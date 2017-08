Američki Palestinac porijeklom iz Stoca : Bosance i Hercegovce u Americi stalno potsjećam da Bosnu i Hercegovinu, ma gdje bili, nikada ne zaborave i ne ostave na cijedilu !

Američkog turistu perzijskog imena a bosanskog prezimena, Asada Bushnaqa (Bošnjak) i njegovu suprugu Farihan, dr. Esad Boškailo je upoznao sasvim slučajno , jednog poslijepodneva u kaficu kod “Deše, u njegovom Počitelju 2012. godine, i to u vrijeme obrednog kafenisanja sa rođacima i prijateljima iz djetinjstva , neposredno nakon dolaska na godišnji odmor iz Sjedinjenih Američkih Država.

Neplanirani fajrunt uslijedio je u momentu kada je postariji gospodin bahnuo u punu kafanu i na engleskom jeziku upitao da li je moguće pronaći nekog turističkog vodiča koji bi im pokazao i ispričao istorijat predivnog grada.

U skladu sa drevnim običajima koji vladaju u Počitelju koji kazu da je musafir uvijek na prvom mijestu i nastojeći zaštititi dobar glas svoje čaršije kao primamljive turističke destinacije, Eso se tako neplanirano obreo u ulozi turističkog vodiča i na kraju dobio istinskog prijatelja.

Prvo je naravno dočarao gostima burnu istoriju Počitelja, da bi zatim Počiteljac po rođenju i ubjeđenju, uviđajno primjetio da za Amerikance imaju malo neobična imena i dobio šokantan odgovor. Amerikanac Asad mu je kazao da je on u stvari Esad Rizvanbegović porijeklom iz Stoca čiji djed je nakon odlaska iz svog grada promijenio prezime u Bushnaq ili Bošnjak.

“Nisu mogli Palestinci izgovoriti prezime Rizvanbegovic, pa su nas prozvali po našem nacionalnom imenu Bošnjak”, kaže Asad.

Tada je i dr. Boškailo morao otvoriti karte i stolačkog Amerikanca informisao da i on posljednjih 22 godina ima američku adresu i to u državi Arizoni u gradu Phenixu.

Asad je potom nastavio kazavši najprije da je on rođen u Palestini, , u gradu Cesariji, gdje mu se, nakon odlaska iz Stoca skrasio djed, direktni potomak Ali-paše Rizvanbegovića.

Početak priče datira zapravo neposredno nakon Berlinskog kongresa 1878 godine koji je, da podsjetimo, Austro-Ugarskoj monarhiji dao mandat da okupira Bosnu i Hercegovinu, što je bio i razlog da više bosnjačkih familija iz Stoca potrazi sreću u Turskoj.

Nešto je u ovoj priči “kliknulo “ između Asada i Esada te Farihan i Ajše…. Je li se to istorija poigrala , je li baš morala i familija Rizvanbegovića da bježi iz lijepog Stoca prema Turskoj 1878, jesu li hiljade bošnajačkih familija morale biti prognane ponovo ranih 90 iz BiH ?

Je li se to sudbina poigrala da ove dvije prognaničke familije i sastavi 100 godina kasnije?

Da li je baš tako moralo… Da li je sevdalinka ”Čuvaj Stoca, ne daj Počitelja, ni Mostara ne ostavljaj sama… zbog ovoga nastala?



Boškailo naglašava da je ovo bio Asadov drugi dolazak u zavičaj njegovog djeda koji je svojedobno svoj karavan najprije odveo do Turske, potom je nakon kraćeg zadrzavanja produžio u Siriju, da bi se na kraju Stočani skrasili u malom ribarskom mjestu na obalama Mediteranskog mora u Palestini.

U pitomoj Cesariji kupili su zemlju od lokalnih stanovnika i pokrenuli farmu. Po sjećanju na kuće sa crvenim krovovima u Hercegovini, pravili su iste takve i u novom zavičaju. Nisu na tome stali već su pored kuća za stanovanje u naselju sazidali i školu te džamiju. Tu su zaposlili i imama da ih uči arapski i uputi u tajne Kurana, prepriča nam Boškailo svoj prvi razgovor sa svojim imenjakom i obeća nam uspostaviti kontak sa glavnim junakom priče ,njegovim prjateljem Asadom Bushnaqom, odnosno Rizvanbegovićem.

Ubrzo i bi tako, a Asad nam hronologiju stolačkog bivstovanja u Palestini smjesti u vrjeme neposredno nakon Prvog cionističkog kongresa , koj je na inicijativu Theodora Herzla održan u Beču 1897. godine.

