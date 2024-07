Zlatko Dizdarević : “Proces proizvodnje SMRTI, danas je najveći biznis…”

Meni je žao što Aleksandar Vučić nije bio sponzor Rezolucije, što se na taj način nije nama majkama izvinio. Mrtvi se ne mogu vratiti, ali ipak i on ima svoju djecu. Mora da misli na to. Nije samo njegov život važan – važan je život njegove djece i njegovih unučadi. Trebao je na neki način da traži oprost od majki“, rekla je prije par dana za beogradski Danas Munira Subašić, predsjednica Udruženja “Majke enklave Srebrenica i Žepa”.

Nakon ove izjave, uslijedio je pritisak iz Srbije na Muniru Subašić. Prije svega, od predsjednice Narodne skupštine Srbije Ane Brnabić koja je sramotno manipulirala ovom izjavom, te je optužila Subašić da prijeti djeci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Šta se ovim htjelo ustvari postići, zar nije dosta vrijeđanja srebreničkih majki nakon svih ovih godina negiranja genocida i to baš u vrijeme obilježavanja 29. godišnjice genocida u Srebrenici kada je obavljen ukop 14 žrtava?

“Naravno da nije dosta. To je postao mentalni sklop, ali i produžetak proizvodnje incidenata na kojima se zarađuje u Srbiji. Uopšte nisam iznenađen nikakvim stavovima u vezi sa Srebrenicom. Do sada svi oni koji su bili na drugoj strani u vezi sa Srebrenicom u ljudskom smislu ostali su na tim pozicijama i na tome grade svoju karijeru”, kaže za “Slobodnu Bosnu” nekadašnji bh. diplomata i novinar Zlatko Dizdarević.

Od Brnabić se drugačije nije moglo ni očekivati

On dodaje da mu je pomalo čudno što se toliko insistira na cijeloj priči jer se njome produžava status quo u vezi sa odnosom prema Srebrenici.

“Pomalo mi je čudno da se toliko insistira na cijeloj toj priči na način koji samo produžava status quo u vezi sa odnosom prema Srebrenici od samog početka, od proizvodnje Srebrenice do reakcije na Srebrenicu i do današnjih reakcija na sve to skupa. Ne vidim šta je uopšte čudno u tome što je Brnabić odreagovala tako. Od nje se drugačije nije moglo ni očekivati. I zato što je takva Ana Brnabić je na samom vrhu Vučićeve politike i Vučićevog pogleda na svijet, i njegovog interesa”, pojašnjava Dizdarević.

U ovom razgovoru dotakli smo se i reakcija, također iz Srbije koje su pristizale nakon pokušaja atentata na Donalda Trumpa.

Naime, potpredsjednik srbijanske vlade Aleksandar Vulin je nakon pokušaja atentata na Donalda Trumpa pozvao nadležne da podignu mjere sigurnosti za predsjednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. I Ivica Dačić ministar unutrašnjih poslova uporedio je političku situaciju u SAD-u sa onom u Srbiji rekavši da se “nešto slično sprovodi i u Srbiji”.

O tome čemu ovolika panika iz Srbije, Dizdarević kaže sljedeće:

“90 posto političara na Balkanu, uključujući tu i naše, kapitaliziraju svaku mogućnost da promovišu sebe, svoj politički put i svoj politički kriminal. I mi kroz medije im tome doprinosimo, jer ne shvatamo da je smisao politike danas ne samo na Balkanu, već i u svijetu, proizvesti mržnju, sukob, animozitet na kojem oni hrane svoje karijere. Podjednako, cinične su izjave velike većine svjetskih lidera povodom situacije sa Trumpom – da političkom nasilju nema mjesta prema našim demokratijama, da je to tragedija za naše demokratije, te da je nedopustivo u današnjem svijetu. Kompletna politika današnjeg svijeta je proizvodnja tragedije, zato što je tragedija postala najveći biznis u današnjoj politici”, smatra Dizdarević.

Trump bi trebao službeno prihvatiti stranačku nominaciju u četvrtak, kad se očekuje da će održati i govor. A početkom novembra na izborima će se sučeliti s demokratskim predsjednikom Joeom Bidenom za još jedan četverogodišnji mandat u Bijeloj kući.

Kad smo kod priče o pokušaju atentata na njega, te svjedočimo medijskim analizama i pretpostavkama pozadine ovog incidenta u Pennsylvaniji, vjerovatno će sam Trump iskoristiti ovu situaciju da izvuče maksimum pažnje. Dizdarević se slaže sa našom konsatacijom, te dodaje:

“Naravno da će Trump to iskoristiti iz prostog razloga što je to jedna realnost Amerike povodom koje mi sad i po medijima saopštavamo da je to skandal nad demokratijom, da to tako ne može.”

Gaza je dokaz ko smo, gdje smo i na čemu počiva ova planeta

Dizdarević se osvrnuo i na situaciju na Bliskom Istoku, kazavši da je danas proces proizvodnje smrti najveći biznis na zemaljskoj kugli.

“U istom trenutku kada se ovo dešava oko Trumpa, dešava se Gaza – što je apsolutno dokaz ko smo, gdje smo i na čemu počiva ova planeta. Dnevno se dozvoljava ubijanje djece po školama, dnevno se ubijaju nevini i to traje devet mjeseci. Svijet je u političkom smislu posljednji jad koji je moguće zamisliti u današnje vrijeme nemajući želje, mogućnosti, odnosno nemajući interesa da stane na put Benjaminu Netanyahuu i njegovom zivotinjizmu koji je prevazišao sve moguće granice”, kaže naš sagovornik.

On podsjeća da je Donald Trump bio bio najveći promotor prava na oružje u SAD-u.

“Otkud pravo bilo kome normalnom sada da vjeruje da će Amerika koja stoji iza podrške Netanyahuu očekivati da će to sad promijeniti Ameriku? Taj isti Trump je bio najveći promotor prava na oružje svakom civilu u SAD-u. Njegovo rješenje bilo je da se pokušaji atentata, za pucanje po školama da se naoružaju nastavnici, a ne da se zabrani posjedovanje oružja kod učenika. To je jedna filozofija i mentalitet koji je došao dotle da je proces proizvodnje smrti danas najveći biznis na zemaljskoj kugli, uključujući i Ukrajinu. Pričamo o Vučiću, a on isto tako naoružava Izrael. Planeta po svim svojim moralnim, ljudskim, istorijskim i prirodnim karakteristikama otklizava nizbrdo strahovito brzo”, zaključio je nekadašnji diplomata Zlatko Dizdarević.

S.Gojak (Slobodna Bosna)