Trump, moraju biti prisilno vraćeni. Mnogi američki gradovi pokušavaju zaštititi ljude bez papira. Ali njihove mogućnosti su ograničene.

U sedmici nakon što je Donald Trump položio zakletvu za američkog predsjednika, njujorško Ministarstvo obrazovanja uputilo je pismo svim porodicama, koje tu žive. U njemu se naglašava pravo svakog djeteta školskog uzrasta da pohađa školu u New York City-ju, neovisno od useljeničkog statusa. U pismu nije navedeno, ko od njih ima važeću vizu. Predstavnicima useljeničkih vlasti nije dozvoljen pristup bankama podataka, izuzev ukoliko nemaju posebno odobrenje.

Pismo je trebalo umiriti 1,2 neregistrovanih useljenika u gradu i poslati im poruku da Trump ne može djelovati tek tako, na svoju ruku. Pismo je međutim pokazalo nemoć njujorškog gradonačelnika, ljevičara Billa de Blasio-a da zaštiti te ljude.

“Momentalno ne postoji zaštita. Mi smo svi u opasnosti”, izjavila je meksikanska useljenica Judith Paez u razgovoru za DW. “Grad se sam može proglasiti utočištem za izbjeglice, ali sve ima svoje granice. Gradonačelnik ne može poduzeti ništa ako savezni činovnici dođu u New York.” Paezova je skupa sa mužem i sinom 1994. ilegalno preselila u New York. U međuvremenu ima još dva sina – oni su rođenjem u SAD-u američki građani. Paezova i njen suprug po restoranima i fabrikama ilegalno radili – 23 godine. Judith ovako opisuje svoj status: “Za američke vlasti ja ne postojim!”

Trump je tzv. gradovima utočišta “sanctuary cities” (dt.: “Zufluchtsstädten”) još kao predsjednički kandidat objavio rat. To su gradovi i opštine poput New York City-ja, koji odbacuju saradnju sa saveznim vlastima kada se radi o potrazi za ilegalnim useljenicima. U prvim sedmicama na vlasti Trump je potpisao dekret, kako bi utrostručio broj predstavnika američke useljeničke službe “ICE” i prilagodio definiciju ilegalnih useljenika, tako da se veći broj njih može deportirati. “Mi ćemo gradovima koji primaju ilegalne useljenike prekrižiti dotok saveznog novca”, izjavio je tada bivši portparol Bijele kuće Sean Spicer.

1989-te je tadašnji gradonačelnik Njujorka Ed Koch potpisao ukaz, po kojem niti njujorška policija, niti sudovi ne smiju dostavljati podatke Saveznoj policiji za pitanja imigracija (Federal Immigration Enforcement). Od tada je svaki gradonačelnik Njujorka, bilo da se radi o demokrati ili republikancu, zastupao tu poziciju. Gradonačelnik Michael Bloomberg zabranio je svim uposlenicima grada Njujorka, pa čak i policijskim službenicima, da pitaju ljude kakav im je useljenički status. Gradonačelnik Bill de Blasio otišao je čak korak dalje uvodeći gradske legitimacije za sve stanovnike grada Njujorka.

2008. godine je tadašnji američki predsjednik George W. Bush udahnuo život programu pod nazivom “Secure Communities Program” – “Program za sigurne opštine”. Taj program je predviđao da gradovi i savezna policija nakon hapšenja ljudi, njihove otiske prstiju šalju Službi za zaštitu domovine. Ona je naložila policajcima da te ljude zadrži 48 sati, kako bi ih mogla pokupiti Savezna policija za imigraciona pitanja. Taj program je najprije proširen pod vlašću predsjednika Obame, da bi 2014, bio okončan pod obrazloženjem da se previše ljudi hapsi zbog sitnih delikta. Trump je međutim svojim dekretom ponovo stavio na snagu ovaj program.

Ukidanje sigurnih luka za useljenike

Njujorška policija redovno ispituje da li o uhapšenom licu postoji neki dosije u datoteci saveznih organa. Ona im međutim predaje samo osobe, koje su optužene za teška krivična djela. “Činimo sve što možemo, kako bi zaštitili useljenike”, kaže Rosemary Boeglin, portparolka gradske uprave za pitanja useljenika. “Mora nam međutim biti jasno, šta su naše ovlasti”.

