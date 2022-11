Aleksandar Trifunović: Ovu vlast ne zanima sloboda medija i novinara, zanima ih samo kontrola!

Ako nekom nije jasna histerija oko promptnog optuživanja i presuđivanja kolege Senada Hadžifejzovića zbog, kako kažu iz SNSD, poziva na ubistvo Milorada Dodika i da je to samo uvod u to kako bi trebala da nam izgleda bliska budućnost, treba samo da pročita današnji twit budućeg Predsjednika RS. Twita u kom najavljuje izmjenu nekoliko Zakona, između ostalog i onog o kleveti i uvredi, u kom će predložiti da se tretiraju kao krivična djela!?

Milorada Dodika i SNSD, jasno je svima, ne zanimaju medijske slobode, demokratija i slobodna misao, njih zanima samo potpuna kontrola javnog i kulturnog prostora i eliminisanje iz javne sfere to nekoliko medija i javnih ličnosti što ne odustaju od nazivanje ovakve stvarnosti pravim imenom, tumačeći ih pravim činjenicama kao potpuno društveno ekonomsku katastrofu.

Vlast Milorada Dodika nije pokazala ni jednom do sada da želi da podrži nezavisne medije, da osigura novinarima neometan rad, da obezbjedi transparenstnost institucija i uvid u trošenje javnog novca, naprotiv. Ova vlast se svakodnevno trudi da se putem svih institucija koje posjeduje i javnog tv servisa zaštiti apsolutnu kontrolu i netransparentnost, te da tako pogorša i oteža novinarski rad. Tako i institucije koje se sada u rekordno brzom roku oglašavaju zbog napada na Milorada Dodika, koji nije dokazan, ćute i ignorišu napade na novinare godinama.

Podsjecam, kada je fb korisnik na Buka zaista ostavio komentar da ce da me ubije i na koji način, policija je tu osobu locirala tek nakon tri godine, a svi silni napadi i rusenje naseg sajta prosli su neopaženo od sistema. Dakle, potpuno različito reagovanje na sigurnost političara i novinara, gdje je u prvom slucaju čak i pretpostavka razlog za akciju.

Zato ako ovaj prijedlog Zakona prođe, a moze proći jer gospodar ima većinu, to znači da će se zbog mišljenja ići u zatvor, kao nekada, a kad, to će odlučiti ova vlast, da li razumjete o čemu govorim? To znači da će pored zatvaranja preostalih objektivnih medija, svako ko slobodno misli morati da prestane, da govori i misli ili ce ići u zatvor. Evropska komisija preporučila je davanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini uz osam uslova od kojih je jedan garantovanje slobode izražavanja i medija i zaštita novinara.

Nadam se da će ovdašnja kancelarija Evropske unije, naći snage između penjanja po ovdašnjim planinskim vrhovima, obilaska turističkih i gastronomskih destinacija, organizovanja modnih revija, snimanja reklama o Evropi u Bosni vozeći se kabrioletom ili plešući po jebenim vozovima, dakle nadam se da će pored svih tih silnih aktivnosti kojim uporno odbija da stanje u ovoj zemlji nazove pravim imenom, reći kakvu smislenu, upotrebljivu i politički nekorektnu misao, tipa, da je svaki pokušaj ograničavanja sloboda medija i mišljenja nedopustiv i da je to protiv Evrope.

Nadam se da će reći nešto tako, jer ako ne kažu to sad, neka zauvijek začepe!

(Aleksandar Tifunović (Buka)