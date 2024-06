Zukan Helez: Bećirović je u vaganju snaga s Nikšićem doživio debakl, tranša iz Plana rasta nije ugrožena

Slučaj Marina Vukoje je pokazao da Denis Bećirović, ipak, nema utjecaj u SDP-u kakav se mislilo da ima, ustvrdio je u Dnevniku D Federalne televizije – Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine.

„Mislim da je tu Bećirović imao jednu pogrešnu procjenu, misleći da se, na neki način, odvaga da li ima veći autoritet od predsjednika Nermina Nikšića, i mislim da je doživio debakl. Moj stav je da smo imali ranije drastičnije primjere, Seada Palavrić bila je predsjednik Kluba SDA. S te pozicije je otišla u Ustavni sud. Ona brani Vukoju. Proces je počeo prije nas. Predstavnici DF-a i SDA, koji su najglasniji sad, oni su izglasali Vukoju. Doveli ga dovde, naše je bilo samo – uzmi ili ostavi ostaviti. A znate zašto smo mi izglasali? Zašto bih ja glasao da sam bio tamo? Zato što je Ustavni sud na rubu funkcionisanja. Da nije izabran Vukoja, teško da bi funkcionisao Ustavni sud“, objasnio je on, dodavši da bi blokadom Ustavnog suda vrlo brzo došlo do raspada Bosne i Hercegovine.

„I ne mogu da shvatim da su to ljudi pretvorili u politikanstvo. Zaštitili smo Bosnu i Hercegovinu“, poručio je.

Ko opstruira usvajanje budžeta

Gotovo na polovini šestog mjeseca država je bez usvojenog budžeta. Sve institucije na privremenom finansiranju. Upitan kada bi se prijedlog najvažnijeg finansijskog dokumenta mogao naći na stolu sjednice Vijeća ministara BiH, odgovara:

„Iskreno, ja sam mislio, nakon one euforije od prošle godine i usvajanja budžeta na početku godine u tim nekakvim zakonskim okvirima – da je to jedan putokaz kako će raditi Vijeće ministara u narednom periodu i to me radovalo. I povećanje budžeta i na vrijeme usvojen. Međutim, desilo se, vratili smo se na neke stare navike kad je bio prošli saziv Vijeća ministara i evo već skoro sad će pola godine, a nismo usvojili budžet. Mislim da je isključivi krivac ministar finansija u Vijeću ministara i njegovi nalogodavci“, kaže Helez.

Dalje navodi da ‘sad imamo jednu čistu opstrukciju i u narednom periodu, ukoliko i dalje bude opstrukcija, pozvat ću predstavnike međunarodne zajednice, prije svega visokog predstavnika, da iskoristi svoje ovlasti i reaguje.’

Dodaje da će podnijeti i krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH.

„To bi Tužilaštvo trebalo da uradi samo od sebe, ima nekoliko krivičnih djela kad se opstruira usvajanje budžeta. Nažalost, i ranije je to bilo, i kad jednom pustite tim ljudima da rade šta žele i kako žele, onda oni se osile na neki način i to smatraju normalnim. To treba presjeći jedanput i da svi snose sankcije, ukoliko ne rade svoj posao ili da podnesu ostavke“, kaže Helez.

Prema njegovim riječima cilj te opstrukcije je prikazivanje države nefunkcionalnom.

„To je jedna opstrukcija koja traje 20 godina i, nažalost, ona se pojačava. Tu opstrukciju predvodi Milorad Dodik, potpomognut ljudima iz vrha Srbije, iz Vučićevog režima. Naravno, tu ima i ruskih obavještajnih službi. Mi to znamo. Oni imaju svoje pipke i u Vijeću ministara i u oba doma, i to nije ništa novo. Mi se s tim nosimo. Odavno predlažem da napravimo izmjene Ustava, da otklonimo te blokade. Naravno, štiteći uvijek nacionalni interes. Tako da ovo će se vjerojatno nastaviti, ukoliko nešto ne poduzmemo na izmjeni Ustava“, smatra on.

Bez usvojenog budžeta ne može biti povučena ni prva tranša iz plana rasta EU za Zapadni Balkan. Koliko je ugrožena ova priča?

„Pa nije ugrožena priča, ali šteta je da to nema. U nedostatku novca, posebno u manjem bh. entitetu, tamo kasne plate, primanja, davanja, mene čudi da to opstruiraju ministri iz RS-a. Ako ne usvojimo budžet, nećemo dobiti tu pomoć, tu tranšu, prva je sedam posto od skoro dvije milijarde maraka. Do nas je, odnosno do tih ljudi, odnosno do tog ministra i do onog ko na daljinski upravlja s njim“.

Odgovarajući na pitanje postoji li uopšte državna koalicija, kaže da je, nažalost, Dejtonski mirovni sporazum i naš Ustav napravljen tako da svako može da blokira procese.

„To se može blokirati iz reda Bošnjaka, odnosno ministar, zamjenik, evo ja konkretno. Iz reda Srba, iz reda Hrvata. Znači, može čitav mandat da se ne donese ni jedan zakon. Nema nikakvog mehanizma deblokade. I ono što insistiram, ima deset godina, u svakom razgovoru s predstavnicima međunarodne zajednice – molim vas, samo nam to izmijenite. Nama više ništa ne treba. Samo uklonite mali stavak u Ustavu da to promijenimo i tu blokadu otklonimo. Mi bismo do sad bili, odgovorno tvrdim, članica i EU i NATO-a. Uvijek iz istog centra, 20 godina, dolaze blokade. I to nema nijedna država, taj mehanizam, osim Bosne i Hercegovine. Nama, kad bismo to napravili, nama ne treba više visoki predstavnik“.

