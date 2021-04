Advokat Feraget o dešavanjima na KCUS-u : Ako se ustanovi da je pacijent umro zbog upotrebe spornih respiratora, kazna može biti i do 12 godina zatvora

Nakon tužilaca Tužilaštva KS i pripadnika SIPA-e, u KCUS jučer su došli i inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Shodno zahtjevu, Federalni zdravstveni inspektorat je započeo inspekcijski nadzor i dostavljanje informacija vezanih za korištenje aparata za mehaničku ventilaciju ACM 812A, tzv. “malina respiratora”, higijenskih uslova i načina medicinskog tretmana pacijenata kojima je dijagnosticiran koronavirus na KCUS-u.

Ugledni sarajevski advokat Ifet Feraget komentirao je za Avaz dešavanja u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Kazao je da očekuje da će sve okolnosti biti provjerene.

– Očekujem istragu onako kako to propisuje Evropska konvencija, obzirom da je naš zakon poprilično siromašan, ali Evropska konvencija i praksa Evropskog suda je vrlo jasna. Dakle, u slučajevima kada se radi o gubitku života treba provesti djelotvornu istragu čija forma i sadržina zavisi od okolnosti tog slučaja i treba provesti, na prvom mjestu, odgovarajući istragu, odnosno provjeriti sve okolnosti.

A ovdje smo vidjeli da imamo potpuno suprotne informacije, dijametralno suprotne. Jedni kažu svi su respiratori u funkciji, ljudi dišu, spašavaju živote, a nakon toga je Federalna inspekcija jučer utvrdila kako respiratori nisu u fuknciji, ali kako se nalaze na Covid odjelu, 11 ih je neispravnih i tako dalje – kazao je Feraget.

Navodi da se treba provjeriti zbog čega su ljekari poslali pismo u kojem upozoravaju na korištenje neadekvatnih uređaja.

– Treba provjeriti zbog čega su ljekari poslali to pismo, jer je riječ o upotrebi očito neprikladnog sredstva, pa da imate ne znam kakav cetrifikat.

Ljekari pišu da uređaj nije adekvatan, a ovdje već imamo informaciju da ti uređaji nisu za covid pacijente, za najteže slučajeve. To pismo je bilo već dovoljan razlog za istragu. I kako znamo, Tužilaštvo je ušlo u KCUS i očekujem da će sve ove okolnosti biti provjerene, a pogotovo u kontekstu već započetog postupka za resiratore, jer treba utvrditi s kojom namjerom je neko zahtijevao da se ti respiratori smjeste na Covid odjel gdje im nije mjesto – rekao je Feraget.

Kazne za smrt pacijenta mogu biti i do 12 godina zatvora, a čak i prerasti u organizovani kriminal, pojašnjava Feraget.

– Ako je u pitanju smrt pacijenta kazne mogu biti i do 12 godina zatvora, ako imate veći broj ljudi koji su umrli i ako se pokaže da je smrt nastupila od posljedica upotrebe tih respiratora onda to može prerasti u neki organizovani kriminal, a za to su predviđene kazne i do 45 godina zatvora – zaključuje Feraget.

(Kliker.info-Depo)