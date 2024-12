Usvojena deklaracija o Zapadnom Balkanu: Budućnost zemalja je u EUBudućnost zapadnog Balkana je u EU

Na samitu lidera EU i Zapadnog Balkana u Briselu u srijedu 18. decembra 2024. godine, je usvojena deklaracija u kojoj su potvrđuje potpuno i nedvosmisleno opredeljenje za perspektivu članstva Zapadnog Balkana u Europskoj Uniji i poručuje se da je budućnost regiona u europskoj zajednici.

Istovremeno se podvlači da je proširenje EU geostrateška investicija u mir, bezbjednost, stabilnost i prosperitet i ocjenjuje da postoji nova dinamika u procesu proširenja i značajan napredak od posljednjeg samita.

“Mi, lideri Evropske unije (EU) i njezinih država članica, uz konsultacije sa našim parterima Zapadnog Balkana, danas zaključujemo sljedeće:

1. U kontekstu radikalne promjene globalne geopolitičke situacije, agresorskog rata Rusije

protiv Ukrajine i sukoba na Bliskom istoku te na početku novog ciklusa vođstva u EU, strateško partnerstvo između Evropske unije i Zapadnog Balkana važnije je nego ikad.

2. Dijelimo zajedničku budućnost i suočavamo se sa hitnim izazovima koje samo zajedno možemo prevladati. Naša je dužnost našim građanima izgraditi budućnost u miru i prosperitetu koja se zasniva na zajedničkim principima i vrijednostima te zajedničkim interesima.

3. Budućnost Zapadnog Balkana jeste u našoj Uniji. Još jednom potvrđujemo svoju potpunu i nedvosmislenu opredjeljenost za perspektivu članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji.

4. Proširenje je geostrateška investicija u mir, sigurnost, stabilnost i prosperitet, kao što je izjavljeno u Deklaraciji iz Granade. Od našeg zadnjeg samita došlo je do nove dinamike u procesu proširenja i postignut je zamjetan napredak. Ubrzavanje pristupnog procesa, na temelju kredibilnih reformi partnera, poštenih i rigoroznih uvjeta i principa vlastitih zasluga, u našem je zajedničkom interesu”, navodi se u deklaraciji.

5. EU pozdravlja odlučnost partnera Zapadnog Balkana da poštuju i da se obavežu na ključne

evropske vrijednosti i principe, u skladu sa međunarodnim pravom i ponovo izraženim opredjeljenjem za prvenstvo demokratije, temeljnih prava i vrijednosti te vladavine prava. Vladavina prava, sloboda izražavanja, nezavisni i pluralistični mediji, ravnopravnost polova, kao i jaka uloga civilnog društva ključni su za osiguravanje funkcionalne demokratije. U tom će pogledu mjere govoriti glasnije od riječi jer partneri preuzimaju odgovornost i sprovode nužne reforme, posebno u polju temeljnih pitanja. EU poziva partnere da garantišu prava pripadnika manjina i jednako postupanje prema njima. Nastavit ćemo podržavati napore naših partnera u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

6. Geopolitički kontekst u Evropi traži jedinstvo i solidarnost od svih nas radi čvrste podrške Ukrajini i odbrane međunarodnog reda utemeljenog na pravilima. Zajednički nastup sa EU ostaje jasan znak strateške orijentacije naših partnera Zapadnog Balkana. EU će nastaviti ulagati u multilateralizam i sarađivati sa partnerima da se podrži međunarodno pravo. U tom pogledu pohvaljujemo one partnere Zapadnog Balkana koji su se već potpuno uskladili sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU (ZVSP) i apelujemo na one koji to još nisu napravili da slijede njihov primjer. Naglašavamo važnost pune sprovedbe i poboljšanog vršenja restriktivnih mjera i sprečavanja njihovog zaobilaženja. Pozdravljamo kontinuisano opredjeljenje partnera sprema Zajedničkoj sigurnosnoj i odbrambenoj politici EU (ZSOP), uključujući pridonos misijama i operacijama EU.

7. Moramo ojačati saradnju i strateška partnerstva u upravljanju migracijama, što predstavlja zajednički izazov i odgovornost, kao i ključni prioritet. Priznajemo da je ostvaren napredak, ali potrebne su dalje odlučne mjere za usklađivanje vizne politike, borbu protiv krijumičarenja migranata, trgovine ljudi i protiv svih oblika teškog i organizovanog kriminala. Obavezujemo se da ćemo jačati saradnju u borbi protiv terorizma i u suzbijanju nasilnog ekstremizma.

8. EU je opredjeljen za to da se Zapadni Balkan približi EU već tokom procesa proširenja. Njegova postepena integracija već je započela u različitim poljima politika, a tako se priprema teren za pristupanje i građanima se donose konkretne koristi na način koji je reverzibilan i temelji se na zaslugama.