Dodaje da koalicija postoji – ‘mi radimo, ali te ključne stvari, oni ne daju da se to usvaja’.

„Atmosfera na sjednicama je dobra, ali problem je izvan Vijeća ministara. Tu su ti centri moći. Uvelo se neko neformalno tijelo, predsjednici ili rukovodstvo stranaka zasjeda i oni kažu šta ide na dnevni red, to je potpuno nezakonito, neustavno. Mi smo to svi prihvatili jer nema drugog načina“, objašnjava Helez.

Tvrdi i da NATO put zemlje nije zaustavljen.

„Svaki susret sa NATO zvaničnicima kažem, program reformi – mi smo to usvojili, mi to imamo, to radi Vijeće ministara, svoj dio mi smo ispunili. Samo taj dokument ne da Aleksandar Goganović, koji je član Komisije po funkciji za saradnju sa NATO savezom, ne da da dođe do Brisela, do sjedišta NATO. Ja njima kažem, ok, ovo je usvojeno, samo to treba da ode tamo. To je opet jedna opstrukcija i opet iz istog centra i opet od istih ljudi”.

Upitan ima li perspektivu koalicija s Dodikom nakon svih ovih događaja u proteklom periodu, njegovih poteza i poruka, Helez odgovara:

„Mislim da ima jer Milorad Dodik se jednostavno, narodski rečeno, pati s finansijama tamo. Puno novaca fali u budžetu. Sve su procjene da negdje skoro milijardu maraka će im nedostajati na godišnjem nivou. Pristižu tek i naredne godine neke velike tranše za otplatu kredita, i to sve više guši i privrednike u RS-u i, naravno, ta socijalna davanja i plate, isplata budžetskim korisnicima. Znači, ljudi su u teškoj situaciji. Međutim, on je to sve blokirao, uzeo pod kontrolu i medije, i MUP, i pravosuđe. Jako je teško doći do tih promjena. Međutim, već kasne plate i to mislim da će ponukati Milorada Dodika da mora biti kooperativan i da se vrati za razgovore i funkcionisanje i Vijeća ministara i ostalih bh. institucija“.

Nikad više u BiH čizma vojnička iz Srbije, mi smo spremni

Kaže i da ‘nema nigdje na svijetu da predsjednik jedne države održava nekakve sabore, donosi zaključke, stavove, s dijelom druge države. To je neprimjereno. Ja ga pozivam neka nam objasni šta se on i zbog čega se zanima za državnu imovinu Bosne i Hercegovine’.

„On nema nikakve veze sa Bosnom i Hercegovinom. Sto puta je rekao da prizna cjelovitost, suverenitet, nezavisnost Bosne i Hercegovine, međutim, stalno se petlja i kaže državna imovina je entitetska, ne govori istinu“, rekao je Helez.

Prema njegovom mišljenju, to je pokušaj tihe agresije na Crnu Goru, Kosovo i Bosnu i Hercegovinu.

„Zato što se to nije moglo puškom, zato što nije moglo ratom i sad je to neki drugi pokušaj. Vjerujte, ja kad gledam srbijanske medije, ja nekako sebe vidim kao – puno jači, moćniji, snažniji. Evo, Zukan dolazi sa nekom vojskom, doći će na granicu sa Srbijom… Ne mogu da vjerujem šta ljudi pričaju, o čemu razmišljaju. Ono što je činjenica, Zukan Helez samo izvršava svoju ustavnu obavezu. Ja sam ministar odbrane – nikakvog razdruživanja neće biti“, kazao je.

Poručio je da ‘Aleksandar Vučić nema ovdje šta da traži, pozivam ga uvijek kao gosta dobronamjernog da dođe, a nikada više čizma vojnička iz susjedne Srbije neće doći na prostor Bosne i Hercegovine’.

„Mi smo spremni za odbranu svoje domovine, bez obzira ko je napao. I to je moja zadaća ustavna. I ja tu ništa nikome ne prijetim. Ja pozivam sve nas da gradimo našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Ali isto tako, nikad u historiji Zvornik nije bio Srbija, nije Vlasenica, Srebrenica, Jeste to protjerano, mi ćemo to obnoviti. To je naša Bosna i Hercegovina. Mi to ne damo nikome, ne Srbiji, nego bilo kome. Vučić priča o nekakvom ujedinjenju, o srpskom svijetu, to su budalaštine koje nigdje ne prolaze. I znate šta? Oni te svoje zaključke samo mogu mačku o rep da objese. Ništa od toga nema. Nikoga to ne obavezuje“, rekao je, pa dodao:

„Pozivam Vučića, evo javno ga pozivam, da dođe u Srebrenicu, da dođe u Prijedor, da se pokloni žrtvama. Ja sam otišao u Sijekovac gdje su stradali Srbi. Poklonio se srpskim žrtvama. On bi to trebao da uradi i radi Srbije i radi Bosne i Hercegovine. Vjerujte više radi Srbije. On je imao historijsku šansu da se izvini za genocid i da uđe u historiju. On je otišao na mračnu stranu historije. I sve mi se čini da ponavlja greške Slobodana Miloševića i da će završiti kao Slobodan Milošević. Jer kod njih izgleda nema demokratski doći. Vidite, bili su sad izbori. Čovjek je sve uradio nedemokratski. Njih izgleda samo ulica i revolucija može smijeniti”, zaključio je Helez.

