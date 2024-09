Visoki predstavnik Schmidt će svjedočiti u Strazburu u slučaju Kovačević: Samoinicijativno ili po pozivu?

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt otići će u Evropski sud za ljudska prava u Strazburu kako bi svjedočio u slučaju “Slaven Kovačević”, a nakon što se Vijeće ministara BiH žalio na presudu. Sada su uslijedile brojne reakcije na Schmidtov odlazak u Strazbur.

Podsjećanja radi, Evropski sud za ljudska prava je prije godinu presudio u korist Slavena Kovačevića koji je tužio BiH zbog kršenja njegovih biračkih prava kao pripadnika Ostalih. Vijeće ministara BiH se žalilo i sada je odluka na Velikom vijeću suda u Strazburu.

Dakle, Bosna i Hercegovina putem agenta u Sudu želi osporiti da je Kovačević koji se izjašnjava kao pripadnik Ostalih zapravo mijenjao nacionalno opredjeljenje. Samom tom tvrdnjom nastojat će srušiti prvobitnu presudu Suda.

Problem se dalje nastavio kada se u javnosti pojavila informacija da će Schmidt svjedočiti u Strazburu, a na šta je reagovao i sam Kovačević. Naime, on je u videoizjavi za Hayat TV poručio da je Schmidt “lažov, manipulator i da radi u interesu HDZ-a”.

Zatim je Kovačević poručio i to da Schmidt nije pozvan u sud u Strazburu da svjedoči već da je samoinicijativno tražio da se pojavi i to putem britanske advokatske kuće.

“Sa svoje strane, obratio sam se Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira tražeći od njih reakciju jer je on to uradio samostalno. On uopšte nije neutralan. On laže da je neutralan. On želi da zaštiti onaj sistem koji je pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu utvrđen kao udruženi zločinački poduhvat koji je rezultirao etničkim čišćenjem u BiH. On taj sistem želi da zaštiti. Treba li takvom čovjeku vjerovati?”, upitao je Kovačević pa nastavio:

“Drago mi je da smo danas ispred zgrade OHR-a u kojoj sjedi jedan veliki manipulator i lažov koji se zove Christian Schmidt, inače velika pristalica HDZ-a i njhovih politika. Ministar poljoprivrede Njemačke je stekao neko nezamislivo veliko diplomatsko iskustvo, a inače je veliki ljubitelj nacističkih ratnih pilota i taj čovjek dezavuiše bh. javnost da je njega Sud pozvao da se pojavi u svojstvu prijatelja Suda što ne postoji u pravilima Suda u Strasbourgu. Naprotiv, on se obratio sa zahtjevom da u svojstvu treće strane i intervencije treće strane putem jedne britanske eminentne advokatske kancelarije dođe u Strasbourg i govori o zaštiti etničkih politika u BiH na način da je Dejtonom utvrđeno, kako on to misli, da je raspodjela moći između konstitutivnih naroda temelj Dejtona i da to ne treba dirati bez obzira što je to u potpunoj suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima”.

Ipak na sve to su se za isti medij nakon ove izjave oglasili iz OHR-a tvrdeći da Schmidt ide u Strazbur da u svojstvu “prijatelja suda” (Amicus Curiae) pruži nezavisne informacije te su istakli da su to činili i ranije visoki predstavnici u mnogim drugim predmetima.

Ipak, Refik Lendo, potpredsjednik Federacije BiH (SDA) se oglasio javno rekavši da nije primjereno da Schmnidt uzima učešće u predmetu Kovačević.

“Izražavam snažno lično protivljenje takvoj njegovoj lošoj odluci, a radi štetnih posljedica koje će ona imati na politički sistem Bosne i Hercegovine ali i vladavinu prava i demokratsko društvo u cjelini. Posebno je štetna politička poruka koja se izvodi iz takve njegove odluke, a koja implicira podršku ciljevima hrvatske nacionalne politike u Bosni i Hercegovini. Visokog predstavnika pozivam da u cilju sprečavanja trajnih i razornih posljedica na državu Bosnu i Hercegovinu, preispita odluku o uzimanju učešća u žalbenom postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu „Kovačević protiv Bosne i Hercegovine“ i da se osloni na mišljenje Vijeća za implementacija mira, koje je prema informacijama dostupnim iz medija, protiv njegovog učešća u postupku”, rekao je Lendo.

Smatra da Schmidt svoje učešće ne treba zauzimati po tom pitanju ni u formi “prijateljskog mišljenja” navodeći da se u predmetu “Kovačević protiv BiH” brane principi građanskog političkog predstavljanja te da bi Schmidt “vlastitim i autoritetom međunarodne zajednice u percepciji opće i političke javnosti podržio ostvarivanje ciljeva hrvatske nacionalne politike i principa etničkog političkog predstavljanja”.

“Visoki predstavnik ima obavezu da autoritetom funkcije koju obavlja pruži snažnu podršku i utječe na političke aktere u vlasti da presude Evropskog suda za ljudska prava u grupi predmeta ‘Sejdić i Finci’ provedu i koriste kao pravnu i političku podlogu sa ciljem da otklone sve vrste diskriminacija iz političkog sistema Bosne i Hercegovine, da izvrše potpunu demokratizaciju izbornog procesa kao osnovnog alata predstavničke demokratije, urede državu na principu građanskog političkog predstavljanja i tako stvore prethodne uslove da Bosna i Hercegovina izvrši prelaz iz Dejtonskog okvira u Briselsko državno uređenje”, poručio je Lendo.

Međutim, tu nije bio kraj reakcijama pa se oglasio i Goran Bubić, advokat predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koji je optužen za krivično djelo nepoštivanje odluka visokog predstavnika.

Bubićevu kolumnu je Srna prenijela u cijelosti, a on je, između ostalog, poručio sljedeće:

“Poziv Christianu Schmidtu da se pred Evropskim sudom za ljudska prava sasluša u svojstvu svjedoka, bez obzira na koje okolnosti, dokaz je da nema razloga da se u istom svojstvu ne pozove i sasluša pred Sudom BiH, tim prije što se Schmidt sam nije ni pozivao na imunitet, makar ne javno”.

Kovačević je reakciju tražio od Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira kojima je poručio da je Schmidt samostalno odlučio da ide u Strazbur i ako bi se zaista utvrdilo da je to tačno, a ne da ide u svojstvu prijatelja suda kao što je praksa, onda bi to išlo na ruku odbrani Milorada Dodika, a koja insistira da visoki predstavnik svjedoči na sudu u tom predmetu.

(Kliker.info-N1)