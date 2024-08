Svečano otvoren 51. Sajam šljive u Gradačcu, 300 izlagača

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić otvorio je danas u Gradačcu Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive.

Na 51. Sajmu šljive, na 5.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora, predstavlja se oko 300 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Njemačke, Turske i Bosne i Hercegovine. Organizator je Turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj Grad Gradačac.

Svečanu vrpcu, uz pemijera Nikšića, presjekli su Kemal Hrnjić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Edis Dervišagić, gradonačelnik Gradačca i Amir Pašalić, voditelj Turističkog ureda Turističke zajednice grada Gradačca.

U izjavi za medije nakon ceremonije otvaranja te sajamske manifestacije premijer Nikšić je rekao da je Vlada Federacije BiH ove godine budžetom predvidjeli najveća sredstva za poljoprivredu.

– Prošlu godinu smo podrškom javnim investicijama i infrastruktrunim radovima u Gradačcu završili sa 2,7 miliona, a ove godine ćemo završiti sa pet miliona KM – kazao je Nikšić.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić istakao je kako će ministarstvo nastaviti podržavati projekte koji doprinose održivom razvoju i unapređenju poljoprivredne proizvodnje.

– Danas smo posebno htjeli skrenuti pažnju na inovacije u poljoprivredi. Smatram da je to jako bitno da modernizujemo poljoprivredu. Bitno je da kontinuirano ulažemo u poljoprivredu. Danas sam posebno naglasio da je ovaj saziv Federalne vlade opredijeljen da ulaže više nego ikada do sad i to smo pokazali u 2023. godini. U kapitalne investicije ovde u Gradačcu smo uložili više nego što je uloženo u peridou 2019 – 2022. godina. Dakle više za jednu godinu nego za četiri prethodne. To je znak da ova Vlada želi i dalje investirati u poljoprivrednu proizvodnju, ali i prehrambenu industriju. To ćemo sigurno nastaviti raditi i u budućnosti – kazao je Hrnjić.

Po njegovim riječima, vrijednim poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima Gradačca u posljednjih pet godina isplaćene su novčane podrške u iznosu većem od 15,8 miliona KM. Od navedenog iznosa, kako je dodao, samo po modelu podrške ruralnom razvoju i ostalim vrstama podrški, u posljednjih pet godina isplaćeno je više od pet miliona KM.

Vojin Mijatović, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta kazao je da u Gradačcu egzistiraju firme koje su ponos čitave Bosne i Hercegovine, te istaknuo da Vlada podržava ovaj sajam, kao i izgradnju poslovne zone te privrednike u Gradačcu kroz grant sredstva.

Gradonačelnik Grada Gradačca Edis Dervišagić kazao je da duga tradicija sajma je posljedica činjenice da su građani Gradačca ovu sajamsku manifestaciju prepoznali kao svoju.

On je dodao da je ova godina bila teška za poljoprivrednike, ali je istovremeno godina koja će se pamtiti po solidnim prinosima.

– Kada je u pitanju kvalitet voća naši poljoprivredni proizvođači su zadovoljni kompletnim prinosima. S druge strane imali smo sreću i dobru protivgradnu zaštitu na teritoriji Grada Gradačac jer nismo imali veće štete od leda. Sve u svemu možemo biti zadovoljni – kazao je Dervišagić.

Direktor Turističke zajednice Grada Gradačac Amir Pašalić poželio je dobrodošlicu prisutnima rekavši da će se ove godine predstaviti oko 300 izlagača.

– Želim da se zahvalim izlagačima i hvala svima koji su nas finansijski pomogli u organizaciji sajma i svima želim ugodan boravak u gradu. Svi naši izlagači želim da odavde ponesu najbolje utiske i šire pozitivne utiske u svojim gradovima – kazao je, između ostalog, Pašalić.

U sklopu sajma sutra će biti dodijeljene medalje za kvalitet izloženih proizvoda, a Sajam šljive je otvoren do 31. augusta.

