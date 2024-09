Sudbonosna odluka: Putin upozorio da Zapad sada odlučuje hoće li NATO direktno ući u rat u Ukrajini ili ne

Sada se ne postavlja pitanje treba li ili ne dozvoliti kijevskom režimu da udari Rusiju visokopreciznim oružjem, već pitanje jesu li zemlje NATO-a izravno uključene u vojni sukob ili ne – izjavio je u četvrtak ruski predsjednik Vladimir Putin u intervjuu novinaru Pavlu Zarubinu.

Time je komentirao izvještaje da bi Zapad mogao dopustiti Kijevu da udari dalekometnim oružjem koje mu je isporučeno duboko u Rusiju. Video je objavljen na telegram kanalu Kremlja.

“Postoji pokušaj zamjene pojmova. Jer ne govorimo o dopuštanju ili zabrani kijevskom režimu da napadne ruski teritorij. On to svejedno čini. Korištenjem bespilotnih letjelica i drugih sredstava. Ali kada je riječ o korištenju dalekometnog preciznog oružja zapadne proizvodnje, to je potpuno druga priča.

Činjenica je da ukrajinska vojska nije sposobna izvesti udare modernim dalekometnim, visokopreciznim sustavima proizvedenim na Zapadu. Ona ne može to učiniti. To je moguće samo korištenjem obavještajnih podataka sa satelita, koje Ukrajina nema, to su podaci samo sa satelita Europske unije ili Sjedinjenih Država… Sa NATO satelita. Ovo je prvo. Drugo – i vrlo važno, možda i ključno – je da misije leta za ove raketne sustave može, zapravo, obavljati samo vojno osoblje zemalja NATO-a. Ukrajinsko vojno osoblje to ne može učiniti.

I stoga, ne govorimo o dopuštanju ukrajinskom režimu da udari Rusiju tim oružjem ili ne, govorimo o donošenju odluke jesu li zemlje NATO-a izravno uključene u vojni sukob ili ne. Bude li ta odluka donesena, to neće značiti ništa drugo nego izravno sudjelovanje zemalja NATO-a – SAD-a, europskih zemalja – u ratu u Ukrajini.. A to će značajno promijeniti samu bit, samu prirodu sukoba. A ako je tako, onda ćemo, imajući u vidu promjenu same biti ovog sukoba, donijeti odgovarajuće odluke temeljene na prijetnjama koje će nam se stvarati,” – rekao je Putin.

