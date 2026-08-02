Od samog otvaranja i uvodne pjesme “Da šutiš”, koncert je bio prožet vrhunskom atmosferom i jakom emocijom. Merlin se tokom večeri više puta dirljivo obratio svojoj publici, naglašavajući neraskidivu povezanost sa Sarajevom u kojem je rođen. Poseban trenutak večeri bila je izvedba pjesme “Zauvijek ovako”, koju je posvetio svojoj supruzi Ameli. Tom prilikom se prisjetio njihovih mladalačkih dana, istakavši kako su na početku bili “frontalni kokuzi” i kako joj u to vrijeme nije mogao pružiti osnovne stvari, te joj se javno zahvalio što je izabrala baš njega.