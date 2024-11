Ujedinjeni narodi: Skoro 70 posto ubijenih u izraelskoj ofanzivi u Gazi su žene i djeca

Ured UN-a za ljudska prava saopćio je u petak da su skoro 70 posto pogibija koje je potvrdio u ratu u Gazi bile među ženama i djecom, te je osudio ono što je nazvao sistemskim kršenjem temeljnih načela međunarodnog humanitarnog prava

Brojke UN-a pokrivaju prvih sedam mjeseci sukoba Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze koji je započeo prije više od godinu dana.

Broj od 8.119 žrtava koje je potvrdio Ured UN-a za prava u tom sedmomjesečnom razdoblju znatno je niži od broja od više od 43.000 ubijenih koji su dale palestinske zdravstvene vlasti za punih 13 mjeseci sukoba.

UN-ova analiza dobi i spola žrtava podržava, međutim, palestinsku tvrdnju da žene i djeca predstavljaju veliki dio onih koji su ubijeni u ratu.

To otkriće ukazuje na “sistemsko kršenje temeljnih načela međunarodnog humanitarnog prava, uključujući razlikovanje civila i vojnika i srazmjernost”, navodi se u saopćenju Ureda UN-a za ljudska prava koje prati izvještaj na 32 stranice.

– Od ključnog je značaja da postoji primjereno tumačenje navoda o ozbiljnim kršenjima međunarodnog prava putem vjerodostojnih i nepristranih pravosudnih tijela i da se u međuvremenu prikupe i sačuvaju sve relevantne informacije i dokazi – navodi visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Volker Turk.

Izrael nije odmah komentirao nalaze izvještaja.

Izraelska vojska, koja je započela svoju ofanzivu kao odgovor na napad 7. oktobra 2023. u kome su Hamasovi borci ubili oko 1.200 ljudi u južnom Izraelu i zarobili više od 250 talaca, tvrdi da vodi računa o tome da ne povrijedi civile u Gazi.

Vojska navodi da je otprilike jedan civil ubijen za svakog borca, omjer za koji optužuje Hamas, tvrdeći da palestinska grupa koristi civilne objekte. Hamas negira korištenje civila i civilne infrastrukture, uključujući bolnice, kao živog štita.

Najmlađa žrtva čiju su smrt potvrdili posmatrači UN-a je dječak star jedan dan, a najstarija je 97-godišnja žena, navodi se u izvještaju.

Sveukupno, djeca predstavljaju 44 posto žrtava, pri čemu su djeca u dobi od pet do devet godina najveća pojedinačna dobna kategorija, zatim oni u dobi od 10 do 14 godina, a potom oni u dobi do četiri godine.

To općenito odražava demografiju enklave, za koju izvještaj navodi da odražava očigledan propust da se poduzmu mjere opreza kako bi se izbjegli gubici među civilima.

Pokazalo je da je u 88 posto slučajeva pet ili više ljudi ubijeno u istom napadu, ukazujući na korištenje oružja od strane izraelske vojske s učinkom na širokom području, iako je rečeno da su neke pogibije mogle biti rezultat zalutalih projektila iz palestinske oružane grupe, prenosi panarapska TV mreža al-Arabiya.