Ured za imigracije je objavio da je u prvih 100 dana Trumpove vladavine uhapšena 41.000 ljudi. To je 38 posto više nego u isto vrijeme prošle godine. U Njujorku je uhapšeno 156 “nekriminalnih” useljenika i 531 migrant bez papira, prethodno kažnjavan. Svi pokušaji DW-a da razgovara sa portparolom Ureda za imigraciju su odbijeni. Jednom novinaru lista “The New Yorker” je jedan anonimni saradnik rekao: “Neki od tipova rade šta hoće, gone one koje žele.”

“Vrijeme je za borbu“

Prije nekoliko sedmica Judith Paez je dobila poziv muškarca iz Newarka, savezna država New Jersey. Ispričao joj je o svom nećaku. Čuo je da se Paezova zalaže za ljude kojima prijeti deportacija u okviru udruženja New Sanctuary Coalition (NSC) i upitao ju je da li ona može da pomogne njegovom nećaku. Njen odgovor je bio: “Vrijeme je za borbu”

NSC brani useljenike koji nemaju papire. Prilikom saslušavanja ili sudskih procesa organizuje veće grupe ljudi, kako bi demonstrirala snažnu povezanost za zajednicom useljenika. “Prate ih rabini, ministri, sveštenici i drugi članovi opština i sve je jako napeto i košta puno živaca”, kaže portparol NSC Frank Barker. “Ti ljudi nikada ne znaju je li im to posljednji dan u SAD-u”.

Barker je i sam u opasnosti da bude deportiran zbog kazne za uživanje droge. To je kazna iz “mračnih vremena” kada je uzimao krek (crack). Od 1975. živi u Njujorku, skupa sa roditeljima i dvije sestre. Već sedam godina se bori protiv deportacije u St. Kitts und Nevis. To je jedno minijaturno ostrvo u Karibiku, u kojem je posljednji put boravio kada je bio beba od šest mjeseci.

Nesigurna vremena za useljenike

Spor između Trumpovog Ministarstva pravosuđa i gradova koji pružaju zaštitu useljenicima tzv. sanctuary cities dostigao je novu dimenziju u aprilu 2017. Ministarstvo je promijenilo kriterije za dobijanje stipendije “Edward Byrne Memorial Stipendium” za dokvalifikaciju policajaca. U budućnosti stipendiju za doškolovavanje neće dobiti oni policajci, koji ne provode naloge za hapšenje Ureda za imigraciju i koji njihovim službenicima uskraćuju pristup zatvorima. Njujorškoj policiji na taj način prijeti gubitak 4 miliona dolara.

Portparolka gradske uprave Boeglin za ovu mjeru nema razumijevanja. “Njujork je najsigurniji grad SAD-a i nema smisla da najveći cilj terorista ostane uskraćen u pogledu sigurnosti. Mi smo spremni da se borimo za taj novac.”

Trumpov dekret iz januara je za mnoge gradove bio razlog da izađu pred Ustavni sud. Jedan sud je dekret ocijenio neustavnim. U avgustu je Čikago izašao pred sud zbog toga što mu je uskraćen novac iz Byrne Fonda. “Čikago neće dopustiti da se njihovi policajci koriste u debati kao politički zalog”, izjavio je gradonačelnik Rahm Emanuel. “A Čikago nikad neće odbaciti svoj status otvorenog grada.”

U SAD-u su nastupila nesigurna vremena za useljenike bez papira, svejedno gdje žive. “Trump je sve promijenio”, kaže aktivista Barker. “On svakog stranca koji je za osuđen za nešto, poput mene, želi odstraniti iz zemlje.”

Prisilno vraćeni bi trebali biti i migranti koji nisu počinili nikakav prekršaj. Judith Paez je odbila našu ponudu da joj promijenimo ime. “Ako ljudi koji me poznaju, vide da sam pustila da me intervjuišu pod svojim pravim imenom, onda će pomisliti da sam se izložila opasnosti. Ali vrijeme je da prestanemo da se bojimo”.

