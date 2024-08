Svetlana Cenić o problemu s plinom u Sarajevu : Dodik zatvorio pa naredio da se otvori ne bi li ucjenom došao do kakvih para

Ekonomistkinja Svetlana Cenić za N1 je govorila o brojnim temama, a prije svega o onim najaktuelnijim. Tako se dotakla i jučerašnjeg zavrtanja plina za građane Sarajeva i Istočnog Sarajeva nazvavši to prije svega naredbom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

S obzirom na to da od jučer traju tenzije u vezi s plinom između “Sarajevogasa” Istočno Sarajevo i “Energoinvesta kada je ventil bio zavrnut i građani ostali bez ovog energenta pitali smo Cenić gdje je problem – u novcu, cijeni ili politici?

“Da je riječ o cijenama ljudi bi se sjeli i dogovorili i na kraju bi i predstavili javnosti kao problem. Međutim, u ovom slučaju je Milorad Dodik naredio da se zatvori i onda naredio da se otvori (dotok plina op.a.). A kako je to njemu gospodin Nedeljko Elek (direktor Sarajevogasa IS op.a.) predočio ko zna jer se Dodik ne razumije u plin. Međutim, Dodik je ovim zabio golčinu Draganu Čoviću zbog Južne konekcije i pokazao da je ona neophodna i da mi zavisimo samo od protoka iz Republike Srpske i plinovoda i da je samo jedan dobavljač bez obzira na probleme koje ima Energoinvest kao uvoznik i Sarajevogas IS. Ne znam, ovo je vrhunac lakrdije”, smatra Cenić.

O utjecaju američkih sankcija

Kada je riječ o Dodiku, američke sankcije zadaju glavobolje rukovodstvu Republike Srpske, a verbalni rat sa međunarodnim faktorom uzrok je ogromne budžetske rupe čije posljedice sve češće osjećaju i građani. Pa tako radnici Razvojne agencije Republike Srpske nisu primili dvije plate jer im Vlada Srpske ne isplaćuje grant koji je u obavezi da isplati, piše CAPITAL. Pitali smo Cenić hoće li RS uspjeti ostati likvidna do oktobarskih lokalnih izbora?

“Vlast će ostati likvidna, ali stanovništvo neće. Odnosno, dosta institucija će imati problem da dobije ono što im pripada, da se rasporedi novac ka nekim organizacijama da bi se došlo veselo do oktobarskih izbora. Međutim, tu više nije riječ o budžetskim rupama već o budžetskim kraterima. Pa da ih nazovemo onako kako izgledaju i jesu šta god oni pričali valjda je već svima jasno o čemu se radi. I da će biti također ne samo ova ucjena oko plina, već i drugih ucjena ne bi li se kako došlo do para sa bilo koje strane. A koliko god im Trojka izlazila u susret, nije usvojen taj Plan rasta gdje bi se moglo i dobiti nekih para”, mišljenja je Cenić.

Jednom prilikom je premijer RS Radovan Višković tvrdio da bi bez pritisaka i napada na ovaj entitet njeni građani živjeli kao u Švicarskoj. Postavlja se pitanje da li je međunarodna zajednica u toj mjeri unazadila RS?

“On ne zna šta priča ili priča ono što mu napišu. Ne znam da su američke sankcije nagrdile željeznice, ne znam da su zabranile onaj historijski aerodrom ‘Trebinje’, da su nagrdile aerodrom koji je u minusu, Elektroprivredu, sve ostale arbitraže, sudove, sva propala preduzeća u međuvremenu. Ne znam da su američke sankcije nagrdile propast Srpske banke, zatim propast Bobar banke pa razne propasti pa da ne može IRB (Investiciono-razvojna banka Banjaluke) da naplati što su šakom i kapom davali poredske pare. Sada se redovno isplaćuju plate ovima što su na crnoj listi, prije su išli u poštu, a sada će im poštar donositi pa me samo interesuju kako se nisu zabrinuli ranije za sve ove ljude iz propalih preduzeća koji su ostali bez posla. Pljačka stoljeća je tvornica glinice Birač u Zvorniku i kakve to veze ima s američkim sankcijama. Ovo što je rafinerija sada s akumulisanim gubitkom koji je premašio imovinu, a koju su proglašavali uspješnom privatizacijom, ne znam da američke sankcije imaju veze s tim”, ustvrdila je Cenić.

Pomoć Srbije?

S obzirom na spomenute budžetske kratere, interesovalo nas je da li bi Srbija mogla možda nekom novom tranšom privremeno stabilizovati budžet RS?

