Zala Đurić: ‘U privatnom životu govorim neki jugoslavenski miks. Ne znam čija sam. Ali znam da sam naša’

T0kom snimanja serije, koje scene ili trenuci su vam posebno ostali u pamćenju kao izazovni ili emotivno značajni?

Najljepši su nam bili društvo i lokacija. Ponekad smo se SUP-om vratili sa seta do bungalova, gdje smo bili smješteni. Svako jutro prije snimanja bacila sam se u more. Nakon snimanja igrali smo tenis, košarku, razne aktivnosti, puštali muziku, s biciklima otišli do grada… I ako smo radili po 13 sati dnevno, osjećali smo se kao da smo na godišnjem. Opušteni veseli ljudi, more, pivo, zalazak sunca, miris borova… Ima li išta ljepše?