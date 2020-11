Akademoik Duraković u Pressingu : “Da nije Tito napravio ove bolnice danas bi ležali po džamijama i crkvama”

Akademik Esad Duraković gostujući u Pressingu kazao je kako je šokiran činjenicom da bh. političke stranke ignorišu opasnost korona virusa i organiziraju masovne predizbone skupove i derneke. Istakao je kako time poručuju da ih “nije briga što direktno doprinose širenju zaraze”, te da “vrlo bahato pokazuju da njima nije stalo ni do naroda, ni zdravlja naroda već isključivo do puke vlasti”.

“Uvjeren sam, nemam dokaze, da je korona inače jedan projekt, da nije nastala sama od sebe i iza toga projekta stoji božanstvo naše civilizacije koje se zove profit – bilo da su u pitanju maske, materijali, vakcine, materijal za testiranje – u pitanju je jako veliki profit. Naše vlasti koje se bore s njom, mislim da su u proljeće dobro reagirale uvođenjem određenih mjera koje su bile primjerene, ali moram reći da sam iz dana u dan od ljetos do jeseni šokiran nekonzistentnošću i apsurdima koje donese i krizni štabovi i vlasti. I prije svega šokiran sam činjenicom da političke stranke ingoriraju ovu opasnost koja se zove korona virus i organiziraju predizborne masovne skupove i derneke, što je apsolutno šokantno. Ta bahatost, neodgovornost vlasti, odnosno stranaka koje organiziraju te predizborne skupove imaju dvije poruke – prvo, nije ih briga što direktno doprinose širenju zaraze, a drugo, što neki ljude i ne vide, jeste činjenica da oni tim skupovima eksplicite i vrlo bahato pokazuju da njima nije stalo ni do naroda, ni do zdravlja naroda, ni do čega, nego im je stalo isključivo do gole, puke vlasti. Briga njih koliko će se ljudi zaraziti, umrijeti, važno je da oni osvoje glasove. To je poruka koja govori protiv njih prije, tokom i nakon izbora, govori o njihovom licemjerstvu, nebrizi za narod i zdravlje naroda”, rekao je Duraković.

Govoreći o lokalnim izborima koji se održavaju ove nedjelje, 15. novembra, kazao je kako “ne vidi mogućnost da se nešto promijeni nabolje jer je narod neizainteresovan”.

“Ljudi su po Sarajevu slavili pobjedu Bidena, a nezainteresovani su za pobjedu svojih stranaka. Mi i danas na imamo političke stranke koje nosi inercija već 25 godina, to je četvrt vijeka i jako veliki period za život jednog čovjeka. Oni su krali izbore, imaju uhodane mehanizme. Nismo uspjeli u onome što sam zagoravao da se pređe na elektronsko glasanje koje bi po mome razumijevanju osujetilo mogućnost krađe glasova. Ja to moram reći, da stranke koje su do sada tokom ovih 25 godina bile na vlasti, treba detronizirati, razvlastiti jer su pokazale da nisu u stanju povesti zemlju u prosperitet, integraciju i neki progres. Problem naš je u tome što nažalost ne vidim neku kvalitetnu alternativu, ako mogu tako reći”, rekao je Duraković.

Na pitanje koliko o mentalnom sklopu govori slavljenje promjene u Americi, a kada je riječ o promjenama u BiH komentiraju kako to nije moguće te odluče otići iz zemlje, Duraković je rekao kako je to sjana tema za psihološke i sociološke studije, te da je to sjajno svjedočanstvo nezrelosti biračkog tijela.

“Kod nas nije problem ni u političkim elitama, pojedincima u koje upiremo prstom, u pitanju je glasačko tijelo, narod koji se ponaša kao neosviješten subjekt, da ne kažem kao krdo, koji nije zainteresovan za vlastitu sudbinu. Moramo vršiti određeni pritisak u okviru zakona da te elite budu razvlaštene da se mijenjaju, ali niko ništa ne poduzima. Pogledajte samo jednu stvar – dva plučna krila svakog društva su zdravstvo i obrazovanje. Kod nas se sistematski uništava zdravstvo u ovoj krizi, a istovremeno da se poklopi univerzitet da se ukinue autonomija. Ne reaguju ljudi iz akademske zajednice, ne reaguje narod koji je indolentan prema vlastitoj sudbni. To je jedan fenomen koji zaslužuje ozbiljne studije”, istakao je Duraković.

