Velika previranja u Konakovićevom NIP-u : Iz stranke odlaze ili „gatački klan“ ili Ademović(i)?

„U NIP-u ne postoji odluka koju sam predložio a da nije dobila podršku“, u medijima posljednjih dana poručuje predsjednik ove stranke Elmedin Konaković, komentarišući priče o podjelama.

Međutim, prema svemu što znamo, status „stanje uobičajeno“ daleko je od istinitog budući da unutar NiP već mjesecima bukti sukob između gatačkog klana (koji predvode Aljoša Čampara i Denis Zvidzić) i klana Ademovići; ovo je već postalo pitanje svih pitanja, ali i pitanje budućnosti Naroda i pravde.

OTKUCAVA VRIJEME ZA KONAKOVIĆA

Činjenica je da će Elmedin Konaković nakon loših izbornih rezultata u Sarajevu teško i dalje moći kupovati vrijeme i uvjeravati glasače da je njegov NIP demokratski i da su podjeljenosti dozvoljene. Stranka je u raskolu i to je jedini dojam u javnosti dvadesetak dana nakon lokalnih izbora u BiH.

A sukobi u stranci javno su eskalirali uoči izbora, nakon sastanka Općinskog odbora NIP Centar kada je Jasmin Ademović pozvao kandidata Demokratske fronte (DF) za načelnika Općine Centar Sarajevo Denisa Gratza, kako bi mu ova organizacija pružila podršku.

I upravo je stanje u Općini Centar i podrška gatačkog klana Srđanu Mandiću indukovalo sukob dvije ranije uspostavljene frakcije unutar stranke koje predvode, kako smo to već naveli, Aljoša Čampara, odnosno Kemal Ademović. Fudbalskim žargonom, Čampara zasad vodi 1:0, preuzevši kontrolu nad sigurnosnim kadrovskim rješenjima u MUP-u Kantona Sarajevo i Direkciji za koordinaciji policijskih tijela BiH.

Najodgovornijeg za sarajevski debakl, predsjednika KO NIP-a i predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Elvedina Okerića, Konaković zbog loših rezultata nije smijenio, ali ukoliko to uskoro to ne uradi, izvjesno je da bi stranku mogli da napuste i neki njeni ključni ljudi. Konaković je svakako svjestan da bez odlaganja mora povući radikalne poteze ili će stranka doživjeti sudbinu Radončićevog SBB-a.

Čampara i Zvizdić već duže su neskriveno nezadovoljni stanjem u NiP-u, što potvrđuje i činjenica da u posljednje vrijeme nisu eksponirani u javnosti. U izbornoj noći na zajedničkom snimku Zvizdić se skrivao u drugom redu, a Čampara nezainteresovano tipkao na telefon.

Iz nekoliko izvora nam je potvrđeno da će, ukoliko Konaković ne smijeni Okerića i(li) ne ode Kemal Ademović, Zvizdić i Čampara gotovo izvjesno napustiti NIP. Pri tome je nekoliko opcija u igri. Najizglednije je da bi Čampara, koji je na račun vlastite stranke odmah po objavi prvih nezvaničnih rezultata otvoreno kritizirao stanje u NIP-u, u tom slučaju pokušao napraviti Klub u Skupštini KS i zatražio rekonstrukciju Vlade Kantona Sarajevo.

NEZADOVOLJNI „GATAČKI KLAN“

S druge strane, pred uvijek ambicioznim Zvizdićem tri su opcije na stolu. Prva je da napravi svoju listu – Stranka za Sarajevo; druga da priđe Efendiću u Stranku za BiH kako bi ga ta stranka kandidirala za člana Predsjedništva BiH, ili u najgorem slučaju postavila kao nosioca državne liste. Treća najmanje realna opcija je povratak u SDA.

Podsjećamo da je prije pola godine Klub NIP-a napustila i kantonalna zastupnica Arijana Memić, bliska Čampari, koji joj je kao ministar policije KS pružao bezrezervnu podršku u istrazi za ubistvo njenog brata Dženama Memića.

„Sve ono što sam govorila u prvoj diskusiji nisu problemi od jučer. To je ono o čemu govorim proteklih godina i mjeseci. Skretala sam pažnju i ministru i pojedinim kolegama iz Kluba. Oni su se oglušili na to i mislili da ću ja to tako da progutam“, izjavila je tada Arijana Memić.

Izvjesno je da će Konaković Čamparu i Zvizdića uvjeravati da će se riješiti Ademovića i Okerića – i obrnuto, no pitanje je šta će uraditi, svjestan snage i „infrastrukture“ gatačkog klana, ali, s druge strane, i Ademovićevih veza s velikim dijelom i stranačke infrastrukture i dijelom bivših glasača SDA.

Ne treba zaboraviti da je predsjedniku NiP-a iznimno važno širenje stranke na federalnom i državnom nivou, no to ne može uraditi bez dobrih odnosa i saradnje sa Čovićem i HDZ-om. Dokaz za to je i njegova podrška imenovanju Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda BiH, nadajući se uzvratnoj podršci u procesu izbora trojkinih kandidata za sudije Ustavnog suda BiH.

Ademović, pak, smatra da je tako očekivanje u kontekstu prijedloga iznesenog u Domu naroda preveliki rizik.

OSMIŠLJENA PREVARA ANJE MARGETIĆ I KRŠENJA STATUTA

I sam Elvedin Okerić je sklon Ademovićevoj struji, koja je sada, kako saznajemo iz nekoliko izvora, usmjerena na osvajanje gradonačelničke funkcije početkom naredne godine (nakon što mandat načelnice Novog Sarajeva preuzme Benjamina Karić rođ. Londrc).

Poznato je da je i Kemal Ademović na neki način predizborni dogovor trojke uvjetovao da na ovu funkciju bude izabran aktuelni dogradonačelnik Samir Avdić iz Naroda i pravde, koji bi obezbijedio četverogodišnju vladavinu Gradom (u pitanju je novi budžet u iznosu od 21 milion KM).

Međutim, Karićkino prepuštanje gradonačelničke fotelje u prelaznom periodu (prije formiranja novog Gradskog vijeća) drugom zamjeniku, Bošnjaku Samiru Avdiću umjesto zamjenici Hrvatici Anji Margetić, bilo bi u suprotnosti sa Statutom po kojem dvije ključne pozicije u institucijama Grada Sarajeva ne mogu da obnašaju zvaničnici iz istog naroda (osim Avdića koji se izjašnjava kao Bošnjak, Bošnjak Jasmin Ademović bi i dalje predvodio Gradsko vijeće).

Naši izvori navode da su dogovor o tome da pozicija gradonačelnika pripadne Narodu i pravdi ranije postigli SDP i NiP, uz potpunu nezainteresovanost Naše stranke čija je članica Margetić, te da se traže rupe u zakonu kako bi u prelaznom periodu Gradom upravljali kadrovi NiP-a Avdić i Ademović, iako u javnosti Konaković kategorično tvrdi da se o imenima još nije razgovaralo.

No, pitanje je da li će sada i SDP pristati na to, svjestan postepenog rasta popularnosti u samom gradu.

Prema informacijama koje je dobio naš portal iz više izvora, Konaković će, ukoliko želi da spriječi urušavanje NIP-a, neke radikalne poteze morati da povuče već do Nove godine. S obzirom da u politici ništa nije slučajno, za očekivati je da Konaković ima plan.

