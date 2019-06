Albanski premijer Edi Rama : “Albaniju guramo u EU, a EU kao da se balkanizira”

Ediju Rami, premijeru Albanije, Guardian je posvetio veliku političku analizu u kojoj zaključuje da je riječ o “nekonvencionalnom predsjedniku vlade koji želi izbjeći ‘prokletstvu iz povijesti'”. Umjetnik i bivši košarkaš, kako su mu iskopali, naumio je postati onaj političar koji će svoju zemlju odvesti u puno članstvo EU-a. Ali, u tome će ga sprečavati dva problema.

Rama s Albanijom pokušava približiti se EU-u u vremenu u kojem su političari u Uniji umorni i od proširenja i posebno od potencijalnih novih članica u dobu u kojem se relativno nedavno primljene članice vrlo često okreću desničarskim populistima, čak i antievropskim kampanjama. Kod kuće Rama ima problem s protestima protiv svoje vlade koju opozicija, doduše također proevropska, optužuje za korupciju i povezanost s organiziranim kriminalom.

Zato, naravno, traže prijevremene izbore. Guardianov Shaun Walker citira da je premijer Rama prve sedmice juna u svom uredu u Tirani dao intervju u kojem je izjavio da bi ulazak Albanije u EU bila “mogućnost da se (ta zemlja) napokon izvuče u sigurnost od povijesnog prokletstva”. Nekoliko je stvari posrijedi. Prvo što je Albanija bila posljednja od zemalja koja se otarasila vlasti komunista, tek 1992.

Diljem Jugoslavije postojale su hiljade viceva na račun Envera Hoxhe, “paranoičnog balkanskog staljinista”, od čega se veliki broj odnosio na stvarne anegdote tog čovjeka.

“Bili smo Sjeverna Koreja Evrope. Bili smo izolirani od Zapada i izolirani od istoka”, savršeno je Rama opisao tadašnje stanje s vladajućim režimom u Albaniji.

“Imali smo najokrutniji komunistički režim. To je razlog zašto smo danas tako proamerički i pro-NATO-ovski orijentirani. Mi imamo najproevropskije muslimane na svijetu”, kazao je, o čemu bi se još dalo razgovarati s obzirom na Bošnjake i druge muslimane u BiH, ali načelno je i tu bio u pravu.

U posljednjem istraživanju 2018. 95 posto ispitanih u Albaniji reklo je da smatra da bi ulazak Albanije u EU pomogao zemlji. Albanija je, inače, prošla i prolazi vrlo gadnu tranziciju. Nakon pada komunizma, Albanijom je zavladao kapitalizam divljeg tipa i stotine tisuća Albanaca bježali su u Italiju i po Evropi za tragovima iole pristojnog života.

Među stotinama hiljadama poštenih radnih ljudi našli su se, međutim, i oni koji su se ubrzo pokazali kao sjeme za kriminalne bande, organizacije koje su se proširile po inozemstvu, a potom taj novac iskoristile za građenje političkog utjecaja u domovini. I sada je na premijeru Rami da uvjeri Evropsku komisiju da on, iako sporo, ali ipak provodi reforme, da rješava te probleme, sve to uz brojne optužbe u Albaniji da je odgovoran za neiskorjenjivanje trulog sistema.

Prošlomjesečni izvještaj EK utvrdio je da su se i Albanija i Makedonija dovoljno reformirale da mogu početi s procesom pridruživanja EU-u. No, hoće li do službenog potvrđivanja njih kao kandidatkinja i doći, ovisi o tome hoće li krajem lipnja predstavnici članica EU 28 tome dati zeleno svjetlo. Mnogi smatraju da neće. Tu nastupa Rama sa svojim političkim stilom nekonvencionalnog šarmera, koji je na vlast došao 2013., a koji je do tada bio, između ostalog, slikar i kipar, te profesionalni košarkaš.

Guardian piše da je njihovog novinara primio u svojoj čekaonici kojom dominira košarkaški obruč, da su zidovi oslikani šarenim ilustracijama, sasvim ozbiljnog umjetnika, čime se premijer bavi u predahu od posla. Jedna od ilustracija prikazuje britanskog novinara, poznatog i kao PR-a Tonyja Blaira dok je ovaj bio premijer, kao albanskog junaka Skenderbega, na konju i s mačem u jednoj, a mobitelom u drugoj ruci.

