Aktuelno stanje u hrvatskom pravosuđu : Brutti,sporchi e cattivi (Ružni , prljavi , zli) za nagradu Oscar

“Brutti, sporchi e cattivi” je poznati italijanski film (“crna” komedija) snimljen 1976. Režiser ovog kultnog filma je Ettore Scola (1931.-2016.), a scenaristi: Ettore Scola, Ruggero Maccari, Sergio Citti. Glavna muška ulogu u filmu igra genijalni Saturnino Nino Manfredi (1921.-2004.), a ostale uloge su: Maria Luisa Santella, Francesco Anniballi, Maria Bosco…Film je premijerno prikazan 1976., a osvojio je nagradu za najbolju režiju na Kanskom filmskom festivalu. Producent filma je veliki Carlo Ponti (1912.-2007.), a radnja je zasnovana na izmišljenim događajima i dešavanjima unutar jedne velike siromašne romske porodice u Italiji.

“Ružni, prljavi, zli” je aktuelni i vrlo zanimljivi hrvatski “politički film” o stvarnim događanjima i stanju u hrvatskom pravosuđu, a koji je još uvijek u fazi snimanja. “Režiser” filma je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, “scenaristi” su: predsjednik Z. Milanović, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i bivši predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks. “Glavne uloge” tumače: mag. iur. Đuro Sessa (aktuelni predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske) i prof. dr. sc. Zlata Đurđević (profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu i kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske), Andrej Plenković (premijer Republike Hrvatske i predsjednik HDZ-a), Gordan Jandroković (predsjednik Sabora Republike Hrvatske) i prof. dr. Milorad Pupovac (profesor lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, saborski zastupnik, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke-SDSS i predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Republici Hrvatskoj).

Radnja ovog veoma napetog i vrlo uzbudljivog “thriller movie” je zasnovana isključivo na stvarnim i istinitim događajima koji se još uvijek dešavaju u Republici Hrvatskoj. Glavnim glumcima i glumicama je nedavno u svom promotivnom govoru u Rijeci predsjednik Republike Hrvatske Z. Milanović već odredio i dodijelio karakterne osobine, od kojih su svi muškarci negativni likovi: Đ. Sessa (“podobni” HDZ kandidat za predsjednika Vrhovnog suda), A. Plenković (“ružan” i “Kim Il Sung”), M. Pupovac (“prljav”, “bezvrjedan”, trgovac”, “neiskren” i “nepošten” političar), G. Jandroković (“zao”, “lažov” i “Njonjo”) i V. Šeks (“patrijarh”, “sponzor” i “Sova”), a samo pozitivnu ulogu je namijenio jedinoj ženi Z. Đurđević (“podobna” njegova kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda). Ostali “sporedni likovi”, “pomoćnici”, “asistenti”, “montažeri”, “snimatelji”, “scenografi”, “rekviziteri”, “kostimografi”, kao i mnogobrojni “naturščici” i “statisti” su tom prilikom od strane predsjednika Milanovića samo uzgred spomenuti, iako postoji jedan ozbiljan kandidat za specijalnu ulogu, Zdravko Mamić!

Sve uloge u filmu za sada igraju samo dobro poznati likovi u Hrvatskoj sa njihovim stvarnim imenima i prezimenima. Snimanje još uvijek traje, a do sada nije poznato baš nikome, pa ni režiseru i scenaristima, kakav će biti njegov kraj (Happy End or Tragic End), a posebno za koga, nakon konačnog završetka ove prave “hrvatske političke drame”. Poznato je samo da su producenti, koji će platiti sve troškove snimanja, montaže i distribucije, svi građani Republike Hrvatske, jer se ovaj “domaći film” u 100% iznosu finansira isključivo domaćim sredstvima, iz hrvatskog državnog proračuna!!! Ima se, može se!!! A možda naredne 2022. godine, upravo ovaj “film” bude hrvatski kandidat za nagradu OSCAR američke Akademije filmskih umjetnosti i nauka (Academy of Motion Picture Arts and Sciennces – AMPAS) za najbolji film na stranom jeziku (Best Foreign Lanfguage Film of the Year).

Satko Bitanga