Advokat Feraget nakon oslobađajuće presude u slučaju Mutap i drugi : “Odgovorno vam tvrdim – Dženan Memić je tu noć ubijen”

“Moram sačuvati dostojanstvo bez obzira na razočarenje”, rekao je advokat porodice Memić Ifet Feraget nakon oslobađajuće presude u slučaju Mutap i drugi, ujedno podsjećajući na niz neodgovorenih pitanja.

“Jedino sa čime se slažem sa sudijom Brankom Perićem je da ovo nikad nismo imali u pravosuđu. Ali, u ovakvom pravosuđu ovo se moralo desiti. Reći ću vam nešto što nikad nisam. Prije nego je Perić preuzeo slučaj pitao me da li je jedna od kantonalnih tužiteljica učestvovala u zataškavanju ubistva Memića. Rekao sam da jeste i dao mu dokaze. Radi se o tužiteljici koja je imala priliku da da zaštitu dvojici svjedoka koji su mogli otkriti vrlo značajne informacije vezane za montiranje optužnice kantonalnog tužilaštva”, prisjeća se Feraget.

Što se tiče komentara sudije Branka Perića, kako kaže – malo je reći da je razočaran.

“Moram sačuvati dostojanstvo bez obzira na razočarenje. Čak me u jednom momentu pitao i da li ćete i vi napustiti sudnicu nakon što su izašli Muriz i Arijana. Pitao sam ga – otkud vam pravo na takav zaključak?! Odgovorno tvrdim, a dokazi to potvrđuju: Dženan Memić je tu noć ubijen. Vrijeme koje je proteklo do izmišljene saobraćajne nesreće je vrijeme koje je iskorišteno za montiranje saobraćajne nesreće. Postoje ubice. Od Perića danas nijednom nismo čuli da je pala optužnica kantonalnog tužilaštva, da su oslobođeni optuženi za saobraćajnu nesreću. Da je Vrhovni sud BiH potvrdio da se nije desila saobraćajna nesreća”, podsjetio je.

Pitanje koje se sad nameće, nastavio je, jeste da li ćemo nakon ovog slučaja kao društvo krenuti u boljem pravcu.

“Nije bez razloga Priebe rekao da je ovaj slučaj test za bh. pravosuđe. Za sada, test nije položen. Ne kažem da svi optuženi trebaju biti osuđeni, ali vrijeđaju komentari Perića koji nisu zasnovani na objektivnim dokazima”, ponovio je.

Dodao je da se ne može pomiriti sa stavom koji odudara od sudske prakse.

Navodi da nisu tačne Perićeve riječi da se ne smije desiti nova optužnica.