Campbell mu je, naime, neko vrijeme bio politički savjetnik, ostali su dobri prijatelji, a Blaira vidi kao svoju političku inspiraciju. O bojazni da neće dobiti zeleno svjetlo od EU-a, on kaže:

“Mogu vam reći da Angela Merkel to sasvim razumije. Odrasla je u komunističkoj zemlji.”

OK a drugi? S Emmanuelom Macronom imao je žestoku raspravu na skupu u Sofiji 2018. o određivanju ritma pri proceduri za ulazak u EU. Rama danas, kao i onda, upozorava da bi Rusija, Kina i islamistički radikali mogli uskočiti u političku prazninu ako se EU ne bi posvetila Albaniji. Gradonačelnik Tirane Erion Veliaj, inače bliski Ramin suradnik, kaže da smatra da bi i Rama i makedonski premijer Zoran Zaev trebali biti nagrađeni u EU-u zbog toga što su proveli nimalo lake reforme u Albaniji i Sjevernoj Makedoniji.

“Mislim da su imali loš tretman. Donijeli su vrlo bolne odluke, riskirali su svoje mandate, nekada i svoje živote… Uzmite nas u vagon, nebitno hoće li to ići brzo ići će potrajati nekoliko godina. Provjeravajte koliko napredujemo, ali držite se zadane riječi”, kazao je Veliaj.

To zapravo jako podsjeća na situaciju Hrvatske u ranim 2000-ima kada su evropske integracije, odnosno njihova perspektiva, bile razlika između opstanka Hrvatske kao demokratske zemlje ili njenog pada kao definitivno poražene žrtve tranzicije. Rama nema mira niti u Tirani. Na posljednjem protestu okupile su se hiljade demonstranata, skandirajući: “Rama odlazi!” i bacajući prema njegovom uredu svu silu petardi i slične pirotehnike. Morao ga je čuvati policijski kordon.

“Imamo premijera koji je autoritaran, arogantan i netransparentan”, optužuje ga parlamentarka opozicijske Demokratske stranke Albana Vokshi. Ona i stranački kolege iz parlamenta su iz protesta istupili ove godine i bojkotiraju njegov rad. Predsjednik Albanije Ilir Meta zbog najave opozicije da će bojkotirati i lokalne izbore izvorno sazvane za 30. juna, zatražio je da se izbori odgode. No, Rama traži da se, ako treba, izbori održe i bez opozicije. Ne želi, kaže, nagraditi ulične proteste.

Konačna kriza prijeti da postane i ustavna ako bi parlament doista uspio u najavi da izglasa smjenu predsjednika. A sve to na samom pragu kulminacije pregovora o početku pristupnog procesa Albanije EU-u. Otprilike jednom mjesečno u javnost dospije novi skandal koji povezuje visoke političare s kriminalom. Bivši ministar unutrašnjih poslova uskoro će na sud zbog optužnice da je umiješan u narkobiznis.

Prošle sedmice njemački Das Bild objavio je snimke s razgovorom istaknutog kriminalca s dvojicom albanskih gradonačelnika iz 2017. Gradonačelnici su bili iz Ramine Socijalističke stranke. Rama, druge mu nema, priznaje da Albanija ima problem s korupcijom i kriminalom, ali ustraje u tome da njegova vlada doista čini stvarne korake naprijed u borbi protiv toga i želi da mu u tome pomogne EU.

EU je pokrenuo provjeravanje kompletnog pravosudnog sistema u toj zemlji, a agencija EU-a za granice Frontex pokrenula je u Albaniji svoju prvu misiju izvan EU-a. Ironija je u tome što, uza sve te probleme, malo ko vjeruje da jednaka povezanost s koruptivnim krugovima ne muči i opozicijsku Demokratsku stranku. Iskusni novinar Belndi Fevziu kazao je za Guardian da u Albaniji nije problem samo vlast, nego da je neophodan kompletan novi sistem, “rješenje za narednih nekoliko desetljeća”.

A nije niti tu kraj problemima. Premijera Ramu muči i to na što će nalikovati EU jednom kad Albanija eventualno uđe.

“Čini se kao da nas baš prati prokletstvo. Jer, dok je kod nas bilo loše, u EU je bilo dobro. Sada kako mi postajemo sve bolji, EU upada u probleme”, kazao je.

“Vrlo je balkanski to što se danas događa u Velikoj Britaniji. Dogovor, nema dogovora, mehke ili tvrde granice, bez sporazuma. Pa to je Balkan! To je poput parlamenta BiH. Dok se mi nastojimo evropeizirati, čini se kao da se oni balkaniziraju.”

Sergej Županić (Express)