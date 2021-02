Advcokat Feraget o upadu SIPA-e u Hitnu pomoć : Ukazivali su pomnoć Alisi koja je bila na nogama a ne Dženanu koji je bio bez svijesti i gušio se u krvi !?

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) prema nalogu Tužilaštva BiH izuzeli su jutros dokumentaciju koja se odnosi na kretanje vozila Hitne pomoći te načina komunikacije i interveniranja medicinskih ekipa pri dolasku na mjesto povrijeđivanja Alise Mutap i Dženana Memića u noći 8. februara 2016.

Radi se, kako saznaje Avaz, o potpunoj dokumentaciji koja će rasvijetliti način na koji je tretiran teško povrijeđeni Dženan.

Ifet Feraget, advokat porodice Memić, već se pet godina bori da dokaže Dženanovo ubistvo, a počinioci i nalogodavci privedu. On je danas za Avaz kazao kako će dokumentacija iz Hitne pomoći dokazati povezanost pojedinaca koji su činili sve moguće da se ubistvo prikrije.

Postoje snimci

– Zanima nas 8. na 9. februar 2016. godine, od „A do Ž“. Svaki poziv Hitnoj pomoći bilježi se tonski. Tu se svaki korak snima. Vozila koja su na terenu, u komunikaciji su s centrom veze. Sve se to mora protokolisati. Sada Tužilaštvo BiH i SIPA-u zanima: Ko je gdje bio, s kim je bio, kada je ko krenuo i kada je stigao? Dakle, sve mora biti uredno evidentirano. Ima tu dosta očiglednih propusta. Ne govorim samo za Hitnu pomoć, imam osjećaj da nisu htjeli na vrijeme da jave da je Dženan teško povrijeđen – tvrdi Feraget.

On smatra da su dokazi koji su izuzeti iz Hitne pomoći vrlo važni iz razloga što se tu kriju putokazi Tužilaštvu BiH da je ta noć obilovala brojnim nezakonitostima.

Tata zovi svoje ljude

– Recimo, detalj kada je Hitna došla i pomaže Alisi koja je imala laku tjelesnu povredu na glavi, odnosno na tjemenu. Vjerovatno je i ona udarena po glavi, ali je u pitanju lakša tjelesna povreda. I, kada su njoj pružili pomoć, tek onda, policajci koji gledaju Dženana kako umire, kažu doktorici: “Aha, ima ovdje još jedno povrijeđeno lice, a Dženan se guši u krvi“. Taj detalj sam otkrio odmah u početku i nisam mogao da shvatim te postupke. Već tada je to ukazivalo na organizaciju i na plan. Hitna dakle, dolazi i logično bio bilo da pomognu prvo Dženanu, jer Alisa je na nogama, maše telefonima i govori Zijadu Mutapu: „Tata, zovi svoje ljude“, a oni puste momka da krvari. I, sada odgovor tih policajaca iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela je „da se nisu sjetili na vrijeme“. To su vrlo opasne stvari. Bilo je neke namjere. Tužilaštvo BiH će otkriti šta je tu ko planirao. Hitnu su dva puta zvali policajci PU Ilidža, a dva DKP-a – pojašnjava Feraget.

Neljudska dojava

Kako je otkrio advokat Feraget, i sam način na koji je dojavljeno je bio, blago rečeno, neljudski.

– Prvi je policajac iz DKP-a zvao svoga šefa. Pa je onda šef zvao Hitnu pomoć. I taj rukovodilac je zvao Hitnu na jedan vrlo čudan način. On kaže: „Djevojka je udarila autom u drvo“. To su sve detalji koji paraju uši. Hitna pomoć je došla blagovremeno u odnosu na vrijeme primljenog poziva, tu nema spora. Sam medicinski tretman Dženana je bio upitan i bit će preispitan, jer nisu utvrđene sve okolnosti. Nešto od ove dokumentacije dostavljeno je Tužilaštvu KS, ali je sada Tužilaštvo BiH tražilo sve. Sarajevsko tužilaštvo nije dobilo potpunu dokumentaciju što se tiče Hitne i zbog toga je ova akcija i urađena. Može jedan detalj da se prešuti, a da to bude najznačajnije u istrazi. Može i taj nedostatak dokumentacije da izazove problem u istrazi – zaključio je Feraget.