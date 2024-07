U sjećanje na žrtve genocida: Otkriven spomenik ‘Cvijet Srebrenice’ u Rijeci

Prisutne je poselamio i pozdravio glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Rijeka mr. sc. Hidajet-ef. Hasanović, a riječi pozdrava uputili su nadbiskup riječki mons. Mato Uzinić, izaslanica župana Primorsko-goranske županije gđa Ermina Duraj, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora saborski zastupnik Armin Hodžić, ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elma Kovačević Bajtal te muftija akademik Aziz-ef. Hasanović.

Muftija je kazao da je okrugli stol organizovan u okviru programa komemoriranja genocida u Srebrenici. Istaknuo je značaj svjedočenja koja su jedan od temelja donesene rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda.

Posebno je naglasio borbu majki Srebrenice koje su istinom i svjedočenjem ponajviše doprinijele usvajanju rezolucije.

Ukazao je na činjenicu da nije zapamtio svoga djeda, njegova djeca nisu zapamtila svog i tako kroz povijest, te je postavio pitanje dokle to tako treba biti?

– Prije nije bilo mogućnosti bilježenja činjenica, a sada su se tome posvetili i večerašnji sudionici u okruglom stolu – Esnefa Smajlović-Muhić i Ibrahim Bećirović – istakao je muftija Hasanović.

Zahvalio se Republici Hrvatskoj na kosponzorisanju rezolucije i na podršci u obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici.

Na okruglom stolu predstavljene su tri knjige koje čuvaju sjećanje o Srebrenici, knjige svjedočanstava i dokumenata, čiji su autori svjedoci toga vremena. Riječ je o knjigama “Ono š<to ostaje” i “Majka Hatidža”, autorice Esnefe Smajlović-Muhić te o knjizi Ibrahima Bećirovića “Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama”.

Spomen-obilježje “Cvijet Srebrenice” je otkriveno je na ulazu u Islamski centar Rijeka, kao znak sjećanja na ljude koji su bili žrtve genocida u Srebrenici. Kod spomenika je svoju poruku u prisustvu brojnih okupljenih, uputio muftija Hasanović.

– Raduje me da u Rijeci imamo ovakav simbol koji podsjeća i opominje sve nas da se ne smijemo umoriti u promovisanju univerzalnih vrijednosti mira, ljubavi i zajedništva. Neka žrtve koje simbolizira Cvijet Srebrenice budu svima nama inspiracija, poruka da mir nije sve, ali da je sve bez mira ništa, te da prenosimo mladima ljubav, a ne mržnju, istinu, a ne laž.

Ovo je jedno svjedočenje o jednom vremenu i jednom narodu koji je doživio genocid na očigled cijelog čovječanstva, narodu koji je danas u očima cijele svjetske javnosti – jer usvajanjem rezolucije o genocidu u Srebrenici ipak smo postigli da će se o tome učiti i u našim odgojno-obrazovnim institucijama, sve u cilju preveniranja genocida, bilo gdje u svijetu.

Izrazio je žaljenje jer “nismo puno naučili iz holokausta, nismo puno naučili ni iz drugih genocida. I sada se negdje genocid provodi, i sada dok komemoriramo ono što je u Srebrenici bilo prije 29 godina svjedočimo istim scenarijima.”

– Svi zdravorazumski ljudi moraju dići svoj glas i reći: dosta toga, naučimo nešto iz povijesti i ostavimo našoj djeci i mladima mir – rekao je za Novi list muftija Hasanović.

Nadbiskup Mato Uzinić je s muftijom Hasanovićem i mnogim drugima otkrio spomenik Cvijet Srebrenice. Nedavno je posjetio Srebrenicu i vratio se potresen.

– Srebrenica je poruka o nečemu što se dogodilo i zbog čega se svi trebamo stidjeti jer – to su napravili ljudi drugim ljudima. Kao ljudi se trebamo stidjeti zbog ljudi koji su to učinili, ali isto tako kao ljudi ne smijemo zaboraviti – sve to je zato da povijest doista bude učiteljica života. Nažalost, i u ovom trenutku se to negdje ponavlja i zato je važno da Srebrenica ne bude samo u Srebrenici kao sjećanje, nego da ona bude i u Rijeci, da bude i drugdje, što se izglasanom rezolucijom o Srebrenici na neki način i omogućuje – poručio je, između ostalog nadbiskup Uzinić.

(Kliker.info-agencije)