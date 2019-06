Akademik Esad Duraković : ‘Migracije kao faktor dalje destabilizacije BiH’

O konstantnom prilivu migranata u BiH pisao sam u više navrata u e-medijima, videći u toj činjenici vrlo važan faktor dalje destabilizacije BiH koja je inače nestabilna, na samome rubu opstanka. Pri tome sam uvijek – kao i sada – naglašavao da imam empatiju, zaista, prema migrantima koje, u većini, nevolja tjera iz njihovih domovina u svijet, u neizvjesnost.

Piše : Esad Duraković (NAP)

Posljednja zbivanja (početkom juna 2019. godine) u Velikoj Kladuši i u Bihaću pokazuju koliko sam bio u pravu kada sam priliv migranata u zemlju kakva je BiH i njihovo ZADRŽAVANJE NA GRANICI BiH s EU posmatrao kao vrlo ozbiljan faktor destabilizacije a time i opstanka BiH, budući da je ona inače u vrlo teškoj krizi. No, tome problemu uglavnom nije poklanjana adekvatna pažnja u BiH. Makar zvučalo vrlo čudno, valja reći da se i mogao očekivati izostanak odgovarajuće reakcije u BiH na ovaj akutni problem, budući da je BiH daytonski konstruirana tako da u njoj nesmetano djeluju centripetalne sile, ali u vezi s ovim valja podcrtati, naročito, to konstantno negativno određenje međunarodne zajednice, ma šta ona značila, pa tako i EU, čak EU posebno.

Svi znamo, i to priznaju i sami međunarodni faktori koji bi morali djelovati u korist stabilnosti BiH, da je ona, kako se to stalno naglašava, nefunkcionalna zemlja, i to nefunkcionalna na najopasniji način: nju od 90-tih godina do danas razdiru nacionalizmi, čak kleronacionalizmi, razne varijante fašizma; to je evropska (!) zemlja koja je premrežena u 20. vijeku (!!) masovnim grobnicama, konc. logorima, genocidom i td. EU je svemu tome kumovala u velikoj mjeri a saučesnik je i danas jer ne preduzima ništa efektno za sigurnosno i građansku rehabilitaciju jedne zelje na vlastitome tlu. Nevjerovatna je ta kratkovidost jer potpomaže bujanje faktora nestabilnosti pod samim svojim srcem.

Nakon skoro četvrt vijeka, BiH se našla pod novim i naročito opakim udarom, a to su masovne migracije u nju. Kao što rekoh, EU je dosljedna svome negativnom stavu prema BiH, za šta će i sama jednoga dana plaćati račune, pa umjesto da pomogne BiH na takav način DA ZAUSTAVI PRILIV IZBJEGLICA U BiH, ona je čvrsto zatvorila svoju granicu u Bosanskoj Krajini, smatrajući pametnim rješenjem da se migranti tu gomilaju. Pri tome bi morali prizvati u sjećanje, u dati kontekst, vlastito konstatiranje i saznanje da je BiH nefunkcionalna država, pravno i politički sasvim neuređena, te da će takav priliv izbjeglica i njihovo uporno zadržavanje u takvoj zemlji biti poguban za nju. Štaviše, evropske birokrate s krajnjim licemjerjem, političkim nepoštenjem i sigurnosnim rizicima – i zamislite! – šalju BiH nekakve milione – kao da time rješavaju problem, a stvari stoje sasvim suprotno: evropskim milionima bit će napravljeni objekti za smještaj migranata; to će biti ohrabrenje novim talasima pridošlica, a sigurno je – pa kako te priznaju?! – da će desetine hiljada mladih ljudi TOKOM DUŽEG VREMENA u „prihvatnim centrima“ postati ne samo socijalno nego i psihološki veoma problematični, agresivni, kakvi su upravo ovih dana u Bosanskoj Krajini. Tako problem u BiH buja, raste. I onda se čude, osuđuju što su – najzad! – vlasti BiH zabranile djelovanje stranim volonterima koji dolaze ovamo bez papira, ilegalno (mogu li tako u svojim zemljama?!) da nama ovdje u BiH foliraju (oprostite na izrazu) humanost. Tome licemjerju nema kraja.

Bravo Evropljani!