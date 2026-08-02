Završen i drugi koncert na Koševu: Dino Merlin ponovo poklonio publici još jednu noć za pamćenje (Video)
Nešto prije ponoći uspješno je završen i drugi uzastopni koncert Dine Merlina na sarajevskom stadionu Koševo, priredivši desetinama hiljada posjetilaca višesatni muzičko-scenski doživljaj o kojem će se još dugo pričati. Tokom čitave večeri smjenjivale su se vrhunska audio-video produkcija, bogata scenografija, laserski šou, emotivna obraćanja i iznenađenja na bini, a kruna cjelokupnog spektakla uslijedila je u samoj završnici.
Upravo u toj završnici, tokom izvođenja pjesme “Godino vrela”, publika je prisustvovala emotivnom i vizuelnom vrhuncu koncertne noći. Desetine dronova na noćnom nebu iscrtale su svjetlosnu siluetu i lik muzičke legende Halida Bešlića, što je izazvalo prave ovacije i oduševljenje na krcatom stadionu. Odmah nakon zvanične odjave koncerta i numere “Jedan dan”, uslijedio je masivni, spektakularni vatromet koji je obasjao nebo iznad Koševa i na najljepši način ozvaničio kraj još jedne historijske noći u glavnom gradu.
Od samog otvaranja i uvodne pjesme “Da šutiš”, koncert je bio prožet vrhunskom atmosferom i jakom emocijom. Merlin se tokom večeri više puta dirljivo obratio svojoj publici, naglašavajući neraskidivu povezanost sa Sarajevom u kojem je rođen. Poseban trenutak večeri bila je izvedba pjesme “Zauvijek ovako”, koju je posvetio svojoj supruzi Ameli. Tom prilikom se prisjetio njihovih mladalačkih dana, istakavši kako su na početku bili “frontalni kokuzi” i kako joj u to vrijeme nije mogao pružiti osnovne stvari, te joj se javno zahvalio što je izabrala baš njega.
Binu su s bh. Čarobnjakom podijelili i brojni gosti iznenađenja koji su dodatno podigli atmosferu. Prvo veliko iznenađenje bio je srbijanski muzičar Marko Louis, s kojim je Merlin uživo izveo duet “Ne radujemo se”, dok je Ivana Banfić ponovo razgalila publiku izvedbom regionalnog klasika “Godinama”. Na pjesmi “Sredinom” pridružio mu se i dugogodišnji saradnik Mahir Beathouse. Repertoar su obogatile i pjesme “Kad si rekla da me voliš”, “Nešto lijepo treba da se desi”, “Sve je laž”, “Školjka”, “Bosnom behar probeharao”, “Jorgovani”, “Deset mlađa”, kao i noviji hitovi “Neka bude Đula” i “Zbog tebe, femme fatale”.
Za razliku od prve večeri, organizacioni tim je znatno unaprijedio protok na ulazima, pa su svi posjetioci ušli na stadion izuzetno brzo i bez zadržavanja. Cjelokupni događaj ponovo je donio veliki turistički bum Sarajevu, a organizatori su još jednom podsjetili da će svi fanovi koji u petak nisu uspjeli ući na parter svoje ulaznice moći iskoristiti na trećem, završnom koncertu koji je zakazan za nedjelju, 2. augusta.
(Kliker.info-N1)
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