Američki nobelovac Paul Krugman : Svaki političar koji se poslije izbora bude distancirao od Trumpovog fenomena pada na testu ličnosti !

Predsjednička kampanja ulazi u posljednju sedmicu, a Donald Trump, ako su ankete tačne, ima zaista male šanse za pobjedu: oko 7 posto prema anketi Timesa. U međuvremenu on i dalje izgovara odvratne stvari, a analitičari se pitaju kada će mu republikanski kandidati za kongres i senat uskratiti podršku.

Piše : Paul Krugman (New York Times)

To više nije važno. Svi koji su podržali gospodina Trumpa su otišli predaleko da bi se sada povukli. Glasači treba da znaju da je glasanje za nekoga ko je podržao Trumpa u stvari glasanje za trumpizam, bez obzira čije je ime na listiću.

Prije svega, niko ne može da kaže da je naučio nešto novo o Trumpu u posljednjih nekoliko sedmica. Od samog početka je bilo jasno da se radi o „prevarantu“, kako ga je nazvao Marco Rubio pre nego što je uprkos tome podržao njegovu kandidaturu. Trumpov rasizam i seksizam su sve vrijeme bili očigledni. Njegovu osvetoljubivost smo vidjeli u tiradama protiv sudije Gonzala Curiela, a nedostatak samokontrole u odnosu prema Khizri Khanu, ocu poginulog američkog vojnika.

Svaki političar koji se poslije izbora bude distancirao od Trumpovog fenomena ili mu je uskratio podršku u posljednjih nekoliko dana pred izbore, pada na testu ličnosti. Ti ljudi su sve vrijeme bili svjesni da on ne treba da obavlja nijednu važnu funkciju, a kamoli predsjedničku. Ali nisu ga napadali sve dok je imao šanse za pobjedu, to jest podržali su ga kada je bilo najvažnije, a distancirali se kasnije. To je veliki moralni pad koji treba zapamtiti.

Većina vodećih republikanskih političara podržala je Trumpa prije svega u strahu od osvete partijske baze. Ali to nije dobar izgovor. Naprotiv, to je razlog da se ovim ljudima još manje vjeruje. Oni definitivno nemaju potrebnu moralnu čvrstinu i očigledno je da ne biraju sredstva da prežive. Oni će ostati trumpisti i poslije izbora, čak i ako se Narančasto lice povuče iz politike.

Tokom primarnih izbora u Republikanskoj partiji vidjeli smo da njenu bazu ne zanima mišljenje vrha partije. Jeb Bush (ko ga se još sjeća) je bio prvi izbor republikanskih lidera, ali nije prošao uprkos ogromnoj finansijskoj podršci. Slično se dogodilo i sa Marcom Rubiom koji je bio sljedeći izbor vrha partije. Republikanske glasače ne zanimaju ni ideje vlastite partije, kao što je mala i jeftina država.

Ne, oni žele kandidate koji kanališu njihov bijes i strah, koji demonizuju sve koji nisu bijelci i koji raspiruju mračne teorije zavjere. (To su pokušali i kandidati vrha partije. Ne zaboravite Marca Rubia koji je optužio predsjednika Obamu da svjesno narušava ugled Amerike.) Nedavno je Bloomberg sproveo anketu u kojoj je pitao republikance koji političar otjelovljava njihovu viziju partije – Paul Ryan ili Donald Trump. Trump je ubjedljivo pobijedio.

Ovu lekciju su naučili i republikanski političari. Čak i ako gospodin Trump izgubi, njihov politički opstanak zavisi od toga u kojoj mjeri će nastaviti Trumpovu politiku.

U protivnom će se suočiti sa ozbiljnim izazovima na primarnim izborima ili će ih izgubiti ako ih glasačka baza bude bojkotovala. Slobodno zanemarite sve komentare koji gospodina Trumpa predstavljaju kao odstupanje od pravog puta Republikanske partije. Trumpizam je suština te partije. Možda će budući kandidati bolje kontrolisati svoje nagone i imati manje mračnih tajni, ali ova vrsta pokvarenosti je postala deo republikanskog DNK.

Neposredne posljedice će biti veoma neprijatne. Ako Hillary Clinton pobjedi, imat će pred sobom partiju koja je demonizuje i dovodi u pitanje njen legitimitet bez obzira na ubedljivost njene pobjede. Teško je zamisliti da će republikanci biti destruktivniji nego za vrijeme Obame, ali uvijek postoji gore. U stvari, biće tako loše da će praktično biti nemoguće upravljati zemljom.

Pomoglo bi ako demokrati osvoje većinu u senatu, ali je malo vjerovatno da će to uspjeti i u kongresu, zbog lošeg sastava izbornih jedinica. Kako će se onda donositi odluke o osnovnim pitanjima poput budžeta? Neki smatraju da će kongresom upravljati demokrati uz saradnju razumnih republikanaca. Nadajmo se da je tako, ali to nije način na koji bi trebalo voditi našu veliku naciju. Teško je vidjeti alternativu. Republikanska partija je Trumpova partija, sa njim ili bez njega.

Preveo Miroslav Marković (Peščank)