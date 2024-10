Svi su sve znali: Izrežirana drama, koja mora imati dramatične posljedice

Najprijekoja se nedvojbeno istaknula nakon sinoćnjih napada:, kako su je voljeli prezentirati u samom Izraelu i među njegovim saveznicima s obzirom kako pokriva čitav teritorij Izraela kroz tri ešalona, plus američki sustavi Patriot. Zapravo,kao takvih – koliko god suvremena bila. Ostale vojno moćne zemlje, uključujući i one najvažnije, ni izbliza ne mogu pokriti sav svoj teritorij iz jednostavnog razloga što je prevelik za tako nešto, i što se može razmatrati samo teoretski. One redovito imaju raspoređene suvremene sustave PZO i PRO isključivo oko ključnih gradova i ključnih vojnih, infrastrukturnih i industrijskih objekata.