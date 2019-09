Američki špijun s porodicom pobjegao u SAD preko Crne Gore : O ruskom uticaju na američke izbore javljao direktno iz Kremlja !

CIA-in čovjek u Kremlju bio je Oleg Smolenkov, i imao je izravni kontakt s Vladimirom Putinom i slušao donošenje njegovih najvažnijih odluka.

Nakon ljetovanja u Crnoj Gori u junu 2017. godine, sa suprugom i troje djece, Oleg Smolenkov i njegova porodica misteriozno nestaju. Samo mjesec dana prije njihovog ‘ljetovanja’ američki predsjedik Donald Trump primio je u svom uredu ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i ruskog ambasadora u SAD-u Sergeja Kisljaka.

Odmah nakon tog razgovora CIA je posumnjala da se saznalo za njihovog čovjeka u Kremlju i da bi ga ruske tajne službe mogle otkriti, pa mu organiziraju hitan bijeg. Sad se slaže mozaik događaja, upozorila svog informatora Smolenkova da je u opasnosti i da bi trebao hitno napustiti Rusiju.

Nakon što je u ponedjeljak CNN otkrio da je Amerika 2017. godine morala povući svog najvažnijeg informatora iz Moskve, u utorak su objavljeni novi detalji, a saznalo se i ime čovjeka koji je američkoj službi odavao najčuvanije ruske tajne i koji je bio upućen u sve Putinove odluke.

Portal Moscow Times kalkulira da je vjerovatno riječ o Olegu Smolenkovom, dužnosniku administracije predsjednika Vladimira Putina, i prenose informacije koje je objavio Kommersant u utorak. Pozivaju se na anonimne izvore informiranja i društvene medije.

Kako piše New York Times, CIA je regrutirala i pažljivo instruirala visokopozicioniranog ruskog dužnosnika koji je počeo brzo napredovati na ljestvici vlasti. Na kraju su dobili brušeni dragulj.

Dugogodišnji izvor postao je jedan od uticajnih političara koji je imao pristup najvišim krugovima Kremlja. On je postao jedan od najvažnijih izvora informacija 2016. godine kad su Amerikanci počeli shvaćati da Rusija utiče na predsjedničke izbore.



No, kad su tajne službe otkrile ozbiljnost ruske umiješanosti u izbore navodeći specifične detalje, mediji su počeli kalkulirati da CIA ima izvor baš iz Kremlja.

Kako piše Moscow Times, Smolenkov je bio dugogodišnji pouzdani suradnik Jurija Ushakova – Putinovog pomoćnika za vanjsku politku, a za Ušakova je navodno radio još iz vremena kad je bio ruski veleposlanik u SAD-u. Zabrinuta za njegovu sigurnost, krajem 2016. godine CIA je donijela odluku da ga izvuku iz Rusije.

No, situacija je postala napeta kad je izvor odbio prvu ponudu za napuštanjem zemlje navodeći porodične razloge što je uznemirilo CIA-u, a kontraobavještajci su počeli sumnjati u pouzdanost čovjeka na terenu. Kad su u nadolazećim mjesecima mediji ponovno pritisnuli CIA-u, informator se konačno složio da će napustiti Rusiju.

Smolenkov i supruga, kako se saznaje dalje, kupili su imanje u Staffordu u Virginiji. Kupili su ga pod svojim imenom i platili oko milion dolara. Posjed je odnedavno pod strogim sigurnosnim mjerama, pa kad su reporteri htjeli ovih dana snimiti kuću i imanje, otjerali su ih pripadnici osiguranja, a može se naći i na servisu Google Maps jer je već objavljena i adresa – 78 Partridge Lane in Stafford-Virginia.

Tako je završila karijera jednog od njihovih najvažnijih izvora i ostavilo SAD u mraku kad su u pitanju planovi Kremlja oko nadolazećih predsjedničkih izbora iduće godine.

Najviši američki dužnosnici koji su bili upućeni u izvlačenje američkog informatora iz Rusije tvrde da je život Smolenkova i obitelji i dalje u opasnosti jer, ukoliko se sazna njegov identitet, mogao bi završiti kao i Sergej Skripal, bivši obavještajac koji je u Velikoj Britaniji, zajedno s kćerkom jedva preživio pokušaj trovanja.