“Moguće je da će biti nekih kupovina obveznica kao i dosad što je bilo preko pošta Srbije. To je počelo 2023. godine. Možda bude nešto, ali to je kap u moru. Ne vjerujem da Srbija može izdvojiti otprilike milijardu za RS i ne znam kako bi to Aleksandar Vučić to pravdao narodu i ne znam kako je dosad pravdao. Otiđite na jug Srbije i pogledajte kako sve izgleda tužno jer izgleda da tu zemlju čini samo Beograd. Pogledajte kako izgleda jug, a daje se RS. Oni jesu braća, ali im kese nisu sestre i ne treba se novac davati drugom koji je trošio pare svugdje na nove automobile, helikoptere, odsjedanja samo u hotelima koja imaju pet zvjezdica i što bi to plaćali građani Srbije”, navela je Cenić.

Govoreći o mogućnoj rekonstrukciji Vlade RS koja se pominje u političkim krugovima i samim time moguće Dodikovo povlačenje, Cenić ističe da on uvijek obračun najavljuje onda kada gubi na popularnosti.

“I kada svima postane jasnije kako on dobro živi, a svi ostali loše, onda najavljuje povlačenje, a to se neće desiti i on će se držati do zadnjeg dana jer je on bez vlasti apsolutno niko i ništa. Džaba mu imovina koju sada ne može prodati niti kupiti jer nema karticu ni račun zbog sankcija već samo keš, a ne možete njime baš plaćati vile kojekuda nove. A sve to mu je omoguća vlast i on je bez nje i utjecaja ništa i onda vas progutaju mnogo veće ribe”, dodala je.

Dodik i Trump

Dodik je ovih dana prisustvovao forumu u Beču, gdje je lobirao među pristalicama američkog kandidata za predsjednika Donalda Trumpa. Očigledno predsjednik RS vjeruje da bi ponovnim dolaskom Trumpa na čelo SAD-a pozicija RS mogla biti popravljena. Interesovalo nas je koliko su opravdana takva očekivanja?

“Pa Dodik je stavljen na crnu listu dok je Trump bio predsjednik, pa prema tome ne znam šta će mu to popraviti ako Trump pobijedi. S druge strane, ne znam ko mu to sve vodi te račune i ko je sve popisao ta imena s kojima se sastao, pa je objavljena i fotografija. Međutim, Dodik tu želi pružiti jednu drugačiju sliku navodeći da se on uprkos američkim sankcijama sastao sa Trumpom. To je trebala biti poruka”, naglasila je ekonomistkinja.

I dalje traju prepirke vladajućih i opozicije ko je kriv za propast Plana reformi i prpuštenu prvu tranšu od 70 miliona evra. S obzirom na zadatke koji čekaju domaće političare, pitali smo Cenić da li očekuje uopšte da će uhvatiti priključak i da ćemo konkurisati bar za ostatak novca iz Plana rasta?

“Ne očekujem ja više ništa u ovoj državi sve dok nisu nabavili kanadere, a prepiru se oko toga čiji helikopteri će doći pa onda HIFA Oil donira kerozin za njih, a ovamo se kupuju kola od 1,6 miliona, pa Dodik naručuje novi helikopter i ne bi me iznenadili i avion. Djecu liječimo već znamo kako, skupljamo pare za to, magnetnu rezonancu naručuju nam za narednu godinu pa ako preživimo možda će nam nešto i snimiti. I kako da očekujem da se zakačimo za bilo kakve vagone?”, upitala je Cenić.

Od 1. augusta, za domaćinstva koja se strujom snabdijevaju od strane Elektroprivrede BiH, cijena iste povećana je za 10,04 %. Hoće li, pitali smo Cenić, ovim potezom vlast uspjeti izvući EP BiH iz dubioze ako se već sada pominje dug veći od 300 miliona KM?

“Neće uspjeti, nema šanse. Znate da je akumulisani gubitak rudnika veći od milijardu KM. To će neko nekada morati sanirati. Drugo, rekli su da će iz neraspoređenog dobitka od prethodnih godina sanirati i taj dug veći do 300 miliona KM, a pritom se planira novo zapošljavanje. Sve dok se ne postave stvari kako treba i ne pogleda struktura zaposlenih gdje je najmanje rudara, a najviše administracije i još mnoge neke stvari, ne vjerujem da će tu bilo šta biti. To poskupljenje struje je daj da vidimo samo ove godine kako ćemo pa ćemo pokupiti troškove, jer ja sam zapamtila izjavu kada su najavili poskupljenje da će se zaposliti ljudi. Dobro, ali hajde da zaposlimo ljude koji će da kopaju, uređuju mašinski park i sl., a ne ljude koji će glumiti portire i referente”, poručila je, između ostalog, Cenić.

(Kliker.info-N1)