Vanredno obraćanje vođe Hezbollaha: ”Ako je cilj Izraelaca bio da nas odvoje od onoga što se dešava u Gazi, to nije uspjelo”

Vođa Hezbollaha Hassan Nasrallah nazvao je tokom svog televizijskog obraćanja detonacije pejdžera i voki-tokija širom Libana “terorističkim činom” i izjavio da je “izraelski neprijatelj prešao sve crvene linije” s namjerom da u jednom trenutku ubije 4.000 ljudi. Priznao je da je Hezbollahu zadat težak udarac ali je podcrtao da to “neće slomiti” otpor i da se operacije u južnom Libanu neće zaustaviti dok se ne završi rat u Gazi.

Nasrallah je na početku rekao da su ga događaji pretekla dva dana naveli da održi govor. Objasnio je da je planirao da 7. oktobra predstavi svoju analizu i izvještaj o borbama protekle godine, ali da je ono što se desilo u proteklih 48 sati “zahtijevalo ovu poruku”.

Izrazio je saučešće onima koji su pali na frontu u južnom Libanu i onima koji su poginuli od posljedica ekplozija, a povrijeđenima je poželio brz oporavak. Zahvalio se ljekarima, zvaničnicima i svima koji su pomogli u liječenju žrtava napada i ljudima koji su darovali krv za povrijeđene, te je pozdravio solidarnost i jedinstvo naroda zemlje.

Podcrtao je da su se eksplozije dogodile u bolnicama jer su pejdžere koristili i medicinski radnici, te u apotekama, pijacama, prodavnicama, kućama, automobilima i na ulicama na kojima je bilo mnogo civila.

Nasrallah je izjavio da je Izrael imao cilj da ubije “4.000 ljudi u jednom trenutku“.

“To je bila namjera neprijatelja, a ovo je razmjer njihovog kriminala. Kako da nazovemo ovu vrstu kriminalne radnje? Je li to velika operacija? Je li to genocid? Je li to masakr?”, rekao je on.

Priznao je da je Hezbollahu zadat “veoma težak” udarac, opisujući napade kao “bez presedana” u Libanu. Rekao je da su formirane istražne komisije koje će proučiti kako su se eksplozije dogodile, te da će sačekati rezultate istrage.

“Pretrpili smo veoma težak udarac. Ali ovo je stanje rata”, rekao je on.

Rekao je da je njegova grupa svjesna da Izrael ima tehnološku prednost jer ga podržavaju SAD i druge tehnološke supersile, ali da će hrabro prebroditi ovaj izazovni trenutak uzdignute glave.

“Ne može nas slomiti ovaj udarac, ma koliko bio jak. I mogu vas vjerno i pouzdano uvjeriti da nas ovaj težak udarac bez presedana nije bacio na koljena – i neće”, podcrtao je.

“Jasno kažem: bez obzira kakve su posljedice, bez obzira na žrtve, bez obzira na scenarije, otpor u Libanu neće prestati podržavati otpor u Gazi i na Zapadnoj obali i svim oštećenima na okupiranim teritorijama“, rekao je Nasrallah.

Naveo je da su napadi širom Libana bili usmjereni na infrastrukturu Hezbollaha i da je to bio pokušaj da se izazovu podjele unutar nje.

“Neka neprijatelj zna šta se dogodilo nije poljuljalo našu vjeru, uvjerenje, odlučnost, spremnost ili infrastrukturu. Naprotiv, to nas je učinilo odlučnijim, robusnijim i upornijim. Ako je cilj Izraelaca bio da nas odvoje od onoga što se dešava u Gazi, to nije uspjelo”, podcrtao je on.