9. Plan rasta za Zapadni Balkan potencijalno može udvostručiti ekonomski rast u regionu tokom sljedeće decenije. Taj Plan će ubrzati socijalno-ekonomsku konvergenciju između Zapadnog Balkana i EU, pod uvjetom da partneri sprovedu reforme povezane sa EU. Pohvaljujemo pet partnera na pripremi i podnošenju njihovih Agendi reformi koje je odobrila Komisija i koji će biti osnova za sprovođenje Plana rasta. Pohvaljujemo i čestitamo onim partnerima koji su se već pridružili Jedinstvenom području za plaćanja u eurima (SEPA) jer će se tako smanjiti troškovi transakcija za stanovništvo. Sa zanimanjem očekujemo da se i drugi ubrzo priključe. Pozdravljamo zajednički rad ka modernizaciji prioritetnih graničnih prijelaza u regionu i potičemo da se taj rad nastavi ubrzanim

ritmom. EU računa da će partneri Zapadnog Balkana unaprijediti regionalnu ekonomsku

integraciju kroz zajedničko regionalno tržište, koje je odskočna daska i preduvjet za njihovu

užu integraciju sa jedinstvenim tržištem EU.

10. EU će nastaviti podržavati svoje partnere Zapadnog Balkana da bi pomogla ublažiti uticaj agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine na njihove ekonomije, društva i sigurnost. Nastavit ćemo pružati podršku kroz Instrument pretpristupne pomoći, Ekonomski i investicioni plana, Paket za energetsku podršku i Evropski instrument mirovne pomoći.

11. EU ponovo potvrđuje svoju opredjeljenost za dalji razvoj i jačanje dijaloga i suradnje sa Zapadnim Balkanom u polju sigurnosti i odbrane. Pozdravljamo to što su ove godine dogovorena partnerstva u polju sigurnosti i odbrane s prvim partnerima te da se podrškom iz Evropskog instrumenta mirovne pomoći jačaju sigurnost i otpornost u regionu. EU će nastaviti podržavati partnere Zapadnog Balkana u suzbijanju hibridnih i sajber prijetnji, posebno inostranog manipulisanja informacijama i upletanja, kao što su ruski diskursi i dezinformacije o agresorskom ratu Rusije protiv Ukrajine.

12. Pomirenje, inkluzivna regionalna saradnja i dobrosusjedski odnosi u srcu su Evropske unije.

Ostaje ključno da se u dobroj vjeri i s konkretnim rezultatima sprovode međunarodni sporazumi, uključujući Prespanski sporazum sa Grčkom i Ugovor o prijateljstvu, dobrosusjedskim odnosima i saradnji sa Bugarskom. I dalje se traže dodatni odlučni napori da bi se u skladu sa međunarodnim pravom i utvrđenim principima, uključujući sa Sporazumom o pitanjima sukcesije, poticali pomirenje i regionalna stabilnost te pronašla i sprovela definitivna, inkluzivna i obavezujuća rješenja za regionalne i bilateralne sporove i pitanja partnera koja imaju korijenje u ostavštini prošlosti, kao i za preostale slučajeve nestalih lica i pitanja povezana s ratnim zločinima.

13. Manjak normalizacije odnosa između Prištine i Beograda koči oba partnera. Moraju se sprovesti sporazumi postignuti u okviru dijaloga Beograda i Prištine koji se vodi uz posredovanje EU, posebno Sporazum o putu ka normalizaciji i njegov Aneks. EU podsjeća da je preduslov za podršku iz Instrumenta za reforme i rast za Zapadni Balkan da se stranke konstruktivno angažuju i da imaju mjerljiv progres i opipljive rezultate u normalizaciji svojih odnosa.

14. EU je i dalje najbliži partner regiona, njegov glavni investitor i trgovinski partner te vodeći donator. Računamo da će naši partneri Zapadnog Balkana, uz podršku strateške komunikacije EU, to učiniti vidljivim u javnosti te da će riječima i djelovanjem pokazati svoju opredjeljenost za vrijednosti i reforme EU.

15. Sa zadovoljstvom očekujemo prvo održavanje samita Evropske političke zajednice u regionu Zapadnog Balkana sljedeće godine u u Tirani, nakon uspješnog samita održanog u oktobru u Budimpešti, jer je ta platforma i dalje važan forum na kojem lideri mogu detaljno razgovarati o miru, sigurnosti, stabilnosti i ekonomskom razvoju našeg kontinenta.

16. Pozdravljamo usaglašavanje naših partnera Zapadnog Balkana sa ovom Deklaracijom i

njezinim Aneksom o očekivanim rezultatima i prioritetima”, navodi se u deklaraciji.

(Kliker.info-agencije)