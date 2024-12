Vojni analitičar marinko Ogorec : “Trump će biti spasenje što niko ne bi očekivao”

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je jučer tradicionalnu godišnju konferenciju koja je trajala 4 i pol sata. Odgovarao je i na pitanja građana, a Kremlj je objavio da ih je ove godine stiglo dva miliona.

Putin je poručio da je spreman na kompromis vezano za Ukrajinu na mogućim razgovorima s izabranim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.Dodao je i da su ruske snage sve bliže ostvarenju glavnih ciljeva na ratištu.

Ogorec o Putinovom govoru: “To je dobro režirana predstava”

Uobičajeno je Putinovo jednogodišnje obraćanje međunarodnoj i domaćoj javnosti. “To je jedna dobro režirana predstava, dobro vođena od početka do kraja“, smatra prof. dr. sc. Marinko Ogorec, vojni analitičar, Veleučilište Velika Gorica.

“Nema iznenađenja u tim istupima. Čak i ona pitanja koja su neugodna za njega ustvari i nisu neugodna – očekivana su, pretpostavljena”, rekao je.

Putinov govor zapravo je njegova promocija, pokazivanje moći i veličine Rusije.

“Ako je i bilo tih dva miliona pitanja, unaprijed su isprogramirana, nije propušteno nijedno pitanje koje ne bi bilo njima prihvatljivo”, dodao je.

Rusi su se naviknuli na zatvorenost i oprez što i kako komuniciraju

Glavne teme, odnosno pitanja Putinu odnosila su se na standarde, ekonomske pozicije Rusije do vanjske politike i Ukrajine. Kako danas živi prosječan Rus? Možemo li to uopće znati, s obzirom na to da se jedna propaganda i retorika vodi unutar države, a druga na međunarodnoj razini?

“Vrlo je teško procijeniti kako prosječni Rusi žive zbog toga što u velikom broju slučajeva su oni dosta zatvoreni u sebe, i inače su bili. Kroz cijelu svoju povijest naučili su na autokratske vladare, da se moraju čuvati i paziti što će reći, s kim će komunicirati i kako će komunicirati. Tako da je to već prešlo u naviku, doslovno genetski je to kod njih usvojeno”, kazao je.

Ogorec smatra da Rusi imaju znatno veći standard nego kako su živjeli za vrijeme Sovjetskog Saveza. Kako funkcioniraju na unutarnjem planu, to ćemo vrlo teško čuti od prosječnog građanina, rekao je.

Putin je jučer rekao kako je Rusija ekonomski jača od nekih zapadnih zemalja.

“Što se tiče gospodarstva, možemo čak i misliti da je to točno. Međutim, to i porast BDP-a, jačanje gospodarstva države, ne znači da će se osjetiti na standardu prosječnog građana. Ali sigurno je više nego što je bilo u SSSR-u”, kazao je.

Je li Putin konačno spreman na razgovor i kompromis?

Ogorec smatra da će Putin uskoro biti spreman na razgovor, kao što je svojedobno i rekao. Dodao je da je važno to što je Putin spreman na kompromis jer on podrazumijeva određene ustupke.

“On želi prvo osvojiti strateške pozicije, strateške točke u samoj Ukrajini, kao što je Pokrovsk, i istjerati ukrajinske snage iz Kurska. Onda može mirno sjesti za pregovarački stol”, ustvrdio je.

Kakva je situacija na bojištu što se tiče osvojenih teritorija?

“Ona ofenziva koju su Rusi preuzeli, od kada nije uspjela ukrajinska ofenziva, ona je u naponu, ona se i dalje nastavlja. Rusija i dalje zadržava stratešku inicijativu i osvaja prostor kako u Ukrajini, tako i na svom prostoru u Kursku. Može se očekivati, ako se ovako nastavi, da bi kroz izvjesno vrijeme mogli ostvariti svoje vojne ciljeve. A onda bi vjerojatno sjeli za pregovarački stol”, dodao je.

Ogorec: Putin spreman upotrijebiti nuklearno oružje ako Rusija bude vitalno ugrožena

Putin je jučer vrlo samouvjereno govorio o naoružanju koje Rusija ima.

“Činjenica je da oni imaju odgovarajuće sustave. Putin voli kalkulirati s nuklearnim oružjem. Imaju ga. Ako bi došlo do situacije da bi Rusija bila vitalno ugrožena, upotrijebili bi ga. Znajući pritom da su i sami sebi iskopali grobnu raku, kako se to kaže, ali upotrijebili bi ga. Posjeduju oružje koje može biti vrlo problematično”, rekao je.

“Ovo što sada koriste, još uvijek je sve moguće što imaju u arsenalu, počevši od starog oružja iz Sovjetskog saveza pa do najsuvremenijih sustava. Ove najsuvremenije sustave uglavnom koriste u eksperimentalnom modu. Drugim riječima, koriste u nekoliko primjeraka kako bi provjerili u pravim borbenim djelovanjima kako to funkcionira“, pojasnio je.

Trump kao ključni medijator u pregovorima

Jako je puno žrtava i u ruskim redovima. Koliko je Putinu u fokusu brzo rješavanje ove situacije?

“Prvo mislim da treba netko tko će biti dobar medijator. To je Trump, jedini koji dolazi u obzir. Trump će biti svojevrsno spasenje što nitko ne bi očekivao u samom početku kad se o Trumpu govorilo. On se očekuje kao jedini koji može moderirati susret, drugim riječima početak pregovaranja”, kazao je Ogorec.

“Kad pregovori počnu, ići će svojom dinamikom, s kompromisima koje je čak i Putin najavio. Koji će i što će biti, to ćemo tek vidjeti. Ali prije nego što do toga dođe, on će pokušati ostvariti sve što može sa svojom vojnom snagom, barem vojne ciljeve koje želi ostvariti”, dodao je.

Zelenski je optimističan kada govori o razrješenju rata, tako je zvučao jučer u Bruxellesu gdje je držao niz sastanaka s europskim čelnicima. Zaziva pomoć EU-a, ali i NATO-a. Istaknuo je jučer da je potrebna jaka podrška da rat što bolje završi za Ukrajinu.

“Ona priča koja je bila na početku da tek kad zadnji ruski vojnik ode s teritorija Ukrajine, očito više nije opcija, odnosno nije realna opcija. Što i na koji način Zelenski sebi zamišlja kako će se to završiti, to je vrlo upitno. Vjerojatno ne onako kako on zamišlja i kako ukrajinsko vodstvo očekuje. Retorika je jedno, stvarnost je drug”, rekao je.

(Kliker.info-HRT)