-Nekako u isto vrijeme u Cesariju je počeo da pristiže znatan broj Jevreja i moj djed je o tome pisao sultanu u Istanbul. On je odmah shvatio da razlog njihovog pojačanog naseljavanja nije religijske prirode. Odgovor od sultana , kolko znam, nikada nije dobio, vjerovatno zbog toga što je vladar Otomanske imperije u to vrijeme već imao većih i grđih problema.

Bilo kako bilo, dedo je nekako baš u to vrijeme zasadio plantažu narandži u Cesariji i već 1911 godine moja porodica je počela intenzivno da izvozi i narandže i limun u Evropu-, ističe u svojoj poruci Asad uz napomenu da će nakon pomenutog perioda uslijediti strašni Prvi svjetski rat.

Nastavlja da se nakon rata jevrejka populacija u Palestini bukvalno udvostručila , a jedna od posljedica je bila da se imanje imućnih Stočana za vrlo kratko vrijeme našlo u totalnom okruženju od strane Jevrejske komune Kiputs.

-Moram ovdje istaći reći da je većina Jevreja bila prijateljski nastrojena i dobro smo poslovno sarađivali. Čak su tražili i zaštitu od mog oca u slučaju da ih Arapi napadnu. U to vrijeme Palestina je da ponovim zvanično bila pod upravom Britanije, koja , oslabljena nakon rata, nije mogla zadržati sve svoje kolonije. Prvo se , kao što je poznato, povukla iz Indije, a 1947 i iz Palestine-, piše Asad i pominje istorijske događaje koji su najprije doveli do intenzivnih sukoba između Jevreja i Palestinaca , a potom i do konačne podjele Palestine.

– Naša zemlja je bila na izraelskoj strani gdje je tokom sukoba Jevrejska paravojna formacija Hajama počinila nekoliko strašnih masakra i narod je počeo masovno da bježi i iseljava. I mi smo odlučili da idemo na istok i smjestili smo se u dijelu Palestine koja je pripala Arapima. Odjednom smo se našli u takvoj situaciji da ovisimo o milosti UN-a, čak i po pitanju hrane i vode.

Tu smo ostali naredne dvije godine sve dok moja starija braća nisu završila Američki fakultet u Bejrutu i počeli da izdržavaju čitavu familiju. Meni je u to vrijeme bilo 10 godina i nisam baš razumio šta se oko nas zbiva, ali je moj otac sve to teško podnosio . Gubitak doma i posjeda ga je bukavlno slomilo i 1955. godine je umro u 70.godini života-, kaze rođeni Palestinac porijeklom iz BiH.

Što je naročito zanimljivo u sjećanju danas 77-godišnjeg Amerikanca Asada ostalo je sačuvano rekoliko riječi bosanskog jezika.

Dr. Boškaila je posebno dojmila rečenica “nema tih para”.

“Moja Nana je imala krevet u sredini sobe, i čini mi se zapovijedala svima u kući. Svi smo je slušali. Sjećam se dobro kad su razni kupci dolazili i nudil da im prodamo naše veliko imanje, dobili bi kratak odgovor od naše nane, “nema para. Nismo baš ovo doslovce razumjevali, ali po tonu naše drage nane, bilo nam je svima jasno, od kupoprodaje nema ništa”, priča Asad.

Svoju životnu priču potomak Ali-paše Rozvanbegovića nastavlja i završava prisjećanjem na vrijeme kada je nakon srednje škole počeo raditi i intenzivno štediti pošto je čvrsto odlučio studirati inžinjerstvo u Americi.

Tako je i bilo. U Seattleu je završio Građevinski fakultet i potom cijeli svoj radni vijek posvetio gradnji čitavog niza važnih i zahtjevnih infrastrukturnih radova širom drzave Washington. Prije toga su mu, kaže, ponudili radnu vizu i stalni boravak tako da je odlučio ostati u Americi, gdje je poslije dobio i državljanstvo.

Zemlju svog rođenja Palestinu , posjetio je 1973. godine kada je i oženio djevojku čije je porijeklo također iz Bosne . Sada su oboje penzioneri i imju dvoje djece. Palestinsko pitanje smatra životno važnim i pomaže ga i više nego što može. Svoju novu domovinu voli i poštuje, a svoje bosanske prijatelje, kojih je zahvaljujući Hercegovcu Esadu sve više, neprestano podsjeća da Bosnu i Hercegovinu, ma gdje bili, nikada ne e zaborave i ne ostave na cijedilu.

