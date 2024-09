Venecija: Zlatni lav filmu Pedra Almodovara o eutanaziji

Zlatnog lava za najbolji film 81. izdanja Filmskog festivala u Veneciji dobio je “The Room Next Door” Pedra Almodovara.

Riječ je prvom dugometražnom filmu na engleskom jeziku španjolskog redatelja Pedra Almodovara. Glavne uloge su ostvarile Tilda Swinton i Julianne Moore.

Filmska adaptacija romana “What Are You Going Through” Sigrid Nunez govori o spisateljici Ingrid koja obnavlja prijateljstvo s Marthom.

Martha, koja se bori s terminalnim rakom grlića materice, želi dostojanstveno umrijeti i traži od Ingrid da bude u susjednoj sobi kada uzme tabletu za eutanaziju. Film je nedavno premijerno prikazan, a publika je ekipu nagradila gromoglasnim aplauzom koji je trajao čak 17 minuta.

Almodovar, kojeg mnogi smatraju jednim od najboljih španskih reditelja, izjavio je kako bi svaka osoba na svijetu trebala imati mogućnost eutanazije.

Glavni žiri 81. izdanja Filmskog festivala u Veneciji činili su Isabelle Huppert, James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz i Zhang Ziyi.

Veliku nagradu žirija dobio je “Vermiglio” Maure Delpero. Srebrenog lava za najbolju režiju dobio je Brady Corbet za “The Brutalist”. Specijalnu nagradu žirija dobila je Dea Kulumbegashvili za film “April”.

Murilo Hauser, Heitor Lorega su nagrađeni za najbolji scenarij za film “I'm Still Here”. Nicole Kidman dobila je Volpi Cup za najbolju glumicu za “Baby Girl”. Volpi Cup za najboljeg glumca dodijeljen je Vincentu Lindonu za “The Quiet Son”.

(Kliker.info-agencije)