Moskovski doušnik bio je važan izvor podataka o ruskoj upletenosti u američke izbore i potvrdio je da je naredbu za ovu akciju izdao osobno Vladimir Putin, koji je favorizirao Trumpa i naredio hakiranje Demokratskog nacionalnog odbora.

Nakon što je Smolenkov s porodicom nestao u Crnoj Gori, ruski istražitelji vodilai su slučaj kao ubistvo, no FSB je ubrzo otkro da se s porodicom skrasio u Americi i to redovitim putem preko javno dostupnih servisa, budući da su imanje kupili na svoje ime. Ime njega i supruge Antonine nalazi se na web stranici grada Stafforda s imenima bivših vlasnika kuće.

Iako nije spadao u najuži Putinov krug suradnika, redovito ga je viđao i imao je pristup donošenju odluka na visokoj razini. Kako piše New York Times, davanje uputa doušnicima u Moskvi je iznimno teško zbog Putinove kontraobavještajne službe koja ih stalno prati i hvata u zamke.

Da bi zaštitio informatora, tadašnji direktor CIA-e John O. Brennan čuvao je njegove informacije i izdvajao ih iz dnevnih podnesaka predsjedniku Baracku Obami tokom 2016. godine i u Ovalni ured slao ih je u posebno zapečaćenim kuvertama.

Informacije koje je slao iz Moskve bile su toliko važne da su 2016. godine najviši dužnosnici CIA-e naredili cjelovit pregled njegovog dosjea. Pregledali su informacije koje im je slao ranije ne bi li se uvjerili jesu li bile točne i zaključili da nikad nije pogriješio.

Unatoč tome, ponovno su posumnjali u njega kad je prvi put odbio napustiti domovinu, pa su se čak pojavile teorije iz kontraobavještajne službe, o tome da je Smolenkov možda postao dvostruki agent.

No, kako je objasnio Joseph Augustyn, bivši visoki dužnosnik CIA-e, koji je rukovodio centrom za izvlačenje agenata, uvijek je teška odluka napustiti domovinu u takvim situacijama, jer špijuni svojim porodicama nikad ne govore čime se doista bave. “To je teška odluka i bilo je već i prije slučajeva da ljudi nisu htjeli otići iako smo ih ozbiljno upozoravali.”

Jedna od teorija je da je Trump krivac za izvlačenje informatora iz Moskve jer ga je ugrozio neopreznim baratanjem klasificiranim informacijama, no bivši obavještajci su rekli da za to nema nikakvih dokaza. Inače, Trump je bio upoznat s obavještajnim podacima informatora iz Moskve dvije sedmice prije inauguracije.

Trump je dobio na uvid i materijale koje je CIA dobila iz Rusije. No iz Trumpove administracije su podsjetili da je Smolenkov dostavljao podatke i mnogo prije no što je Trump preuzeo dužnost i prve optužbe da Rusija utječe na izbore pojavile su se u oktobru 2016. godine, a zatim su obavještajci deklasificirali dijelove svoje procjene o utjecaju na kampanju i oni su javno objavljeni u januaru 2017. godine. Novinske agencije i NBC u to su vrijeme već počeli izvještavati o Putinovoj umiješanosti u izbore i nagađati tko su izvori tih informacija.

Već mjesec dana kasnije, u februaru 2017. Washington Post je javio da se CIA ‘oslanja na izvor duboko u ruskoj vladi’, a New York Times je objavio detaljnije podatke o izvoru. Kad je konačno izvučen, doušnik je nagrađen za dugu karijeru u službi SAD-a, ali je CIA ostala bez važnog čovjeka u Kremlju.

James R Clapper Jr., bivši direktor Nacionalne obavještajne službe koji je napustio dužnost pred kraj Obamine administracije rekao je da nije ništa znao o izvlačenju informatora iz Rusije, ali je siguran da ‘će ubuduće regrutiranje ljudi u Rusiji biti još teže nego što je bilo do sada’.

(Express)