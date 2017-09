Ada Colau, gradonačelnica Barcelone : Katalonija je u vanrednom stanju

Za nedelju, 1. oktobra, u španskoj pokrajini Kataloniji najavljeno je održavanje referenduma o nezavisnosti, kojem se oštro protivi zvanični Madrid. Katalonske vlasti, uprkos pritiscima, oduzimanju listića i hapšenjima, ne odustaju. To je bio povod za razgovor sa Adom Kolau, gradonačelnicom Barselone, koja za Al Jazeeru govori o razlozima za održavanje referenduma, reakciji centralnih vlasti, ali i odgovoru Brisela. Smatra da, bez obzira na referendum, katalonska i španska vlada moraju da sednu za sto i počnu pregovarati.

U priči o referendumu imamo, s jedne strane, demokratsko pravo ljudi da glasaju, a sa druge – nelegalni referendum, kakvim ga je proglasio Ustavni sud Španije. Šta je ovde pogrešno – referendum sam po sebi ili način na koji se sprovodi?

– Smatram da će 1. oktobra doći do velike mobilizacije u Barseloni i Kataloniji. Hiljade ljudi će izaći i pokušati da glasa. Ne znamo da li će u tome i uspeti, ali pokušaće, jer Katalonija već mnogo godina traži referendum. Osamdeset odsto stanovništva želi mogućnost da bira kakav će da bude odnos Katalonije i Španije, i to na dostojanstven i miran način, kroz dijalog i predloge. Centralna vlada, koju predvodi Narodna stranka, odlučila je da ovaj referendum ne dozvoli. Odvukli su slučaj do Ustavnog suda i poziv na referendum je zaustavljen.

U ovom trenutku demokratija nam se nalazi u vanrednoj situaciji: poslednjih dana Vlada Narodne stranke ne samo da je onemogućila referendum nego je i uskratila osnovna prava i slobode – šalje policiju u medijske kuće, zabranjuje javne debate, zaplenjuje referendumski materijal. Hiljade pripadnika nacionalne policije smeštene su na brodovima u Barseloni, a Katalonija je suspendovana – računi katalonske vlade su blokirani, a javni službenici uhapšeni samo iz političkih razloga. Ovo je situacija potpune anomalije. Nešto što nikad nismo doživeli u 40 godina demokratije.

Kakvu poruku, kao gradonačelnica glavnog katalonskog grada, možete da pošaljete?

– Želim da poručim Evropi, ali i međunarodnoj zajednici, da ovo više nije pitanje održavanja referenduma za katalonsku nezavisnost. Ono što se sada događa u Kataloniji je pitanje osnovnih prava i sloboda koji su u opasnosti i koji su već oduzeti, a to je problem ne samo Katalonije nego i Španije, Evrope i celog sveta, koji demokratiju vidi kao jedini pravi put.

Kako bi Evropa trebalo da reaguje?

– Obratila sam se Evropskoj komisiji i gradonačelnicima glavnih evropskih gradova, jer Evropa ne može da ostane izvan ovoga. Ono što se događa sada u Kataloniji je politički konflikt koji zahteva politički odgovor, dijalog, pregovor, a to je esencija Evrope. Evropski projekat je stvoren kako bi se konflikti rešili demokratskim putem i dijalogom. Potrebno je da se Evropa uključi, da Evropska komisija bude posrednik između katalonske i španske vlade. Osim toga, pokušavamo da objasnimo da je ova neverovatna situacija koja se stvorila proteklih dana uskraćivanjem prava i sloboda sama po sebi evropski problem. Ako se napadaju osnovna prava i slobode u Kataloniji, to je problem Evrope, jer ona ne može da dozvoli da se dogodi jedno ovakvo nazadovanje demokratije kakvo se događa u Kataloniji poslednjih dana. U tom smislu tražimo pomoć Evrope. Molimo Evropu da pomogne da Vlada Španije povuče odluke koje je donela, a pogotovo da nam pomogne da sednemo za sto i vratimo debatu u političko pregovaranje.

Predsednik Katalonije Karles Puiždemont pozvao je škole da ostanu otvorene 1. oktobra kako bi u njima moglo da se glasa na referendumu. Šta bi moglo da se dogodi u nedelju?

– Ono što se dogodilo ovih dana je da je centralna Vlada, posredstvom državnog tužilaštva, poslala policiju u škole i obavestila direktore da će, ako se njihove škole budu otvorene u nedelju, oni biti odgovorni ako se bilo šta desi. Zapretili su im da mogu da budu privedeni i kažnjeni. Smatramo da su takve pretnje direktorima škola izuzetno ozbiljne. Ponašaju se prema njima kao prema kriminalcima. Škole u Barseloni moraju da znaju da smo na njihovoj strani. Na strani njihovih direktora, obrazovnog sistema, da, ako žele biti otvorene, to mogu biti, ako žele da zatvore, da mogu i to. Važno je podsetiti da je ovo politički konflikt i da on ne sme da se prebacuje na škole, policiju ni sudstvo. Ovo moraju da reše političari. Katalonska i španska vlada moraju da sednu za sto i počnu pregovore.

Jelena Glušac (Aljazeera)