Analiza pokazuje poraz probosanskih snaga : Dodik i Čović kontrolišu sve važne tokove u državi!

Pravosuđe, zatvore, izbore, poreze izravne i neizravne, carinu, granicu, nebo, policiju, domove naroda, vlade entitetske, Vijeće ministara, NOS, Elektroprenos, i kulturu, i budžete, i mehanizam koordinacije…

Sve ovo, u suradnji sa Miloradom Dodikom, kontrolira Dragan Čović. Za to vrijeme, takozvane probosanske snage, koje su im sve navedeno i predale, kontrolišu – borce, izbjeglice i rudare.

Da bi Zlatko Lagumdžija bio ministar vanjskih poslova, da bi u djetinjastoj igri Aljoša Čampara pokazao da je uticajniji od Reufa Bajrovića, da bi Nermin Nikšić popunio federalni budžet Elvedina Grabovice, da bi Bakir Izetbegović dobio Klinički i Općinu Centar, da bi Denis Zvizdić bio lider na evropskoj stranputici, da bi Šefik Džaferović još jedan mandat predsjedavao Parlamentom, „Čoviću se moralo dati ono što mu pripada“. I dobio je. U svim instuticijama u kojima bi HDZ mogao biti preglasan – glasa se po nacionalnom ključu. Sve institucije u kojima bi Bošnjaci i probosanske snage mogle biti preglasane – odluke se donose prostom većinom.

PRAVOSUĐE

Počnimo od pravosuđa.

VSTV je jedna od rijetkih institucija u kojima nema entitetskog glasanja, niti se glasa po nacionalnom ključu. Dovoljna je prosta većina koju oko sebe okuplja predsjednik Milan Tegeltija. Sasvim slučajno, Tegeltiju uvijek podrži Čovićeva članica VSTV-a Monika Mijić, potom je tu uvijek spremna Ružica Jukić, onda se pridruže bivši SDP-ovi, a danas SBB-ovi kadrovi – Jadranka Lokmić Misirača i Berina Alihodžić i sa sudijom Dragom Vukojom, advokaticom iz RS-a Jadrankom Ivanović i tužiteljicom Željkom Radović – većina je, uglavnom, neupitna. Sve što žele Dodik i Čović to i bude.

Većina je odlučila da je Čovićeva Gordana Tadić glavna državna tužiteljica. Većina je odlučila da Vrhovnim sudom FBiH upravlja Milorad Novković koji je postao uspješan nakon oslobađajućih presuda Miloradu Dodiku, većina je odlučila da glavni federalni tužilac bude penzioner u odstustvu Zdravko Knežević. Dakle, od svih pravosudnih institucija smještenih u Sarajevu, Bošnjaci su trenutno na čelu samo jedne. Sud BiH – Ranko Debevec, Tužilaštvo BiH – Gordana Tadić, Vrhovni sud FBiH – Milorad Novković, Tužilaštvo FBiH – Zdravko Knežević, Općinski sud Sarajevo – Janja Jovanović, dok u odsustvu Dalide Burzić glavnu riječ u Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo vodi – Anika Kešelj. Ali zato Bošnjaci imaju Općinu Centar, imaju Sebiju, imaju IlIdžu, imaju Skaku i veličanstvenu –žičaru.

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA

Centralna izborna komisija druga je institucija u kojoj se ne glasa po nacionalnom ključu. Predsjednicu Irenu Hadžiabdić, Džaferovićevu kandidatkinju za članicu CIK-a iz reda Ostalih danas kontrolišu i brane Čovićeva i Dodikova glasila. Na prijedlog Dragana Čovića su, pritome, kao bivši čimbenici HDZ-a za članove CIK-a imenovani Stjepan Mikić i Vlado Rogić. Ovom prvom je čak OHR zabranio kandidiranje na izborima dok je bio potpredsjednik HDZ-a BiH. Njima se još pridruži Dodikov kadar Branko Petrić i to je potrebna većina za donošenje odluka.