Smatra kako je problem u BiH taj što su “vjerske zajednice politički anagažirane, a da “Četvorka” koja obećava promjene “nema podršku infastrukture bilo koje vjerske zajednice”.

”Vrhunski autogolovi”

“Malo su preambiciozni. Kada vidim njihov plakat i slogan ‘iz temelja’, čim vam kaže to – to je nerealno, pretenciozno i mislim da su njihove namjere nerealne. U svakom slučaju ja bih sugerirao da se dominante političke snage konačno detroniziraju i da probamo pokušati i s novima. Bitno je da imamo u vidu da dajemo glasove patriotiskim stranama, ne mislim samo na ljevicu, već općenito na stranke kojima je stalo do izgradnje društva u BiH jer mi nemamo ni društvo ni državu, stranke kojima je stalo do izgradnje države BiH multietničke”, rekao je Duraković.

Na uvrede tokom kampanje na račun Predraga Kojovića i Srđana Mandića, kazao je kako je riječ o “recidivima iz 92-95 što je apsolutno pogrešno”.

“To su vrhunski autogolovi ljudi, stranaka, lidera koji tako nešto podstiču i izgovaraju. Ne možemo se više zvati četnicima, ustašama i balijama, moramo krenuti u izgradnju jednog prosperitetnog društva, bez toga nema napretka. Imenovati nekoga četnikom samo zato što je Srbin, pa čak i ako je imao neke aferime, treba preći preko toga, dati čovjeku šansu da uspije”, kazao je.

Naglasio je kako “moramo promovirati patriotizam jer bez njega nema BiH” te da je “nužna saradnja patriota svih drugih naroda i građana u BiH”.

“Bošnjaci ovakvim stavovima mogu sami upropastiti BiH jer nama nema opstanka bez države BiH, a ne možemo je graditi bez kosmopolitizima koji je historijski dokazan ovdje. Sada se ta vrijednost bošnjačkog kosmopolitizma dovodi u pitanje što je vrlo opasno”, kazao je.

Naglasio je kako “ratničke zasluge imaju svoju vrijednost koju treba valorizirati na određeni način”, ali smatra pogrešnim da se oni uvode na visoke pozicije, na pozicije ministara ili načelnika općina.

“Po mom uvjerenju to su loše poruke i to je izraz neke negativne inrecije koja nas nosi, ja nisam za to”, prokomentirao je.

Kritikovao je SDA kazavši kako u posljednje vrijeme ova stranka vodi politiku koja je “nedržavnička, usko lokalna, strogo interesna, nevizionarska i koja je nacionalna bošnjačka katastrofa”.

“Vode jako lošu politiku, eksploatiraju ime Alije Izetbegovića i zasluge vrijednosti SDA ‘92, koje nisu sporne, ali današnja SDA s tim nema nikakve veze, ona je danas nešto sasvim drugo. Slogan kaže ‘da nije Tito napravio ove bolnice danas bi pacijenti ležali po džamijama i crkvama’ i to je jako indikativno. Želim reći da je dosta više s eksploatiranjem imena Alije Izetbegovića, rahmet mu duši, ništa protiv njega nemam, ali trebamo žvijeti u našem vremenu i našoj stvarnosti.

Akademik Esad Duraković rekao potom kako smatra da je jako dobro što je na američkim izborima za predsjednika pobijedio Joe Biden, zbog njegovog poznavanja BiH, ali i toga što je predvidljiv kao političar.

“Izvrsna je vijest za cijeli svijet to da je Biden pobijedio, ali je zato to tužna vijest za sve moguće ekstremiste, pa prema tome i Dodika. Biden je tokom svog konstantnog odnosa prema Bosni i Hercegovini, od ‘92. godine naovamo pokazao da je političar koji izvanredno razumijeva stvari, političar koji je predvidljiv, koji ne pravi političke hirove, koji ima viziju. On je ratnih godina u BiH sačinio izvještaj u kome je predvidio genocid u BiH, a potom i istjerivanja Albanaca. On je snažno zagovarao skidanje embarga za naoružanje u BiH, i tako dalje. To je čovjek koji je u jednom poremećnom svijetu jedna prava blagodat umjerenosti i odmjerenosti, strategije, vizije. Vidjet ćemo kako će to sve ići“, komentarisao je Duraković.

