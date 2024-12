Zlatko Miletić : Sramota je za većinu u FBiH da im Murphy govori šta trebaju raditi

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Zlatko Miletić komentarisao je posljednja dešavanja u Parlamentu Federacije BiH i najavio šta bi se moglo ubuduće dešavati u Parlamentu BiH.

Kako je kazao na početku razgovora za BHRT, “sramota je za predstavnike Trojke i HDZ-a da ih američki ambasador Michael Murphy nekoliko puta sastavlja i drži im kolegij ko šta treba uraditi, imajući u vidu njihovu sporost i neaktivnost”.

“Zašto pristaju na to, ne znam vam odgovoriti. Neke kolege su mi objašnjavale kako se to radi. Da dovedete sebe u situaciju da vam čovjek govori kuda trebate usmjeriti svoju politiku, ja mislim da ove vladajuće treba biti sramota da se toliko ne snalaze u ovoj situaciji”, kazao je Miletić.

Upitan da li je iznenađujuća takva retorika Murphyja kazao je:

“Nije. Ovaj problem je od strateške važnosti za BiH. Očigledno, pošto ta farsa traje tri godine i kiseli se, očigledno je došlo do takvog momenta da se taj zakon što prije mora implementirati”.

Dodao je da se neki raduju odlasku Murphyja, ali da će prema njegovim informacijama njegov zamjenik biti još stroži.

Smatra da je više razloga da se lider HDZ-a Dragan Čović davno nađe na američkoj crnoj listi.

“To je osoba koja je sklona vršenju krivičnih djela. Zašto još nije na crnoj listi, to su vjerovatno u pitanju lobiji Hrvatske i neki drugi lobiji”, kazao je.

Vezano za eventualnu novu većinu u Domu naroda PSBiH kazao je.

“Sad smo u situaciji da možemo uraditi bilo šta u Domu naroda, naravno u skladu sa zakonom”.

Dalje je komentarisao mogućnost smjene kolegija Doma naroda u kojem sjede Nikola Špirić, Kemal Ademović i Dragan Čović.

“Koliko vidim oni nemaju namjeru organizovati redovnu sjednicu, vjerovatno zbog toga što ih je strah da li ćemo mi zatražiti smjenu članova kolegija. Hoće li se to desiti, ostaje da se vidi. Ima nekih ideja iz opozicije da se to uradi na način da prvo izvršimo smjenu po jednog predstavnika iz srpskog naroda. U neformalnim razgovorima, ja sam rekao da takva situacija nema šanse jer će onda ostali ostati, a jednog ćemo promijeniti. Ako ćemo to uraditi, najbolje je da smijenimo sve članove kolegija. Vidjet ćemo da li Predstavnički dom ima snagu da pokrene stvari tamo. Oni tvrde da imaju. Vidjet ćemo jesu li u stanju napraviti nešto u tom kontekstu. Ako naprave, onda ćemo mi uraditi drugi korak. Mi prvo moramo vidjeti šta bismo time uradili. Želimo dobiti dodatnu energiju za evropski put. Puno je tu otvorenih pitanja. Dakle, mi pristajemo samo na smjenu kompletnog rukovodstva doma, računajući i Ademovića”, kazao je.

Na kraju je upitan da li smatra da će HDZ u Federaciji BiH tražiti druge koalicione partnere nakon usvajanja Prijedloga zakona o Južnoj interkonekciji.

“To je njihovo demokratsko pravo. Ali, smatram da se svi oni trebaju uozbiljiti. Svi moramo dovesti ovaj put ka EU do kraja”, kazao je.

(Kliker.info-Politički)