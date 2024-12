Trumpov čovjek za Ukrajinu i Rusiju: Rat će završiti u narednih nekoliko mjeseci

Prema riječima Keitha Kellogga, posebnog izaslanika za Ukrajinu i Rusiju kojeg je odabrao Donald Trump, rat između dviju zemalja bit će “riješen u narednih nekoliko mjeseci”, nakon što novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država preuzme dužnost.

Očekuje se da će Kellogg, koji je bio šef štaba Vijeća za nacionalnu sigurnost (NSC) i savjetnik za nacionalnu sigurnost bivšeg potpredsjednika Mikea Pencea, igrati ključnu ulogu u potencijalnim pregovorima o završetku rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine.

Trump je prošlog mjeseca na svojoj platformi Truth Social najavio Kelloggovu ulogu: “On je bio sa mnom od samog početka! Zajedno ćemo osigurati mir kroz snagu i učiniti Ameriku, i svijet, ponovo sigurnim!”.

U intervjuu za Fox Business Kellogg, penzionisani general američke vojske, govorio je o naporima da se rat privede kraju ističući kako vjeruje da će sve biti “riješeno u narednim mjesecima” s Trumpom na čelu.

“Jedina osoba koja to može učiniti je predsjednik Donald Trump, i on će to učiniti. Oni su umorni od međusobnog ubijanja. Vrijeme je”, izjavio je Kellogg.

Kontroverze oko Trumpovih planova

U februaru 2022. ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo je invaziju na Ukrajinu izazvavši najveći vojni sukob i izbjegličku krizu u Evropi od Drugog svjetskog rata. SAD, bliski saveznik Ukrajine, osudio je invaziju smatrajući je napadom na ukrajinski suverenitet te je Kijevu osigurao milijarde dolara vojne pomoći.

Trump, koji je kritikovao milijarde dolara koje je administracija Joea Bidena uložila u podršku Ukrajini, izjavio je da bi, kad bi bio za pregovaračkim stolom s Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, rat završio “unutar 24 sata”.

To je izazvalo zabrinutost da bi mogao vršiti pritisak na Zelenskog da se odrekne teritorija koji je trenutačno pod ruskom kontrolom.

Rusija spremna razmotriti Trumpove prijedloge

Kelloggove izjave dolaze nakon što je Rusija signalizirala da je spremna razmotriti Trumpove planove za okončanje rata. Prema riječima zamjenika ministra vanjskih poslova Sergeja Rjabkova, “Rusija je spremna proučiti Trumpove prijedloge o Ukrajini, ali proučavanje ne znači pristajanje”, objavila je državna novinska agencija RIA Novosti na Telegramu.

Prošle sedmice Trump je na Truth Socialu napisao da “Zelenski i Ukrajina žele postići dogovor i zaustaviti ludilo”. Njegova izjava uslijedila je nakon sastanka s ukrajinskim i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Parizu, gdje su prisustvovali ponovnom otvaranju katedrale Notre-Dame.

“Trebao bi se odmah proglasiti prekid vatre i započeti pregovori. Previše života se nepotrebno gubi, previše porodica je uništeno, a ako se nastavi, moglo bi se pretvoriti u nešto puno veće i daleko gore”, naveo je Trump u objavi.

Trump je kasnije za New York Post izjavio kako je Zelenski sklon prekidu vatre te da bi Putin trebao razmotriti taj prijedlog zbog velikih gubitaka koje Rusija trpi u invaziji.

“Formuliram koncept kako okončati taj smiješni rat”, dodao je Trump.

S druge strane, Zelenski je nakon sastanka u Parizu izjavio da iako Ukrajina podržava mirno rješenje, ključan aspekt svakog dogovora mora biti garant da “Rusija, Putin ili bilo koji drugi agresor više nikad neće imati priliku napasti”.