“Mislim da je jako dobro što je pobijedio, jer je predvidljiv što znači da će po mome očekivanju nastaviti svoj pozitivan odnos prema BiH, odnosno Balkanu, a to Dodiku ne odgovara”, dodao je.

Akademik Duraković je za N1 komentarisao i izjave člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika o razdruživanju.

“Danas sam pročitao da Milanović koji je posvađan sa Plenkovićem traži da se vide i motiv je i razgovor o BiH. Istovremeno, Grabar Kitarović je svoj komentar o Bidenovoj pobjedi ponetirala tako što je kazala da ga poznaje od onda otkada je radila kao ministar spoljnih poslova te rekla ‘mi ćemo moći s njim razgovarati o BiH’. Dakle, Milanović i Plenković će razgovarati o BiH i Grabar Kitarović. Pitam se za Boga miloga zašto ne odustanu od te političke agresije na BiH. Oni očekuju da će moći nešto dogovarati o BiH, na njenu štetu“, istakao je Duraković te dodao:

“Biden je pokazao da je on prijatelj BiH, pokazao je da je realan, objektivan političar i zato mi koji smo za BiH treba da vidimo u njemu izvanrednu priliku koju treba ščepati, a to znači da ne treba da očekujemo da Biden pozove nas i kaže šta mogu učiniti za BiH. Mi treba da iskoristimo tu činjenicu da je on čovjek koji je bio prijatelj BiH i da diploamatskim kanalima zgrabimo tu priliku i da je kapitaliziramo u korist BiH, a to znači i promjenu Dejtona ili njegovu dogradnju“.

Jedan od najuticajnijih intelektualaca u Bosni i Hercegovini Esad Duraković kazao je u večerašnjoj emisiji Pressing kako je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko “oličenje sterilnosti, neučinkovitosti međunarodne zajednice u BiH”.

Joe Biden je predvidio genocid u Srebrenici, rekao je u večerašnjoj emisiji Pressing Esad Duraković te rekao kako je novi američki predsjednik prijatelj Bosne i Hercegovine.

Također, Biden je ove godine na oblilježavanju genocida u Srebrenici poslao poruku da je negiranje genocida moralni zločin koji vrijeđa naše najviše moralne vrijednosti.

Razgovarajući sa voditeljem emisije Pressing Amirom Zukićem o Studentskom domu na Palama koji nosi ime ratnog zločinca Radovana Karadžića za koga je visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko rekao da taj natpis sa doma mora biti skinut, Duraković je kazao kako je Inzko “čovjek koji sve verbalizira”.

“Ne bih htio uvrijediti personalnost gospodina Inzka, ali već neko vrijeme govorim da je on čovjek koji je na poziciji maltene protektora i sve verbalizira. On je oličenje sterilnosti, neučinkovitosti međunarodne zajednice u BiH. Šta on sada ima da daje Dodiku rok da skine natpis sa doma kada nije mogao, a obećao je da će nametnuti zakon o negiranju genocida u BiH. U skladu s tim on može da naloži skidanje te table. Također, Inzko sada verbalizira da će tražiti zabranu ulaska za Dodika u Evropsku uniju: to su priče koje su nedostojne njegove pozicije. Gospodine Inzko, dajte djelujte u skladu s tim kakav je vaš mandat i u skladu sa situacijom u BiH“, poručio je Duraković za N1.

Duraković je komentarisao i Dejtonski mirovni sporazum.

“Svi ozbiljni političari kažu da BiH, pa ni Balkan nije prioritet američke spoljne politike, ali maločas sam rekao da treba da ščepamo tu priliku i skrenemo priliku da nam se pomone i na dogradnji tog Dejtona, jer BiH 20 i kusur godina ne živi nego životari, ona je pred jednom vrstom eutanazije ako se nešto ne učini i želim da se nešto u tom smjeru mijena jer ovako BiH ne može opstati. Dejtonski sporazum je mirovni sporazum nakon koga je trebalo raditi na dogradnji, prema tome, treba da učinimo sve što se može da Amerikanci to završe“, rekao je.