Za to vrijeme kadrovi SDA i SDP-a Suad Arnautović i Ahmed Šantić šute. Plata od 5 hiljada maraka i sedmogodišnji mandat su neprocjenjivi. U međuvremenu Službeni glasnik RS-a štampa glasačke listiće, skladište materijala je u SNSD-ovom skladištu u Istočnom Sarajevu, a izbori u Stocu su ponovljani dok HDZ-ov kandidat nje pobijedio. Nemaju Stolac, ali je bitno da probosanski lideri imaju Centar.

ZATVORI

Zatvori su u direktnoj nadležnosti HDZ-a BiH. Federalni ministar pravde Mato Jozić upravlja zatvorskim jedinicama u FBiH, dok državnim zatvorom upravlja ministar Josip Grubeša. Umjesto kazneno-popravnim centrima, „probosanske“ snage upravljaju – izbjegličkim centrima.

FINANSIJE

Otkako je nastala Federacija, ministar finansija uvijek je bio Hrvat, uglavnom kadar HDZ-a BiH. Danas Jelka Milićević kontroliše Budžet Federacije, odobrava sve isplate i u drugostepenom postupku donosi odluke o poreznim dužnicima. Dakle, svojim odlukama HDZ-ova ministrica može poništiti sve odluke Porezne uprave FBIH. Ona je, uz to, članica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, gdje zajedno sa stranačkim kolegom iz Vijeća ministara Vjekoslavom Bevandom i Dodikovim ministrom Zoranom Tegeltijom upravlja i indirektnim porezima.

GRANICE

Pored toga, na čelu UIO je HDZ-ov kadar Miro Džakula koji formalno upravlja i carinskom politikom. HDZ BiH, dakle, kontrolira uvoz i izvoz. Tome još treba dodati da je i direktor Granične policije BiH Zoran Galić kadar HDZ-a BiH, pa je kontrola granice potpuna.

Za to vrijeme, „probosanske snage“ imaju direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Mirsada Vilića kojem je jedina operativna nadležnost – šef kućica ispred ambasada i ministarstava. No, to je bitno mjesto da bi djeca Radončićeve tužiteljice Dijane Kajmaković mogla imati pratnju na ekskurziji, te da bi Sebija Izetbegović na svojim stranačkim aktivnostima imala nosača kišobrana, inače zaposlenog kao policajca na pratnji bošnjačkog člana Predsjedništva BiH.

SIPA

SIPA je pod kontrolom preplašenog Perice Stanića kojem sve poslove određuje i odrađuje njegov zamjenik Đuro Knežević. Opet kadar HDZ-a BiH.

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Prenosom električne energije, također, upravlja HDZ BIH. Čovićev partner još iz afere MOND Matan Žarić van mandata upravlja Elektroprenosom BiH. Imenovanje novog direktora je nemoguće uraditi bez podrške SNSD-a, odnosno HDZ-a BiH. Ali zato probosanske snage oličene u Nerminu Nikšiću i Fadilu Novaliću uvijek su spremne potpisati da se novac iz ove državne firme podijeli entitetima.

KONTROLA NEBA

Kontrola neba također je pod okriljem HDZ-a BiH, odnosno pod kontrolom obitelji Čović. Jedan od čelnih ljudi BHANSA-e je Davorin Primorac, zet Dragana Čovića, dok njegov brat upravlja finansijama u istoj Agenciji. Za to vrijeme Air Bosna je otišla u probosansku likvidaciju.

HRVATI I HDZ

I za kraj par bitnih detalja o Vijeću ministara i Parlamentu BiH. Od 5 mogućih delegata u Domu naroda BiH HDZ BiH ima četvoricu. Svi Hrvati u Vijeću ministara su iz HDZ-a BiH.

Sekretar Vijeća ministara je HDZ-ov kadar. Jer Denisu Zvizdiću bitnije je bilo zadržati dobar odnos sa Bevandom, nego u Vijeću ministara zadržati DF-ovog Hrvata Slavka Matanovića. I sad bez HDZ-a BiH nijedna konačna odluka u Vijeću ministara BiH ne može se donijeti. Jer tamo gdje je moguće preglasati HDZ postoji etničko glasanje.

Avdo Avdić (Žurnal)