Duraković je kazao i kako je sjajna vijest da novi predsjednik SAD-a Joe Biden razgovara sa svjetskim državnicima i o Zapadnom Balkanu, te da je ta vijest u skladu sa onim što zna o Bidenu kao ozbiljnom političaru koji je predvidljiv i koji je konzistentan u svojim odlukama.

“On je tačno znao ko je agresor u BiH, šta treba učiniti u BiH. Vjerujem i da sada zna sve i mi treba da ga podsjećamo da je BiH ni tamo ni ovamo i da Amerika treba da završi posao u BiH“, komentarisao je akademik.

Duraković je u Pressingu komentarisao i terorističke napade u Francuskoj i Austriji, o čemu je pisao kako te napade čine protivnici islama.

“Svaki teroristički akt, pa i u Francuskoj i Austriji su zločini najvišeg reda za koje ne postoji opravdanje i s tm islam nema veze jer u Kur'anu jasno stoji: ‘Onaj koji ubije nedužnog čovjeka kao da je ubio cijelo čovječanstvo’. Evropa klizi odavno u islamofobiju, Evropa je razorila na Bliskom istoku, zajedno sa Amerikom, Siriju, Libiju, Irak i tako dalje i onda time tom destrukcijom se hrane tzv. islamski teroristi i hrane se tim zločinima. Nikakve policijske snage neće eliminisati terorizam. On se može eliminisati time da se ne crtaju karikature, to nije sloboda izražavanja, to je sloboda vrijeđanja, da zemlje međusobno grade povjerenje, jednostavno da se demotivira terorizam“, naglasio je.

Osvrnuo se i na problem migranata u BiH.

“U BiH se stacioniraju hiljade izbjeglica i to uglavnom iz muslimanskog svijeta. Plašim se da se može u okviru islamofobije inscenirati i neki teroristički napad na toj osnovi da bi se onda imao argument protiv vas i protiv mene, protiv Bošnjaka koji nemaju veze s tim da bi se onda taj argument koristio za rasparčavanje BiH“, istakao je Duraković za N1.

“Plašim se da će se to inscenirati a u BiH isto tako imamo i vehabizma i ekstremista raznih vrsta i može se inscenirati da to bude kao sukob lokalni, s tim da onda se dobija od Francuske podrška za borbu protiv islamskog ekstremizma, a to je onda smrtna presuda Bošnjacima i državi BiH i mislim da u tome smislu migranti su potencijalna opasnost za BiH“, dodao je.

Naveo je i da ima punu empatiju prema migrantima ali da ne dolaze uglavnom iz ratom zahvaćenih zemalja.

“Imajmo u vidu da je Evropa hermetički zatvorila granice, umjesto da ih zatvori u Grčkoj. Također imajmo u vidu da je BiH društvo koje je puno konflikata, društvo koje nema ni sigurnosne ni ustavne ni političke kapacitete da amortizira takav pritisak migranata u BiH. Evropa je licemjerna i u tom slučaju, jer nama dijele lekcije kako treba da budemo dobri prema migrantima, a jesmo dobri, a oni im zatvaraju granice. Ne osuđujem migrante, ali bi mogli biti iskorišteni kao argument za razbijanje BiH“, poručio je akademik Duraković gostujući u emisiji Pressing.

Akademik Esad Duraković kritikovao je Stranku demokratske akcije kazavši kako u posljednje vrijeme ova stranka vodi politiku koja je “nedržavnička, usko lokalna, strogo interesna, nevizionarska i koja je nacionalna bošnjačka katastrofa”.

“Vode jako lošu politiku, eksploatiraju ime Alije Izetbegovića i zasluge vrijednosti SDA ‘92, koje nisu sporne, ali današnja SDA s tim nema nikakve veze, ona je danas nešto sasvim drugo. Slogan kaže ‘da nije Tito napravio ove bolnice danas bi pacijenti ležali po džamijama i crkvama’ i to je jako indikativno. Želim reći da je dosta više s eksploatiranjem imena Alije Izetbegovića, rahmet mu duši, ništa protiv njega nemam, ali trebamo žvijeti u našem vremenu i našoj stvarnosti”, poručio je Duraković.

Istakao je kako zna da je zbog svojih stavova osuđivan i kritikovan, ali da ih ponavlja, te da je vrijeme za promjene.

(N1)